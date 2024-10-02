Wirmax haluaa modernisoida talotekniikkatoimialaa —Suomalainenkin kasvaja talotekniikka-alalle
Talotekniikkakonserni Wirmax jatkaa kasvuaan yhdessä suomalaisen pääomasijoittaja Saari Partnersin kanssa. Viime vuosina Wirmax on määrätietoisesti monipuolistanut palveluvalikoimaansa yritysostoilla, konsepteja kehittämällä ja uusia osaajia palkkaamalla. Uusi aiempaa vahvempi Wirmax aikoo kehittyä täyden palvelun talotekniikkayritykseksi. Johdon suunnitelmissa on modernisoida toimialaa vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin.
Pääomasijoittaja Saari Partners sijoittaa talotekniikkakonserni Wirmaxiin kasvattaakseen sen yhdessä yhtiön johdon kanssa seuraavaan kokoluokkaan. Uuden enemmistöomistajan Saari Partnersin lisäksi Wirmaxin johto ja kaikki nykyiset avainhenkilöt jatkavat henkilöomistajina, minkä lisäksi muutama uusi avainhenkilö sijoittaa yhtiön kasvuun.
Wirmax on viimeiset vuodet kasvanut vauhdikkaasti. Vuonna 2007 perustettu yhtiö työllistää n. 100 ihmistä ja sen liikevaihto vuonna 2024 oli 15,1 miljoonaa euroa. Kuluvalle tilikaudelle johto ennustaa kaksinumeroista kasvuprosenttia. Wirmax tarjoaa asennus- ja huoltopalveluja kiinteistöjen lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähkö-, automaatio- ja turvatekniikan tarpeisiin. Wirmax on viime vuosina täydentänyt palveluvalikoimaansa yritysostojen kautta sähköasennuksen (Areste Oy), lämpöpumpputekniikan (Putkimaatti Oy), automaatio- ja turvatekniikan (Gane Oy) sekä aurinkovoiman alueella (Fiksusähkö Oy).
”Meidän suunnitelmamme on rakentaa valtakunnallinen täyden palvelun talotekniikkayritys, jolta asiakkaat saavat kaikki palvelut saman katon alta tehokkaasti ja laadukkaasti. Yhdessä asiantuntevan ja asiakaskeskeisen tiimimme sekä Saari Partnersin kanssa lähdemme kiihdyttämään kasvua ja teknologian kehitystä asiakkaiden parhaaksi”, Wirmaxin toimitusjohtaja Sampo Kautto kertoo. ”Meillä on jo lähes kaikki osaamiset omissa käsissämme, minkä lisäksi aiomme laajentaa tarjontamme kattavuutta yritysostoilla Suomessa.”
Saari Partners tulee rahoittamaan kasvusuunnitelman toteuttamista. Wirmaxilla on talotekninen osaaminen, halu kasvaa ja kyky kehittää innovatiivisia ratkaisuja. Saarella on vahva kokemus yritysjärjestelyistä. Tiimit täydentävät hyvin toisiaan ja yrityskauppojen toteutus helpottuu kumppanin kanssa.
”Meidät sytytti Wirmaxissa sen vahva osaaminen ja markkinatilanne. Wirmaxin tiimi haluaa selkeästi kehittää toimialaa eteenpäin, ja näimme keinon rakentaa heidän kanssaan markkinaan uudenlainen peluri”, Saari Partnersin Joni Pitkäranta kertoo. ”Wirmaxin kokeneella johdolla on todella hyvä ymmärrys toimialasta ja siitä, miten toimialaa kannattaa kehittää – jopa vähän mullistaa – entistä paremmalla palvelulla ja innovatiivisemmilla ratkaisuilla. Meistä on jännittävää päästä mukaan kiihdyttämään jo valmiiksi vauhdikasta kasvua, tukemaan yrityskaupoissa ja maksimoimaan olemassa olevaa potentiaalia.”
Viime vuosina pohjoismaiset yritykset ovat ostaneet kiivaalla tahdilla suomalaisia talotekniikan yrityksiä. Saaren ja Wirmaxin tiimit iloitsevat siitä, että Wirmaxin tarinan seuraava kasvuvaihe tehdään suomalaisomistuksessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sampo KauttoToimitusjohtajaWirmax OyPuh:+358 40 535 3601sampo.kautto@wirmax.fiwirmax.fi
Joni PitkärantaosakasSaari PartnersPuh:+358 50 342 3283joni.pitkaranta@saaripartners.fi
Kuvat
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Wirmax tarjoaa asennus- ja huoltopalveluja kiinteistöjen lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähkö-, automaatio- ja turvatekniikan tarpeisiin. Se ylläpitää myös kiinteistöjen hyvää kuntoa ja edistää niiden energiatehokkuutta uusiutuvan energian ja automaation ratkaisuilla. Wirmax toteuttaa huoltopalveluita 40 huoltoyksikön voimin ja suorittaa vuosittain noin 12.000 huoltokeikkaa. Yhtiö palvelee rakennusliikkeitä, kiinteistöjen omistajia, taloyhtiöitä ja yrityksiä sekä kuluttajia. www.wirmax.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Wirmax Oy
Wirmax on tuonut markkinoille Sähkösampo-pörssisähkön ohjausjärjestelmän kotitalouksille2.10.2024 12:28:03 EEST | Tiedote
Wirmax on kehittänyt pörssisähkön hintojen voimakkaisiin vaihteluihin ratkaisun. Sovellus optimoi energian käyttöä pörssisähkön ollessa edullista ja pienentää kotitalouden energian kustannuksia jopa 45 %
Sampo Kautto Wirmax Oy:n toimitusjohtajaksi5.2.2024 12:00:00 EET | Tiedote
Kasvuyhtiö Wirmax Oy on nimittänyt kokeneen kiinteistöalan kehittäjän, Sampo Kauton, yrityksen toimitusjohtajaksi.
Talotekniikkakonserni Wirmax on kehittänyt uuden kokonaisratkaisun kiinteistöjen energiansäästöihin ja lupaa jopa 60-70% säästöt kiinteistön ostetusta energiasta20.4.2023 12:00:00 EEST | Tiedote
Wirmax Wise -energiaratkaisu auttaa taloyhtiöitä parantamaan energiatehokkuuttaan merkittävästi. Taloyhtiö voi yhdellä sopimuksella hankkia palvelun, joka pudottaa ostettavan energian määrää jopa 60-70%.
Wirmax osti enemmistön uusiutuvia energiamuotoja tarjoavasta Putkimaatista20.2.2023 13:00:00 EET | Tiedote
Talotekniikkayritys Wirmax Oy panostaa vahvasti uusiutuviin energiamuotoihin. Wirmax osti nyt pääkaupunkiseudulla toimivan Putkimaatti Oy:n osake-enemmistön. Putkimaatti on noin 5 miljoonaa euroa vaihtava energia-alan osaaja ja kasvuyritys. Kaupan myötä Wirmax -konsernin yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto ylittänee 20 miljoonaa euroa kuluvana vuonna.
Nopeasti kasvava Wirmax mukaan kuumana käyvään aurinkovoimabisnekseen7.11.2022 14:16:31 EET | Tiedote
Wirmax on hankkinut osake-enemmistön aurinkovoimaloita rakentavasta Fiksusähkö Oy:stä.