Silja Hiidenheimon muistostipendi 2025 runoilija Anni Mäentielle
Teos-kustantamon jakaman kustantaja Silja Hiidenheimon muistostipendin saa tänä vuonna runoilija Anni Mäentie runokokoelmastaan Söpöliini ja minä. Raati kehuu teosta tarkaksi, kekseliääksi ja hallituksi. Palkinnon arvo on 2000 euroa.
Teoksen myöntämän vuoden 2025 Silja Hiidenheimon muistostipendin saa helsinkiläinen runoilija Anni Mäentie tunnustuksena toisesta runokokoelmastaan Söpöliini ja minä (Kulttuurivihkot, 2025).
Kokoelma teki vahvan vaikutuksen palkintoraatiin, joka koostuu Teoksen kaunokirjallisuuden toimituksesta.
“Söpöliini ja minä on tarkasti sommiteltua säerunoutta, joka heittää haasteen heti nimessään: miten näin herttaisesti nimettyä teosta pitää lähestyä? Lukemisen edetessä nimi alkaa avautua arvoituksena: mikä tai mitä Söpöliini oikein on? Kysymys asetetaan yhä uudelleen ja kytketään erilaisiin konteksteihin, asetelmiin, ääniin ja tunnelmiin. Onko Söpöliini yksinäisen seuralainen, itselle langetettu kirous vai kipeä toive? Edetessään kokoelma kallistelee tätä eriskummallista valtasuhdetta kekseliäästi moneen suuntaan, samalla kun kokonaisuus pysyy hallittuna viimeiseen säkeeseen asti”, raati perustelee valintaansa.
Anni Mäentie (s. 1986) on helsinkiläinen runoilija. Hänen esikoisteoksensa Aurinkotuoli (2019) palkittiin Runoyhdistys Nihil Interitin vuoden runoteoksena.
Silja Hiidenheimon muistostipendillä Teos haluaa kunnioittaa vuonna 2015 menehtyneen arvostetun kustantajan ja Teoksen perustajan elämäntyötä suomalaisen kirjallisuuden uranuurtajana. Erityisesti runous oli Hiidenheimolle läheinen laji. Vuotuinen, 2 000 euron suuruinen stipendi myönnetään merkittävästä runokokoelmasta, runotuotannosta tai työstä runouden hyväksi.
Stipendi jaetaan Siljan-päivänä 22. marraskuuta.
Lisätiedot: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323
Silja MassaTeos-kustantamoPuh:+358 40 708 1323silja.massa@teos.fi
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.
