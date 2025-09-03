Kansainvälinen kasvaja Pemamek on vuoden perheyritys 2025
Loimaalainen perheyritys Pemamek on valittu vuoden perheyritykseksi. Pemamekin parin viime vuoden voimakas liikevaihdon kasvu 60 miljoonasta 153 miljoonaan vaikutti vahvasti valintaan. Palkinto luovutettiin Perheyritysten liiton syyskokouksen yhteydessä Helsingissä torstaina 27. marraskuuta 2025.
Pemamek on kasvanut viime vuosina voimakkaasti: yrityksen liikevaihto on noussut kahdessa vuodessa hieman yli 60 miljoonasta eurosta yli 153 miljoonaan euroon. Kasvu on ollut seurausta pitkäjänteisestä kehittämisestä, teknologiaosaamiseen panostamisesta ja vahvasta asiakaskysynnästä kansainvälisillä markkinoilla. Samaan aikaan Pemamek on pysynyt vahvasti juurtuneena kotipaikkakunnalleen Loimaalle, jossa sen pääkonttori ja tuotantotilat sijaitsevat. Yritys on myös merkittävä alueellinen työllistäjä ja elinvoiman rakentaja. Yritys työllistää yli 400 työtekijää, joista suurin osa Suomessa.
"Pemamek on erinomainen esimerkki yrityksestä, joka ottaa paikkansa maailmalla ja samalla kantaa vastuunsa kotimaassa. Se näyttää konkreettisesti, miten kotimainen omistajuus voi olla kestävän kasvun ja vaikuttavuuden moottori”, palkintoraadin puheenjohtaja Miia Porkkala kommentoi valintaa.
Kotimaisesta konepajasta kansaiväliseen edelläkävijyyteen
Loimaalla vuonna 1970 perustettu Pemamek on kasvanut kotimaisesta konepajasta kansainvälisesti arvostetuksi teollisuusautomaation edelläkävijäksi. Yrityksen hitsaus- ja tuotantoautomaation ratkaisuja käytetään raskaassa teollisuudessa eri puolilla maailmaa, ja sen vienti ulottuu kaikille mantereille.
Pemamekin omistajaperhe on sitoutunut pitkäjänteiseen kehitykseen ja päätöksentekoon. Omistajuutta on kehitetty järjestelmällisesti, ja sukupolvenvaihdokset on toteutettu ennakoivasti ja suunnitelmallisesti. Yrityksen arvot; pitkäjänteisyys, kotimaisuus ja osaamisen kehittäminen ohjaavat kaikkia keskeisiä valintoja investoinneista kansainvälistymiseen.
“Valinta vuoden perheyritykseksi 2025 on kunnia koko henkilöstölle ja omistajaperheellemme. Se osoittaa, että suomalainen perheyritys voi menestyä kansainvälisesti säilyttäen samalla juurensa Suomessa. Pitkäjänteinen kehittäminen, osaamisen vaaliminen ja vastuullinen päätöksenteko kotimaassa ovat meille keskeisiä arvoja. On hienoa, että tämä tunnustetaan myös laajemmin. Se kannustaa meitä jatkamaan kasvua ja vaikuttavuutta sekä kotimaassa että globaalisti, Pemamekin omistaja ja hallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Heikonen kommentoi.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Sini-Marja Ant-Wuorinen, markkinointipäällikkö, palkintoraadin sihteeri, Perheyritysten liitto p. 050 560 4938, sini-marja.ant-wuorinen@perheyritys.fi
Emilia Vuorela, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Pemamek Oy, emilia.vuorela@pemamek.com
______________________
Taustaa palkinnosta
Perheyritysten liiton jakama ja liiton perustajan Peter Fazerin nimeä kantava palkinto on jaettu ensimmäisen kerran vuonna 2004. Palkinnolla halutaan nostaa esiin menestyneitä suomalaisia perheyrityksiä ja perheyritysten omistajia, jotka ovat menestyneet, toteuttaneet sukupolvenvaihdoksen ja investoivat pitkäjänteisesti tulevaisuuteen.
Perheyritysten liiton jakama ja liiton perustajan Peter Fazerin nimeä kantava palkinto on jaettu ensimmäisen kerran vuonna 2004. Palkinnolla halutaan nostaa esiin menestyneitä suomalaisia perheyrityksiä ja perheyritysten omistajia, jotka ovat menestyneet, toteuttaneet sukupolvenvaihdoksen ja investoivat pitkäjänteisesti tulevaisuuteen.
Aikaisempina vuosina palkinnon ovat saaneet seuraavat suomalaiset perheyritykset:
Berner Osakeyhtiö (2004), Leinovalu Oy (2005), Ahlstrom Oyj (2006), Tasowheel Oy (2007), Aho Group Oy (2008), Paulig Oy (2009), Kiilto Family Oy (2010), Harvia Oy (2011), Teknos Oy (2012), Woikoski Oy (2013), Kemppi Group Oy (2014), Broman Group Oy (2015), KWH-yhtymä Oy (2016), Ponsse Oyj (2017), Kone Oyj (2018), Polttimo Oy (2019), Mantsinen Group (2020), Lindström Oy (2021), Vaisala Oyj (2022), MSK Group (2023) ja Otava (2024).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sini-Marja Ant-WuorinenPerheyritysten liittoPuh:0505604938sini-marja.ant-wuorinen@perheyritys.fi
Kuvat
Perheyrityksen liitto edustaa suomalaisia perheyrityksiä ja niiden omistajia sekä edistää niiden roolia yhteiskunnassa. Perheyritysten liiton 600 jäsenyritystä työllistävät yhteensä n. 180 000 henkilöä. Liiton keskivertojäsenyrityksen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto 40,5 mrd. euroa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Perheyritysten liitto ry
PerheyritysPULSSI: Perheyritysten työllistämisaikeet kohentuneet3.9.2025 06:00:00 EEST | Tiedote
Perheyritysten näkymissä on palkata lisää työntekijöitä. Jopa 27 prosenttia perheyrityksistä ilmoittaa PerheyritysPULSSI -kyselyssä, että niiden henkilöstömäärä on kasvussa. Myös perheyritysten investoinnit ovat kasvussa. Investoinneissa näkyy selvää piristymistä kevään lukemiin: nyt 27 prosenttia yrityksistä ilmoittaa investoivansa viime vuotta enemmän.
Perheyritykset ja kotimainen omistajuus esillä SuomiAreenan Tulevaisuuden Suomessa18.6.2025 12:01:12 EEST | Tiedote
Perheyritysten liitto nostaa SuomiAreenan keskusteluihin kotimaisen omistajuuden ja perheyritykset Tulevaisuuden Suomessa 24.-26.6.2025 Porin torilavalla. Keskusteluja voi seurata paikan päällä ja suorana lähetyksenä MTV:n Katsomossa.
PerheyritysPULSSI: Perheyritysten investoinneissa piristymistä17.6.2025 06:00:00 EEST | Tiedote
Perheyritysten investointiaikeet ovat kohentuneet kevään aikana talouden epävarmuudesta huolimatta. PerheyritysPULSSI -kyselyn vastaajayrityksistä 24 prosenttia kertoo investoivansa tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna. Vielä maaliskuussa näin arvioi vain 17 prosenttia perheyrityksistä. Myös perheyritysten tuotteiden ja palvelujen kysynnässä näkyy myönteisiä merkkejä: 43 prosenttia perheyrityksistä ilmoittaa, että niiden tuotteiden ja palvelujen kysyntä on kasvanut alkuvuoden aikana.
Perheyritysten liitto palkitsi parhaat maisterintutkielmat – tutkimuksissa tarkastellaan hallintoa ja brändiviestintää22.5.2025 14:43:41 EEST | Tiedote
Perheyritysten liitto on myöntänyt vuoden 2024 Matti Koiranen -palkinnot kahdelle ansiokkaalle maisteritutkielmalle. Palkitut työt tarjoavat monipuolista ja laadukasta tietoa perheomisteisten yritysten hallinnoinnista ja brändiviestinnästä.
Luottamus perheyrityksiin korkealla – rooli yhteiskunnassa ja kuluttajien arjessa tunnistetaan15.5.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Uusimman T-Median Luottamus&Maine -tutkimuksen mukaan suomalaiset luottavat perheyrityksiin. Perheyritykset nähdään vastuullisina, kotimaisina toimijoina, joilla on tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimuksen mukaan suomalaiset valitsevat perheyritysten tuotteita ja palveluja, jos siihen olisi mahdollisuus. Näin kertoo jopa 65 prosenttia kansalaisista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme