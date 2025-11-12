Mikko Koikkalainen jatkaa miesten jenkkifutismaajoukkueen päävalmentajana

Mikko Koikkalaisen johdolla Suomi on saavuttanut kaksi perättäistä EM-hopeaa (2023, 2025). Hänet on valittu SAJL:n vuoden valmentajaksi 2019 sekä vuoden nuorisovalmentajaksi 2016. Seurajoukkueista Koikkalainen on valmentanut helsinkiläisissä Roostersissa ja 69ersissa, voittaen Roostersissa yhden mestaruuden päävalmentajana (2019), kaksi hyökkäyksen koordinaattorina ja kolme pelipaikkakohtaisena apuvalmentajana. Lisäksi hänen palkintokaapistaan löytyy lukuisia mitaleja nuorten sarjoista Roostersin juniorijoukkueiden eri valmennusrooleissa.

Koikkalainen kertoo tuntemuksistaan jatkokaudesta:

"Olen aivan valtavan iloinen saadessani jatkaa maajoukkueen päävalmentajana. Pesti on ollut oman urani suurin kunnia ja on hienoa päästä jatkamaan hommia. Olemme kokeneet suuria onnistumisia viime vuosina ja lähdemme jatkamaan samoilla tavoitteilla tästä eteenpäin. Kiitos liitolle luottamuksesta ja ennen kaikkea kiitos kaikille pelaajille, joille suurin ansio menestyksestä kuuluu."

SAJL:n puheenjohtaja Roope Noronen kommentoi valintaa ja Koikkalaisen merkitystä:

"Mikko Koikkalainen on osoittanut vahvaa osaamista ja sitoutumista suomalaisen amerikkalaisen jalkapallon kehittämiseen. Hänen kokemuksensa ja näkemyksensä ovat avainasemassa, kun rakennamme menestyvää maajoukkuetta tuleviin arvokisoihin, ja olemme vakuuttuneita, että hänen johdollaan joukkue jatkaa nousujohteista kehitystä."

SAJL:n toimintasääntöjen mukaisesti maajoukkueiden päävalmentajien tehtävät ovat määräaikaisia ja määräaikojen päättyessä tehtävät avataan avoimeen hakuun. Miesten maajoukkueen päävalmentajan tehtävä avattiin haettavaksi marraskuun alussa.