Väitös: Ranskalaisfilosofi Rancièren ajattelu haastaa suomalaisen demokratiakasvatuksen: tavoitteena tasa-arvo ja osallisuus (Hietamäki)
YTM Sari Hietamäki tarkasteli väitöstutkimuksessaan ranskalaisfilosofi Jacques Rancièren ajattelun merkitystä demokratiakasvatukselle. Tutkimukseen kuului filosofian lisäksi etnografista tutkimusta opettajankoulutuksessa ja lukiossa. Tutkimus osoittaa, että demokratiakasvatus hyötyy erilaisista ajattelutavoista myös käytännön opetustyössä ja sen tutkimisessa.
Ristiriitojen äärellä
Demokratiakasvatuksen haasteet suomalaisessa kasvatuksessa ovat laajasti tunnistettuja. Vapauden ja tasa-arvon toteutumisen ohella tarvitaan autonomisia ja kriittisesti ajattelevia kansalaisia. Demokratian haaste on lisäksi aina poliittinen: kuka tulee kuulluksi ja nähdyksi ja millä tavalla.
Hietamäki tutki suomalaista demokratiakasvatusta toistaiseksi vähän vaikuttaneen teoreetikon ajatusten kautta. Tutkimukseen kuului filosofian lisäksi etnografista tutkimusta ensin opettajankoulutuksessa, sitten lukiossa.
Kasvatuksen juurilla
Väitöskirjan keskiössä on Rancièren poleeminen Tietämätön opettaja -teos, jossa opettaja ei tiedä tai tunne aihetta, jota opettaa. Kyseessä on opetuksen ohjenuoran sijaan ajatuskoe.
”Tällaiset juuriin menevät kysymykset haastavat kasvattajia ajattelemaan uudella tavalla ja palaamaan kasvatuksen ydinkysymyksiin. Rancièrelle näitä ovat tiedon tuottaminen ja valta. Demokratiakasvatuksen näkökulmasta tärkeää olisi opettaa niin, että opiskelijoille muodostuu omakohtainen suhde tietoon”, Hietamäki kuvaa.
Rancièren filosofialla on metodologinen ulottuvuus, joka vaikuttaa pedagogiikan lisäksi tutkimustyöhön. Hietamäen tutkimuksessa tutkijan ja tutkittavien näkökulmat kietoutuvat yhteen.
Hietamäki havaitsi ensin omassa opetustyössään ristiriitoja demokraattisten ihanteiden ja opetustyön välillä. ”Demokratian kannalta on keskeistä, että opettaja tukee tasa-arvon toteutumista, eikä latista sitä omalla toiminnallaan. Opiskelijoiden osallisuuden tukemiseksi opettajan on tärkeää tunnistaa demokratian hetket. Demokratian hetkessä haastetaan totuttuja tapoja ja ajattelumalleja”, Hietamäki kertoo.
Filosofi pulpetissa
Lukion demokratian tutkiminen tapahtui Hietamäen tutkimuksessa havaintojen innoittamana tavanomaisen lukiolaisen asemasta käsin. Puolen vuoden mittaisen opiskelun aikana Hietamäki havaitsi tilanteita, joissa demokratia olisi voinut tapahtua, mutta niin ei käynyt. Lukiolaiset haastoivat opetuskäytänteitä hienovaraisin tavoin, mutta hetkiä ei tunnistettu opettajan puhetta painottavassa lukiossa.
”Demokraattisilla opetusmenetelmillä ja kasvatuksen juuriin menevällä yhteiskuntafilosofialla voidaan tukea demokraattista opettajuutta”, Hietamäki kuvaa tutkimuksensa tuloksia.
Opettajankoulutuksen uudistamiseen Hietamäki ehdottaa opettajaopiskelijoiden kanssa yhdessä tutkimista autoetnografiaa hyödyntäen. Rancière-tutkimuksen kasvatusteoreettisesti orientoituneeseen tutkimusperinteeseen väitöskirja tarjoaa uuden, dialogisen luennan.
YTM Sari Hietamäen filosofian väitöskirjan ”Nojatuolissa ja pulpetissa: tutkimus demokratiakasvatuksesta Jacques Rancièren filosofian valossa” tarkastustilaisuus järjestetään lauantaina 29. marraskuuta klo 12 päärakennuksen juhlasalissa C1. Vastaväittäjänä toimii professori Juha Suoranta Tampereen yliopistosta ja kustoksena vanhempi yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio. Väitöstilaisuuden kieli on suomi.
Väitöstilaisuutta voi seurata etänä Moniviestimessä.
Väitöskirja on luettavissa JYX-arkistossa.
Lisätietoja:
Sari Hietamäki
sari.a.hietamaki@jyu.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari HietamäkiVäitöskirjatutkijaJyväskylän yliopistosari.a.hietamaki@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Väitös: Tietotekniikan opetuksen tueksi kehitetty menetelmä auttaa tunnistamaan opiskelijoiden tuen tarpeen varhaisessa vaiheessa21.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
FM Denis Zhidkikh kehitti väitötutkimuksessaan menetelmän, joka yhdistää toisiinsa digitaalisten oppimisympäristöjen keräämän datan ja opiskelijoiden omat kokemukset oppimisestaan. Menetelmä auttaa opetushenkilökuntaa muodostamaan tarkemman kuvan opiskelijan henkilökohtaisista oppimiseen liittyvistä haasteista ja tunnistamaan tuen tarpeen varhaisessa vaiheessa.
Syksyn hakujen 2025 tulokset valmistuivat: Onnittelut kaikille valituille!20.11.2025 12:36:04 EET | Tiedote
Syksyn yhteishaku korkeakouluihin päättyi torstaina 11.9.2025. Jyväskylän yliopistossa tänä syksynä viidessä hakukohteessa tarjolla olleisiin opiskelupaikkoihin pyrki 679 hakijaa. Hakijamäärä nousi vuoden takaisesta 16 prosenttia.
Professori Tuuli Lähdesmäen tutkimuksessa taidehistoria kohtaa sosiologian20.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Taidehistorian professori Tuuli Lähdesmäki tutkii millainen rooli taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön tutkimuksella on kestävän ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamisessa. Hänen työnsä yhdistää taidehistoriaa ja sosiologian näkökulmia.
Perinnöllinen alttius parempaan lihasvoimaan ennustaa parempaa toimintakykyä ja suojaa sairauksilta ikääntyessä20.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Lihasvoima on keskeinen osa ihmisen fyysistä toimintakykyä ja terveyttä. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin uuden genomityökalun avulla, että parempaa lihasvoimaa tukeva geeniperimä ennustaa parempaa toimintakykyä, pienempää riskiä sairastua tyypillisimpiin kansansairauksiin sekä pidempää elinikää. Lisäksi havaittiin, että vapaa-ajan liikunnan merkitys lihasvoiman ylläpitämisessä on erityisen tärkeää heille, joilla on perinnöllinen alttius heikkoon lihasvoimaan.
Nuorten Kompassi ohjaa kohtaamaan elämän haasteita – nyt myös englanniksi19.11.2025 14:00:00 EET | Tiedote
Yläkouluikäisille ja toisen asteen alussa oleville nuorille suunnattu viisiviikkoinen hyvinvointiohjelma Nuorten Kompassi on nyt vapaasti käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palaute kaikilla kolmella kielellä on tervetullutta!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme