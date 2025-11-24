Tulli keventää merkittävästi yritysten hallinnollista taakkaa

Suomalaisilla yrityksillä on ollut velvollisuus ilmoittaa Tullille tuonti- ja vientitiedot EU-maiden välisestä tavarakaupastaan Suomen EU-jäsenyyden ajan. Vuodesta 2026 suomalaisten yritysten ei tarvitse enää ilmoittaa Tullille EU:n sisäkaupan tuontejaan, ilmoitusvelvollisuus koskee vain vientiä. Tämä vähentää yritysten hallinnollista taakkaa EU-maiden välisen tavarakaupan osalta arviolta jopa 70 prosenttia. Tulli on lähettänyt tänään 4 432 suomalaiselle yritykselle asiasta tiedon kirjeitse. Muutoksella ei ole vaikutusta EU:n ulkopuolisen tavarakaupan tilastointiin, EU:n ulkopuolisen tuonnin ja viennin pääasiallinen tietolähde on jatkossakin tulli-ilmoitukset.

- Tämä ilmoitusvelvollisuuden poistuminen on suurin yritysten hallinnollisen taakan pienentäminen Tullissa vuoden 1995 EU:hun liittymisen jälkeen, kertoo tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä.

Tulli tilastoi myös jatkossa suomalaisten yritysten tavarakaupan tuonnit EU:sta. Vuodesta 2026 Tulli saa EU:n sisäkaupan tuontitiedot muilta EU:n jäsenmailta, koska niiden vienti Suomeen vastaa Suomen tuontia. Vastaavasti muut EU-maat saavat Suomen tullilta suomalaisten yritysten vientitiedot muodostaakseen omat tuontitilastonsa. Tilastovuosi 2025 julkaistaan vielä vanhalla menetelmällä, jossa Tulli on kerännyt tiedot tuonnista suomalaisilta yrityksiltä.

EU:n yhteinen tavoite vähentää yritysten ilmoitusvelvollisuuden hallinnollista taakkaa käynnistettiin jo vuonna 2012. Nyt tehtävät muutokset perustuvat EU:n yritystilastoasetukseen, joka tuli voimaan 1.1.2021. EU-jäsenmaat ovat vaihtaneet yrityksiltä keräämänsä EU: sisäkaupan viennin tiedot jo vuodesta 2022 alkaen.

Muutoksia tilastojen tietosisältöihin

Muutos säilyttää tavaratuonnin kokonaistason ennallaan, mutta alkuperämaittain EU-tuonti vähenee ja EU:n ulkopuolinen tuonti kasvaa. Lähes kaikki maa- ja tavarajakaumat muuttuvat. Kuljetusmuoto-tieto on vientimaan mukainen, joten jatkossa Tulli ei julkaise kuljetustilastoa EU-tuonnin osalta, mutta kuljetustilasto viennistä julkaistaan kuten ennenkin. Suomalaisten yritysten toimipaikkatietoa ei ole enää saatavilla, joten jatkossa ei julkaista tuontia maakunnittain, mutta maakuntatilasto viennistä julkaistaan kuten ennenkin. EU-tuonnin nimikesalauksia tilastoihin tulee lisää, mutta vaikutus on vähäinen.

- Tiedotamme muutoksista tarkemmin tilastovuoden 2026 tuontitilastojen tietosisältöön helmi-maaliskuussa, sanoo Penttilä.

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto vuodesta 2026 lähtien julkaistaan 40 päivän kuluttua tilastokuukauden päättymisestä, joka on noin kaksi päivää myöhemmin kuin aiemmin. Ensimmäinen uuden menetelmän mukainen ulkomaankauppatilasto tammikuulta 2026 julkaistaan 12.3.2026. Menetelmää on kehitetty yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa ja uusi menetelmä on riittävä myös Tilastokeskuksen tilastotuotannon tarpeisiin.

Lisätietoa: