Kansainvälinen kasvaja Pemamek on vuoden perheyritys 2025

27.11.2025 16:40:00 EET | Perheyritysten liitto ry | Tiedote

Loimaalainen perheyritys Pemamek on valittu vuoden perheyritykseksi. Pemamekin parin viime vuoden voimakas liikevaihdon kasvu 60 miljoonasta 153 miljoonaan vaikutti vahvasti valintaan. Palkinto luovutettiin Perheyritysten liiton syyskokouksen yhteydessä Helsingissä torstaina 27. marraskuuta 2025.

Pemamekin 2. polven omistajat Lauri Heikonen, Mirkka Hirvonen ja Jaakko Heikonen Pemamekin pääkonttorilla Loimaalla
Pemamekin 2. polven omistajat Lauri Heikonen, Mirkka Hirvonen ja Jaakko Heikonen Pemamekin pääkonttorilla Loimaalla kuva: Niko Raappana

Pemamek on kasvanut viime vuosina voimakkaasti: yrityksen liikevaihto on noussut kahdessa vuodessa hieman yli 60 miljoonasta eurosta yli 153 miljoonaan euroon. Kasvu on ollut seurausta pitkäjänteisestä kehittämisestä, teknologiaosaamiseen panostamisesta ja vahvasta asiakaskysynnästä kansainvälisillä markkinoilla. Samaan aikaan Pemamek on pysynyt vahvasti juurtuneena kotipaikkakunnalleen Loimaalle, jossa sen pääkonttori ja tuotantotilat sijaitsevat. Yritys on myös merkittävä alueellinen työllistäjä ja elinvoiman rakentaja. Yritys työllistää yli 400 työtekijää, joista suurin osa Suomessa. 

"Pemamek on erinomainen esimerkki yrityksestä, joka ottaa paikkansa maailmalla ja samalla kantaa vastuunsa kotimaassa. Se näyttää konkreettisesti, miten kotimainen omistajuus voi olla kestävän kasvun ja vaikuttavuuden moottori”, palkintoraadin puheenjohtaja Miia Porkkala kommentoi valintaa. 

Kotimaisesta konepajasta kansaiväliseen edelläkävijyyteen 

Loimaalla vuonna 1970 perustettu Pemamek on kasvanut kotimaisesta konepajasta kansainvälisesti arvostetuksi teollisuusautomaation edelläkävijäksi. Yrityksen hitsaus- ja tuotantoautomaation ratkaisuja käytetään raskaassa teollisuudessa eri puolilla maailmaa, ja sen vienti ulottuu kaikille mantereille. 

Pemamekin omistajaperhe on sitoutunut pitkäjänteiseen kehitykseen ja päätöksentekoon. Omistajuutta on kehitetty järjestelmällisesti, ja sukupolvenvaihdokset on toteutettu ennakoivasti ja suunnitelmallisesti. Yrityksen arvot; pitkäjänteisyys, kotimaisuus ja osaamisen kehittäminen ohjaavat kaikkia keskeisiä valintoja investoinneista kansainvälistymiseen. 

“Valinta vuoden perheyritykseksi 2025 on kunnia koko henkilöstölle ja omistajaperheellemme. Se osoittaa, että suomalainen perheyritys voi menestyä kansainvälisesti säilyttäen samalla juurensa Suomessa. Pitkäjänteinen kehittäminen, osaamisen vaaliminen ja vastuullinen päätöksenteko kotimaassa ovat meille keskeisiä arvoja. On hienoa, että tämä tunnustetaan myös laajemmin. Se kannustaa meitä jatkamaan kasvua ja vaikuttavuutta sekä kotimaassa että globaalisti, Pemamekin omistaja ja hallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Heikonen kommentoi. 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: 

Sini-Marja Ant-Wuorinen, markkinointipäällikkö, palkintoraadin sihteeri, Perheyritysten liitto p. 050 560 4938, sini-marja.ant-wuorinen@perheyritys.fi 

Emilia Vuorela, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Pemamek Oy, emilia.vuorela@pemamek.com 

______________________ 

Taustaa palkinnosta 

Perheyritysten liiton jakama ja liiton perustajan Peter Fazerin nimeä kantava palkinto on jaettu ensimmäisen kerran vuonna 2004. Palkinnolla halutaan nostaa esiin menestyneitä suomalaisia perheyrityksiä ja perheyritysten omistajia, jotka ovat menestyneet, toteuttaneet sukupolvenvaihdoksen ja investoivat pitkäjänteisesti tulevaisuuteen. 
 

Aikaisempina vuosina palkinnon ovat saaneet seuraavat suomalaiset perheyritykset:    

Berner Osakeyhtiö (2004), Leinovalu Oy (2005), Ahlstrom Oyj (2006), Tasowheel Oy (2007), Aho Group Oy (2008), Paulig Oy (2009), Kiilto Family Oy (2010), Harvia Oy (2011), Teknos Oy (2012), Woikoski Oy (2013), Kemppi Group Oy (2014), Broman Group Oy (2015), KWH-yhtymä Oy (2016), Ponsse Oyj (2017), Kone Oyj (2018), Polttimo Oy (2019), Mantsinen Group (2020), Lindström Oy (2021), Vaisala Oyj (2022), MSK Group (2023) ja Otava (2024). 
   
 

Kuvassa Pemamekin omistajat ja 2. polven perheyrittäjät Lauri Heikonen, Mirkka Hirvonen ja Jaakko Heikonen
Pemamekin vuonna 1989 ostanut 1. polven yrittäjä-omistaja Pekka Heikonen
Perheyrityksen liitto edustaa suomalaisia perheyrityksiä ja niiden omistajia sekä edistää niiden roolia yhteiskunnassa. Perheyritysten liiton 600 jäsenyritystä työllistävät yhteensä n. 180 000 henkilöä. Liiton keskivertojäsenyrityksen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto 40,5 mrd. euroa.  

