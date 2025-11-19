Uudenmaan ELY-keskusUudenmaan ELY-keskusUudenmaan ELY-keskus

Karstunjoki avautui vaelluskaloille

24.11.2025 09:30:00 EET | Uudenmaan ELY-keskus | Tiedote

Jaa

Lohjalla virtaavan Karstunjoen alajuoksulla korvattiin kalojen nousuesteenä toiminut myllypato luonnonmukaisella koskella. Hanke oli osa Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Kuvassa on työmaakone.
Karstunjoen Myllypadon alapuolta ennen kunnostusta. Pato muodosti kaloille täydellisen nousuesteen. Kuva: Aki Janatuinen

Karstunjoen kunnostuksessa vanha betoninen patorakenne purettiin ja uomaa porrastettiin koskirakenteilla niin, että se mahdollistaa taas kalojen vaelluksen. Padon ja sen patoaltaan tilalle muotoiltiin luonnonmukaista koskea noin 80 metrin matkalle. Työmaa käynnistyi kesäkuussa ja valmistui elokuussa.

Vaellusesteetön jokireitti mahdollistaa taimenen kaltaisten vaelluskalojen elinkierron, jonka aikana kalat liikkuvat vesistön eri osien välillä. Betonipadon tilalle palautettu koskialue toimii myös kalojen lisääntymis- ja elinalueena.

Lohjanjärven Karstunlahteen laskeva Karstunjoki kerää vesiä esimerkiksi Sammatin Kirmusjärvestä sekä Nummen Valkerpyynjärvestä. Joen alajuoksulla sijaitseva Karstun myllypato muodosti aiemmin kaloille täydellisen nousuesteen.

Kuvassa%20on%20joki.
Karstunjoen Myllypadon yläpuolta ennen kunnostusta. Uoma oli aiemmin seisovaa patoallasta. Kuva: Aki Janatuinen
Kuvassa%20on%20joki.
Karstunjoen Myllypadon yläpuolta kunnostuksen jälkeen. Kosken niskalle muotoiltu pohjakynnys säilyttää yläpuolisen vedenkorkeuden. Kuva: Aki Janatuinen

Tuloksellista yhteistyötä

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) vastasi Karstunjoen Myllypadon purkutyön toteuttamisesta osana Luuvirta-hanketta ja Lohikalat Karjaanjokeen -vesistövisiota. Uudenmaan ELY-keskus toimii hankkeessa asiantuntijatahona sekä osarahoittajana Helmi-elinympäristöohjelman ja Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen myönnetyn avustuksen kautta.

Samaan aikaan toteutettiin joen ylittävän sillan uusiminen, josta vastasi paikallinen tienhoitokunta. Toimenpiteet yhteensovitettiin ja toteutettiin yhteistyössä paikallisten maa- ja vesialueen omistajien sekä tienhoitokunnan kanssa.

Kuvassa%20on%20joki.
Karstunjoen Myllypadon alapuolta kunnostuksen jälkeen. Kalojen nousu on mahdollista koskiuomaa pitkin. Kuva: Aki Janatuinen
Kuvassa%20on%20joki.
Karstunjoen Myllypadon kunnostushanke toteutettiin pitkälti kuivatyönä. Vesi johdettiin työmaan ohitse putkessa. Kuva: Aki Janatuinen

Osa laajempaa kokonaisuutta

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteisessä Helmi-ohjelmassa vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta ja parannetaan elinympäristöjen tilaa. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja yhteistyöhön heidän kanssaan.

Karstunjoki on osa LUMO-Helmet -nimistä Helmi-keskittymää, joka kattaa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luontotyyppejä ja lajien elinympäristöjä Mustionjokilaaksosta aina Vihtijoelle saakka.

Helmi-keskittymät ovat alueellisia kokonaisuuksia, joilla on erityisen suuri merkitys luonnon monimuotoisuuden kannalta. Niiden avulla Helmi-elinympäristöohjelman toimenpiteet kohdistetaan ekologisesti ja maakunnallisesti tärkeille alueille. Tavoitteena on lisätä toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä luonnon että resurssien näkökulmasta. Uudellamaalla on tunnistettu neljä tällaista keskittymää, ja vastaavia alueita on eri puolilla Suomea.

Avainsanat

helmi-ohjelmavesistöjen kunnostusmonimuotoisuusvirtavesipurotaimenvaelluskalatkarstunjokilohjauudenmaan ely-keskus

Yhteyshenkilöt

Juha-Pekka Vähä
hankepäällikkö
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
etunimi.sukunimi@luvy.fi
p. 045 7750 7727

Joonas Tammivuori
Ympäristöasiantuntija, hankekoordinaattori
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
etunimi.sukunimi@luvy.fi
p. 050 326 3302

Aki Janatuinen
Luonnonsuojelun asiantuntija
Uudenmaan ELY-keskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
p. 0295 021 089

Kuvat

Kuva joesta.
Karstunjoen Myllypadon yläpuolta kunnostuksen jälkeen. Kosken niskalle muotoiltu pohjakynnys säilyttää yläpuolisen vedenkorkeuden. Kuva: Aki Janatuinen
Lataa
Kuvassa on työmaakone.
Karstunjoen Myllypadon alapuolta ennen kunnostusta. Pato muodosti kaloille täydellisen nousuesteen. Kuva: Aki Janatuinen
Lataa
Kuvassa on joki.
Karstunjoen Myllypadon yläpuolta ennen kunnostusta. Uoma oli aiemmin seisovaa patoallasta. Kuva: Aki Janatuinen
Lataa
Kuvassa on joki.
Karstunjoen Myllypadon alapuolta kunnostuksen jälkeen. Kalojen nousu on mahdollista koskiuomaa pitkin. Kuva: Aki Janatuinen
Lataa
Kuvassa on joki.
Karstunjoen Myllypadon kunnostushanke toteutettiin pitkälti kuivatyönä. Vesi johdettiin työmaan ohitse putkessa. Kuva: Aki Janatuinen
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Logo.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus

Väganvändarna allt mer nöjda med landsvägarnas skick sommaren 202517.11.2025 08:30:00 EET | Pressmeddelande

Resultaten från undersökningen om väganvändarnas nöjdhet sommaren 2025 visar att nöjdheten med landsvägarnas skick inom området för NTM-centralen i Nyland har ökat avsevärt jämfört med föregående år. Ökningen i nöjdhet var särskilt tydlig bland privatpersoner, men även yrkesförare var något mer nöjda än tidigare. Beläggningarnas skick är den viktigaste faktorn som påverkar kundupplevelsen.

Tienkäyttäjät entistä tyytyväisempiä maanteiden tilaan kesällä 202517.11.2025 08:30:00 EET | Tiedote

Kesän 2025 tienkäyttäjien tyytyväisyystutkimuksen tulokset osoittavat, että Uudenmaan ELY-keskuksen alueella tyytyväisyys maanteiden kuntoon on noussut selvästi edellisvuodesta. Tyytyväisyyden kasvu oli erityisen merkittävää yksityishenkilöillä, mutta myös ammattikuljettajien tyytyväisyys kasvoi hieman. Päällysteiden kunto on merkittävin asiakaskokemukseen vaikuttava tekijä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye