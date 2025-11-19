SDP:n Nasima Razmyar: VTV:n raportin julkaisu oli huolestuttava farssi
Valtiontalouden tarkastusviraston edellisen hallituksen rahankäyttöä liioitteleva raportti herättää huolestuttavia kysymyksiä niin VTV:n ja valtiovarainministeriön laadunvalvonnasta kuin Orpon hallituksen toiminnastakin, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar.
– Näyttää siltä, että raportin julkaisun yhteydessä prosessi on pettänyt pahemman kerran. Jo lähtien 8 miljardin euron virheestä siihen, että raportin yhteenvedossa väitetään sen tarkastelevan päätöksiä, joita se ei todellisuudessa kunnolla tarkastele, on pakko kysyä, miten tällaisen raportin julkaisu on mahdollista.
– Ihmisillä on oikeus luottaa siihen, että VTV tuottaa oikeaa ja puolueetonta tietoa. Raportin sisällöstä uutisoitiin näkyvästi ja tiedämme, että väärä tieto jää usein elämään, vaikka se oikaistaankin jälkeenpäin. Koko tapaus on erittäin huolestuttava farssi, Razmyar sanoo.
Myöskään valtiovarainministeriö ei saa tapauksesta puhtaita papereita, sanoo Razmyar.
– VTV:n mukaan raportin on tarkastanut valtiovarainministeriö, ja heti raportin julkaisun jälkeen ministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen kommentoi julkisuudessa raporttia totena. Seuraavana päivänä Helsingin Sanomissa valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä totesi raportin liioittelevan edellisen hallituksen pysyviä menolisäyksiä jopa 8 miljardilla. Missä on valtiovarainministeriön laadunvalvonta?
Razmyarin mukaan paljonpuhuvaa on hallituspuolueiden hiljaisuus. Hallituksesta nostettiin VTV:n raporttia näkyvästi, kun näytti siltä, että se tukee hallituksen narratiivia.
– Jopa pääministeri Orpo ennätti kertomaan mediassa, että edellisen hallituksen tuhlailu on syy nykyhallituksen leikkauksiin. Raportin oikaisun jälkeen on ollut hiljaista. On huolestuttavaa, että poliitikot pääministeriä ja valtiovarainministeriä myöten näyttävät olevan valmiita tarttumaan ristiriitaiseen ja huonosti muotoiltuun selvitykseen, mutta vaikenevat, kun tieto osoittautuu vääräksi.
Razmyar toteaa, että koko prosessista syntyy valitettavan helposti ulospäin kuva, että VTV:n raportti tai sen julkaisuajankohta oli poliittisesti värittynyt.
– Vaikka itse uskon sattumiin, on mielestäni jo melkoisen iso sattuma, että edellistä hallitusta tuhlailusta syyttävä raportti julkaistiin vain päivä sen jälkeen, kun valtiovarainministeri Purra kertoi hallitukselle kiusallisen uutisen siitä, että Suomi on joutumassa EU:n tarkkailuluokalle. Herää väkisinkin kysymys, haluttiinko näiden uutisten julkaisuajankohdalla luoda vaikutelma siitä, että näillä asioilla on syy-seuraussuhde.
– Valtiontalouden tarkastusvirastolla on tärkeä rooli puolueettomana ja luotettavana toimijana. Jos raportti antaa ihmisille väärän käsityksen yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta, VTV:n asemassa miettisin vakavasti, pitäisikö tilanteessa sanoa muutakin kuin että ”raportin yhteenvedon muotoiluista voi tosiaan saada virheellisen käsityksen”. Kyse on paitsi ihmisten oikeudesta puolueettomaan tietoon, myös luottamuksesta yhteiskunnan instituutioihin, Razmyar päättää.
Yhteyshenkilöt
Nasima RazmyarSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja
