Keski-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päätti pyytää aluevaltuutetuilta palautetta vuoden 2025 väliarvioinnista

Tarkastuslautakunta toimii aluevaltuuston alaisena toimielimenä ja on päättänyt osallistaa aluevaltuutettuja ja varavaltuutettuja yhteistyön kehittämiseen kysymällä palautetta laatimistaan arvioinneista. Kysely toteutetaan marras-joulukuun vaihteessa, jossa valtuutetuilla on mahdollisuus antaa tarkastuslautakunnalle evästystä vuoden 2025 arviointikertomuksen aiheisiin ja kehitysideoita yhteistyön kehittämiseen.

Tarkastuslautakunta hyväksyi lakisääteisen Arviointisuunnitelman vuosille 2026–2029 sekä lautakunnan viestintäsuunnitelman. Viestintäsuunnitelma asettaa suuntalinjat ja vastuut lautakunnan ulkoiselle ja sisäiselle viestinnälle. “Viestinnän kehittäminen on kummunnut lautakunnan sisältä ja suhtaudumme erittäin positiivisesti viestinnän terävöittämiseen ja uusien käytäntöjen luomiseen. Tarkastuslautakunnan viestinnän tavoitteena on edistää demokratiaa, avointa hallintoa ja osallisuutta”, toteaa puheenjohtaja Koikkalainen.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan kevään 2026 kokousaikataulut ja avasi arviointikertomuksen 2025 valmistelun. Kokouksessa käsiteltiin myös Keski-Suomen kuntien, hyvinvointialueen ja maakunta liiton tarkastuslautakuntien yhteisarvioinnin etenemistä sekä Itä-Suomen yhteistyöalueen tarkastuslautakuntien yhteisarviointia.