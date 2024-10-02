Wirmax Oy

Wirmax haluaa modernisoida talotekniikkatoimialaa —Suomalainenkin kasvaja talotekniikka-alalle

24.11.2025 12:00:00 EET | Wirmax Oy | Tiedote

Talotekniikkakonserni Wirmax jatkaa kasvuaan yhdessä suomalaisen pääomasijoittaja Saari Partnersin kanssa. Viime vuosina Wirmax on määrätietoisesti monipuolistanut palveluvalikoimaansa yritysostoilla, konsepteja kehittämällä ja uusia osaajia palkkaamalla. Uusi aiempaa vahvempi Wirmax aikoo kehittyä täyden palvelun talotekniikkayritykseksi. Johdon suunnitelmissa on modernisoida toimialaa vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Jarkko Niemikorpi, kaupallinen johtaja, Wirmax Oy; Joni Pitkäranta, osakas, Saari Partners; Sampo Kautto, toimitusjohtaja, Wirmax Oy ja Hanna Henell, osakas, Saari Partners.
Kuvassa vasemmalta oikealle: Jarkko Niemikorpi, kaupallinen johtaja, Wirmax Oy; Joni Pitkäranta, osakas, Saari Partners; Sampo Kautto, toimitusjohtaja, Wirmax Oy ja Hanna Henell, osakas, Saari Partners. Kuvaaja: Otto Helkama.

Pääomasijoittaja Saari Partners sijoittaa talotekniikkakonserni Wirmaxiin kasvattaakseen sen yhdessä yhtiön johdon kanssa seuraavaan kokoluokkaan. Uuden enemmistöomistajan Saari Partnersin lisäksi Wirmaxin johto ja kaikki nykyiset avainhenkilöt jatkavat henkilöomistajina, minkä lisäksi muutama uusi avainhenkilö sijoittaa yhtiön kasvuun.

Wirmax on viimeiset vuodet kasvanut vauhdikkaasti. Vuonna 2007 perustettu yhtiö työllistää n. 100 ihmistä ja sen liikevaihto vuonna 2024 oli 15,1 miljoonaa euroa. Kuluvalle tilikaudelle johto ennustaa kaksinumeroista kasvuprosenttia. Wirmax tarjoaa asennus- ja huoltopalveluja kiinteistöjen lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähkö-, automaatio- ja turvatekniikan tarpeisiin. Wirmax on viime vuosina täydentänyt palveluvalikoimaansa yritysostojen kautta sähköasennuksen (Areste Oy), lämpöpumpputekniikan (Putkimaatti Oy), automaatio- ja turvatekniikan (Gane Oy) sekä aurinkovoiman alueella (Fiksusähkö Oy). 

”Meidän suunnitelmamme on rakentaa valtakunnallinen täyden palvelun talotekniikkayritys, jolta asiakkaat saavat kaikki palvelut saman katon alta tehokkaasti ja laadukkaasti. Yhdessä asiantuntevan ja asiakaskeskeisen tiimimme sekä Saari Partnersin kanssa lähdemme kiihdyttämään kasvua ja teknologian kehitystä asiakkaiden parhaaksi”, Wirmaxin toimitusjohtaja Sampo Kautto kertoo. ”Meillä on jo lähes kaikki osaamiset omissa käsissämme, minkä lisäksi aiomme laajentaa tarjontamme kattavuutta yritysostoilla Suomessa.”

Saari Partners tulee rahoittamaan kasvusuunnitelman toteuttamista. Wirmaxilla on talotekninen osaaminen, halu kasvaa ja kyky kehittää innovatiivisia ratkaisuja. Saarella on vahva kokemus yritysjärjestelyistä. Tiimit täydentävät hyvin toisiaan ja yrityskauppojen toteutus helpottuu kumppanin kanssa.

”Meidät sytytti Wirmaxissa sen vahva osaaminen ja markkinatilanne. Wirmaxin tiimi haluaa selkeästi kehittää toimialaa eteenpäin, ja näimme keinon rakentaa heidän kanssaan markkinaan uudenlainen peluri”, Saari Partnersin Joni Pitkäranta kertoo. ”Wirmaxin kokeneella johdolla on todella hyvä ymmärrys toimialasta ja siitä, miten toimialaa kannattaa kehittää – jopa vähän mullistaa – entistä paremmalla palvelulla ja innovatiivisemmilla ratkaisuilla. Meistä on jännittävää päästä mukaan kiihdyttämään jo valmiiksi vauhdikasta kasvua, tukemaan yrityskaupoissa ja maksimoimaan olemassa olevaa potentiaalia.”

Viime vuosina pohjoismaiset yritykset ovat ostaneet kiivaalla tahdilla suomalaisia talotekniikan yrityksiä. Saaren ja Wirmaxin tiimit iloitsevat siitä, että Wirmaxin tarinan seuraava kasvuvaihe tehdään suomalaisomistuksessa.

Wirmax tarjoaa asennus- ja huoltopalveluja kiinteistöjen lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähkö-, automaatio- ja turvatekniikan tarpeisiin. Se ylläpitää myös kiinteistöjen hyvää kuntoa ja edistää niiden energiatehokkuutta uusiutuvan energian ja automaation ratkaisuilla. Wirmax toteuttaa huoltopalveluita 40 huoltoyksikön voimin ja suorittaa vuosittain noin 12.000 huoltokeikkaa. Yhtiö palvelee rakennusliikkeitä, kiinteistöjen omistajia, taloyhtiöitä ja yrityksiä sekä kuluttajia. www.wirmax.fi

