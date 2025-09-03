Kansainvälinen kasvaja Pemamek on vuoden perheyritys 2025

Pemamek on kasvanut viime vuosina voimakkaasti: yrityksen liikevaihto on noussut kahdessa vuodessa hieman yli 60 miljoonasta eurosta yli 153 miljoonaan euroon. Kasvu on ollut seurausta pitkäjänteisestä kehittämisestä, teknologiaosaamiseen panostamisesta ja vahvasta asiakaskysynnästä kansainvälisillä markkinoilla. Samaan aikaan Pemamek on pysynyt vahvasti juurtuneena kotipaikkakunnalleen Loimaalle, jossa sen pääkonttori ja tuotantotilat sijaitsevat. Yritys on myös merkittävä alueellinen työllistäjä ja elinvoiman rakentaja. Yritys työllistää yli 400 työtekijää, joista suurin osa Suomessa.

"Pemamek on erinomainen esimerkki yrityksestä, joka ottaa paikkansa maailmalla ja samalla kantaa vastuunsa kotimaassa. Se näyttää konkreettisesti, miten kotimainen omistajuus voi olla kestävän kasvun ja vaikuttavuuden moottori”, palkintoraadin puheenjohtaja Miia Porkkala kommentoi valintaa.

Kotimaisesta konepajasta kansaiväliseen edelläkävijyyteen

Loimaalla vuonna 1970 perustettu Pemamek on kasvanut kotimaisesta konepajasta kansainvälisesti arvostetuksi teollisuusautomaation edelläkävijäksi. Yrityksen hitsaus- ja tuotantoautomaation ratkaisuja käytetään raskaassa teollisuudessa eri puolilla maailmaa, ja sen vienti ulottuu kaikille mantereille.

Pemamekin omistajaperhe on sitoutunut pitkäjänteiseen kehitykseen ja päätöksentekoon. Omistajuutta on kehitetty järjestelmällisesti, ja sukupolvenvaihdokset on toteutettu ennakoivasti ja suunnitelmallisesti. Yrityksen arvot; pitkäjänteisyys, kotimaisuus ja osaamisen kehittäminen ohjaavat kaikkia keskeisiä valintoja investoinneista kansainvälistymiseen.

“Valinta vuoden perheyritykseksi 2025 on kunnia koko henkilöstölle ja omistajaperheellemme. Se osoittaa, että suomalainen perheyritys voi menestyä kansainvälisesti säilyttäen samalla juurensa Suomessa. Pitkäjänteinen kehittäminen, osaamisen vaaliminen ja vastuullinen päätöksenteko kotimaassa ovat meille keskeisiä arvoja. On hienoa, että tämä tunnustetaan myös laajemmin. Se kannustaa meitä jatkamaan kasvua ja vaikuttavuutta sekä kotimaassa että globaalisti, Pemamekin omistaja ja hallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Heikonen kommentoi.

Taustaa palkinnosta

Perheyritysten liiton jakama ja liiton perustajan Peter Fazerin nimeä kantava palkinto on jaettu ensimmäisen kerran vuonna 2004. Palkinnolla halutaan nostaa esiin menestyneitä suomalaisia perheyrityksiä ja perheyritysten omistajia, jotka ovat menestyneet, toteuttaneet sukupolvenvaihdoksen ja investoivat pitkäjänteisesti tulevaisuuteen.



Aikaisempina vuosina palkinnon ovat saaneet seuraavat suomalaiset perheyritykset:

