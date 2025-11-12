Silja Hiidenheimon muistostipendi 2025 runoilija Anni Mäentielle

Teoksen myöntämän vuoden 2025 Silja Hiidenheimon muistostipendin saa helsinkiläinen runoilija Anni Mäentie tunnustuksena toisesta runokokoelmastaan Söpöliini ja minä (Kulttuurivihkot, 2025).

Kokoelma teki vahvan vaikutuksen palkintoraatiin, joka koostuu Teoksen kaunokirjallisuuden toimituksesta.

“Söpöliini ja minä on tarkasti sommiteltua säerunoutta, joka heittää haasteen heti nimessään: miten näin herttaisesti nimettyä teosta pitää lähestyä? Lukemisen edetessä nimi alkaa avautua arvoituksena: mikä tai mitä Söpöliini oikein on? Kysymys asetetaan yhä uudelleen ja kytketään erilaisiin konteksteihin, asetelmiin, ääniin ja tunnelmiin. Onko Söpöliini yksinäisen seuralainen, itselle langetettu kirous vai kipeä toive? Edetessään kokoelma kallistelee tätä eriskummallista valtasuhdetta kekseliäästi moneen suuntaan, samalla kun kokonaisuus pysyy hallittuna viimeiseen säkeeseen asti”, raati perustelee valintaansa.