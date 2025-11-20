Kutsu SDP:n tiedotustilaisuuteen vaihtoehtobudjetista
SDP julkistaa vaihtoehtobudjettinsa tiistaina 25.11. klo 14.30 tiedotustilaisuudessa.
Media on tervetullut osallistumaan SDP:n tiedotustilaisuuteen, jossa julkaistaan SDP:n muutosehdotukset valtion talousarvioon vuodelle 2026.
Paikka: Musiikkitalo, terassilämpiö (Mannerheimintie 13a)
Aika: tiistai 25.11. klo 14.30
SDP: vaihtoehdon esittelevät puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sekä kansanedustaja, SDP:n valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen.
Tarjoilujen mitoittamiseksi ilmoittauduthan tilaisuuteen alla olevan linkin kautta:
https://link.webropolsurveys.com/S/A817D49B274662CB
Liitteenä Musiikkitalon taajuuskartta käytettävissä olevista taajuuksista.
Yhteyshenkilöt
Emilia TervonenViestinnän asiantuntijaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmäPuh:+358 50 552 0676Puh:+358 50 552 0676emilia.tervonen@eduskunta.fi
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
Sivistysvaliokunnan sd-edustajat: Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korotukset kaventavat lasten yhdenvertaisuutta20.11.2025 15:59:29 EET | Tiedote
Hallitus leikkaa jälleen kuntien valtionosuuksia ja kompensoi rahoitusta nostamalla aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja. SDP:n sivistysvaliokunnan jäsenet Tuula Haatainen, Eeva- Johanna Eloranta, Nasima Razmyar ja Pia Hiltunen kritisoivat päätöstä, sillä maksujen korottaminen heikentää pienten koululaisten yhdenvertaisuutta ja lisää perheiden taloudellista painetta
Oppositioryhmät kysyvät yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluista ja hyvinvointialueiden kriisistä20.11.2025 15:08:28 EET | Tiedote
Viime viikon torstaina koko eduskunnan oppositio jätti yhdessä vetoomuksen pääministeri Orpolle parlamentaarisesta yhteistyöstä suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi. Ikävä kyllä pääministeri hylkäsi nopeasti opposition tarjoaman yhteistyön. Tästä syystä koko oppositio aikoo nostaa eduskunnan kyselytunnin aiheeksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanteen ja hyvinvointialueiden kriisin. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Keskustan eduskuntaryhmä Vihreä eduskuntaryhmä Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Liike Nyt -eduskuntaryhmä
SDP:n Saku Nikkanen: Kasvuyritysten rahoitus on saatava liikkeelle20.11.2025 14:58:00 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen on jättänyt kirjallisen kysymyksen kasvu- ja pienyritysten rahoituksen saamisen haasteista. Yrityskentältä saamieni viestien mukaan rahoituksen saaminen on tällä hetkellä yksi kasvun jarru. Kasvu- ja pienyrittäjien rahoituksen saatavuus on keskeinen tekijä yritystoiminnan kehittämisessä ja kilpailukyvyn vahvistamisessa, sanoo Nikkanen.
SDP:n Tytti Tuppurainen: Hallituksen soisi olevan kiinnostunut Suomen tulevaisuudesta20.11.2025 12:55:00 EET | Tiedote
Keskiviikkona julkaistu VTV:n raportti korona-ajan valtion menoista herätti tuoreeltaan runsaasti keskustelua. Erityisesti kommentoinnissa kunnostautui nykyinen oikeistohallitus kääntääkseen keskustelun pois hallituksen epäonnistuneesta talouspolitiikasta ja uhkaavasta EU:n alijäämämenettelystä.
SDP:n Matias Mäkynen: VTV:n raporttia on oikaistava20.11.2025 09:02:11 EET | Tiedote
Valtiontalouden tarkastusviraston raporttia Marinin hallituksen talouspolitiikasta käsiteltiin keskiviikkona runsaasti julkisuudessa väärien tietojen pohjalta. Torstaiaamun Helsingin Sanomien haastattelussa valtiovarainministeriön Mika Niemelä oikoi osaa raportin vääristä mielikuvista. Raportissa on tarkasteltu vain valtion budjetin kehitystä vuoteen 2024 asti, mutta ei päätöksiä, jotka budjetin taustalla ovat. Siksi raportissa ja sitä koskevassa uutisoinnissa on ainakin kolme virhettä, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme