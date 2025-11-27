Aikuisiän akne vaivaa jopa kolmasosaa 35-vuotiaista suomalaisista naisista
Aikuisiän akne on yleisempää kuin usein ajatellaan. Oulun yliopiston tutkimuksen mukaan noin 31 prosentilla 35-vuotiaista suomalaisista naisista on aknea kasvoissa tai selässä. Silti moni ei tunnista oireitaan, ja usein akne jää kokonaan hoitamatta.
Tutkimukseen osallistui lähes 1 900 naista, joista jokaisen kasvot ja selkä kuvattiin ilman meikkiä. Ihotautilääkärit arvioivat aknen esiintymistä ja vaikeusastetta kuvien perusteella.
Aknea todettiin yleisimmin kasvoissa, 26 prosentilla osallistujista. Selässä sitä esiintyi noin 12 prosentilla, ja 6 prosenttia kärsi sekä kasvo- että selkäaknesta.
Kasvojen alueella oireet keskittyivät erityisesti kasvojen alaosiin, yleisimmin leukaan ja poskiin.
"Tulokset osoittavat, että akne ei rajoitu kasvoihin, sillä myös selän akne on yllättävän yleistä. Se voi kuitenkin jäädä helposti huomaamatta, ellei potilasta riisuteta tutkimuksessa tai ellei potilas itse mainitse siitä. Selän ihomuutoksia saatetaan pitää harmittomina hikinäppyinä, vaikka kyse on usein aknesta. Sekä kasvojen että selän akne voivat hoitamattomina johtaa pysyviin arpiin", ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Suvi-Päivikki Sinikumpu kertoo.
Tutkimuksessa suurin osa aknetapauksista oli lieviä, mutta useammalla kuin joka kymmenennellä esiintyi myös keskivaikeaa aknen muotoa. Vain hyvin harvoilla todettiin vaikea-asteista aknea.
Moni ei tunnista akneaan
Tutkimuksen mukaan osallistujat tunnistivat oman aknensa heikosti. Vain noin kolmannes niistä naisista, joilla lääkäri totesi aknen, ilmoitti itse kärsivänsä siitä. Selkäaknessa tunnistaminen oli vielä tätäkin heikompaa.
Tämä näkyi myös hoitokäyttäytymisessä: sekä reseptivapaat että lääkärin määräämät aknelääkkeet olivat tutkittavien oman raportoinnin mukaan vähällä käytöllä. Suun kautta otettavia antibiootteja ja isotretinoiinia käytettiin erittäin harvoin vaikeammissakin aknen muodoissa, vaikka ne on todettu tehokkaiksi ja turvallisiksi hoidoiksi akneen.
Tutkijoiden mukaan huono oireiden tunnistaminen voi osaltaan selittää, miksi aikuisilla akne jää usein hoitamatta.
Aikuisiän aknea kannattaa hoitaa
Vaikka akne mielletään usein teini-iän vaivaksi, se on yleistymässä myös aikuisilla naisilla. Tutkijoiden mukaan aikuisten aknen tyypillinen piirre on oireiden painottuminen leuan ja poskien ympäristöön. Toisaalta aikuisen akne ei välttämättä poikkea ulkonäöltään kovinkaan paljon teini-iän aknesta, ja kummassakin on myös selän aknea.
”Lieväkin akne voi vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiin ja mielialaan, ja aikuisiän aknen on osoitettu vaikuttavan jopa enemmän elämänlaatuun kuin teini-iän aknen. Siksi sen hoitoon tulee kiinnittää huomiota. Aknemuutokset voivat olla myös kivuliaita”, Sinikumpu huomauttaa.
Tutkijat suosittelevat, että terveydenhuollossa aikuispotilaiden akne otettaisiin herkemmin puheeksi. ”Potilaat saattavat jättää iho-oireet mainitsematta ajatellen, että ne ovat lääkärin mielestä vähäpätöisiä ongelmia”, Sinikumpu pohtii.
Tutkimus julkaistiin kansainvälisessä Acta Dermato-Venereologica -tiedelehdessä: Telkkälä A, Jokelainen J, Piltonen T, Huilaja L, Sinikumpu SP. The Prevalence and Characteristics of Adult Female Acne: A Cross-sectional Population-based Study. Acta Derm Venereol. 2025 Oct 29.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Dosentti, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Suvi-Päivikki Sinikumpu, Oulun yliopisto, kliinisen tutkimuksen yksikkö ja Oulun yliopistollinen sairaala, ihotautien klinikka. suvi-paivikki.sinikumpu@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Meri Rova, Oulun yliopisto, 050 464 3361, meri.rova@oulu.fi
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.
