Inka Hopsu: Hallituksen korkeakoululeikkaukset vaarantavat Suomen osaamistason

21.11.2025 11:49:50 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Petteri Orpon hallitus tiedotti torstaina 20.11. uusista 2,9 miljoonan euron lisäsäästöistä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitukseen. Hallitus on jo aiemmin tehnyt yli sadan miljoonan euron säästöt korkeakoulujen perusrahoitukseen. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu korostaa, että säästöillä tehdään tyhjäksi Suomen tavoitteet osaamistason nostamisesta.

kansanedustaja Inka Hopsu
kansanedustaja Inka Hopsu

Hallitus esittää vuoden 2026 talousarvion täydennyksessä, että taiteen yritystukiin kohdistuvat leikkaukset perutaan ja niitä rahoitetaan muun muassa yliopistojen ja ammattikorkeakorkeakoulujen rahoitukseen tehtävillä yhteensä 2,9 miljoonan euron säästöillä.

– On hyvä, että hallitus ymmärsi perua erityisesti elokuva-alan tuotantotukeen kohdistuvat säästöt. On kuitenkin väärin, että säästöjä haetaan nyt vuorostaan koulutuksen puolelta. Hallitus on jo aiemmin leikannut yliopistojen perusrahoitusta 56 miljoonaa euroa ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta 51 miljoonaa euroa. Korkeakoulujen perusrahoitusta pitäisi ennemmin vahvistaa, ei heikentää, vihreiden kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Inka Hopsu sanoo.

Korkeakoulujen perusrahoitus on tärkeää toiminnan ennustettavuuden ja opetuksen resurssien näkökulmasta.

– Suomen tavoite nuorten korkeakoulutusasteen nostamisesta puoleen ikäluokasta on jo valmiiksi karkaamassa käsistä ja opiskelijakohtainen rahoitus on pitkin 2000-lukua heikentynyt huolestuttavasti etenkin ammattikorkekoulujen puolella. Korkeakoulupaikkojen täsmärahoitus ja lisäykset tutkimusrahoitukseen eivät auta, jos hallitus samaan aikaan perusrahoituksen leikkauksilla heikentää korkeakoulujen toimintaedellytyksiä ja viime kädessä koulutuksen laatua, Hopsu korostaa.

Hopsu nostaa esiin myös opiskelijoiden toimeentuloon tehdyt leikkaukset.

– Hallitus on saksinut opiskelijoiden toimeentulosta sata miljoonaa euroa ja pakottaa nuoria valmistumaan lainataakka niskassaan. Tämä on entistä vaikeampi yhtälö korkeakoulutettujen nuorten työttömyyden kasvaessa ja pitkittyessä. Nyt pitäisi varmistaa, että nuoret eivät uuvu ja korkeakoulujen rahoitus on riittävän suurta, että opiskelijoita pystytään tukemaan opinnoissaan. Leikkauspolitiikassakin pitäisi olla visio, Hopsu päättää.

Avainsanat

koulutusleikkauksetrahoitusosaaminenhallitus

