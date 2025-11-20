Keski-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päätti pyytää aluevaltuutetuilta palautetta vuoden 2025 väliarvioinnista
Tarkastuslautakunnan kokous pidettiin 20.11.2025.
Tarkastuslautakunta toimii aluevaltuuston alaisena toimielimenä ja on päättänyt osallistaa aluevaltuutettuja ja varavaltuutettuja yhteistyön kehittämiseen kysymällä palautetta laatimistaan arvioinneista. Kysely toteutetaan marras-joulukuun vaihteessa, jossa valtuutetuilla on mahdollisuus antaa tarkastuslautakunnalle evästystä vuoden 2025 arviointikertomuksen aiheisiin ja kehitysideoita yhteistyön kehittämiseen.
Tarkastuslautakunta hyväksyi lakisääteisen Arviointisuunnitelman vuosille 2026–2029 sekä lautakunnan viestintäsuunnitelman. Viestintäsuunnitelma asettaa suuntalinjat ja vastuut lautakunnan ulkoiselle ja sisäiselle viestinnälle. “Viestinnän kehittäminen on kummunnut lautakunnan sisältä ja suhtaudumme erittäin positiivisesti viestinnän terävöittämiseen ja uusien käytäntöjen luomiseen. Tarkastuslautakunnan viestinnän tavoitteena on edistää demokratiaa, avointa hallintoa ja osallisuutta”, toteaa puheenjohtaja Koikkalainen.
Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan kevään 2026 kokousaikataulut ja avasi arviointikertomuksen 2025 valmistelun. Kokouksessa käsiteltiin myös Keski-Suomen kuntien, hyvinvointialueen ja maakunta liiton tarkastuslautakuntien yhteisarvioinnin etenemistä sekä Itä-Suomen yhteistyöalueen tarkastuslautakuntien yhteisarviointia.
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
