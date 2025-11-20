Kutsu SDP:n tiedotustilaisuuteen vaihtoehtobudjetista

Oppositioryhmät kysyvät yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluista ja hyvinvointialueiden kriisistä 20.11.2025 15:08:28 EET | Tiedote

Viime viikon torstaina koko eduskunnan oppositio jätti yhdessä vetoomuksen pääministeri Orpolle parlamentaarisesta yhteistyöstä suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi. Ikävä kyllä pääministeri hylkäsi nopeasti opposition tarjoaman yhteistyön. Tästä syystä koko oppositio aikoo nostaa eduskunnan kyselytunnin aiheeksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanteen ja hyvinvointialueiden kriisin. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Keskustan eduskuntaryhmä Vihreä eduskuntaryhmä Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Liike Nyt -eduskuntaryhmä