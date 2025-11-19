SDP:n Nasima Razmyar: VTV:n raportin julkaisu oli huolestuttava farssi

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Piia Elon puhe puoluevaltuuston kokouksessa 15.11.2025 15.11.2025 13:08:34 EET | Tiedote

Muutokset puhuttaessa mahdollisia. Arvoisa puoluevaltuusto, Hyvät toverit, Ärade partifulmäktige, bästa kamrater, Mitä kuuluu? Hur mår du? Katsoa silmiin, hymyillä ja kysyä mitä kuuluu – siihen olen nyt ensimmäisen puolivuottani pormestarina panostanut. Ja ymmärtänyt jotain oleellista. Olen ymmärtänyt, että politiikan ydin löytyy aina ihmisten välisestä kohtaamisesta. Siitä hetkestä, kun pysähdymme kuuntelemaan toisiamme, kun kysymme aidosti: miten sinä voit, mitä sinulle kuuluu? Politiikka ei elä kabineteissa eikä somekuplissa – se elää siellä, missä ihmiset elävät. Työpaikoilla, koulujen pihoilla, lähiön kirjastossa, bussipysäkillä. Olen ymmärtänyt, että aidot kohtaamiset ovat tehokkain poliittinen väline, koska ne rakentavat luottamusta. Och utan förtroende, ingen demokrati – inget gemensamt mål. Meillä SDP:ssä on nyt erityinen vastuu olla heitä, jotka kuuntelee ja kokoaa. Olla aikuisina talossa, jossa ei käydä huutokilpailua vastakkainasettelusta, vaan jossa kuunnellaan ja etsitään