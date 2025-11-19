Veikkaus Oy

Kenon isot voitot Kauniaisiin ja Parikkalaan

21.11.2025 13:13:29 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Kenon voittoputki sai jälleen jatkoa torstaina, kun pelaajille osui 100 000 ja 200 000 euron voitot.

Alt teksti: Keno-pelikuponki kioskin telineessä muiden pelikuponkien rinnalla.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli.

Torstaina Kenon ilta-arvonnassa osui kauniaislaiselle nettipelaajalle 200 000 euron suurvoitto. Voitto tuli yhden euron panoksella, kun kymppitason Kenossa osuivat kaikki numerot kohdalleen. Nettipelaajana voittaja saa rahat suoraan pankkitililleen.

Vain parin tunnin päästä tärähti uudelleen, sillä Kenon myöhäisillan arvonnassa osui 100 000 euron voitto. Onnekas rivi oli pelattu Parikkalan R-kioskilla. Tämäkin voitto osui kymppitason Kenoon neljän euron panoksella. Parikkalassa pelannut voittaja saa rahat pankkitililleen todennettuaan henkilöllisyytensä osoitteessa veikkaus.fi/omatvoitot tai vaihtoehtoisesti jossakin Veikkauksen pelisalissa.

- Kenon voitokas vuosi sai jälleen jatkoa, joten lämpimät onnittelut tuoreille Kenon suurvoittajille. Tälle vuodelle on jo nyt osunut 47 Kenon vähintään 100 000 euron arvoista suurvoittoa, joten jäämme odottamaan, milloin pääsemme juhlimaan sitä 50. voittoa, sanoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.

Vuoden 2025 suurimmat voitot Kenosta 
Päivä Paikkakunta Summa
1.10. Kirkkonummi 2 750 000,00 € 
24.7. Vesanto 1 400 000,00 € 
11.1. Seinäjoki 1 000 000,00 € 
10.5. Lohja 900 000,00 € 
23.10. Muhos 750 000,00 € 
12.7. Tampere 700 000,00 € 
30.7. Helsinki 500 000,00 €
11.1. Kotka 500 000,00 € 
23.2. Nokia 500 000,00 € 
4.10. Tuusula 400 000,00 € 
1.10. Kirkkonummi 250 000,00 € 
25.9. Janakkala 250 000,00 € 
13.8. Lempäälä 250 000,00 € 
20.8. Ylivieska 250 000,00 € 
4.7. Vantaa 250 000,00 € 
1.1. Kerava 250 000,00 € 
5.9. Riihimäki 240 000,00 € 
20.11. Kauniainen 200 000,00 € 
8.11. Nivala 200 000,00 € 
28.9. Joensuu 200 000,00 € 
27.8. Kaustinen 200 000,00 € 
14.7. Kangasala 200 000,00 € 
28.7. Uusikaupunki 200 000,00 €
23.9. Tampere 200 000,00 € 
2.7. Lahti 200 000,00 € 
18.5. Lappajärvi 200 000,00 € 
19.5. Saarijärvi 200 000,00 € 
1.1. Nurmijärvi 200 000,00 € 
26.3. Kannus 200 000,00 € 
4.5. Siikajoki 200 000,00 € 
26.4. Sotkamo 200 000,00 € 
11.9. Tampere 150 000,00 € 
4.3. Mänttä-Vilppula 120 000,00 € 
2.9. Kuopio 120 000,00 € 
21.11. Parikkala 100 000,00 € 
14.11. Hankasalmi 100 000,00 € 
5.11. Helsinki 100 000,00 € 
25.10. Järvenpää 100 000,00 € 
15.10. Oulu 100 000,00 € 
4.10. Helsinki 100 000,00 € 
28.9. Ilomantsi 100 000,00 € 
22.9. Lohja 100 000,00 € 
28.7. Tuusula 100 000,00 € 
18.7. Viitasaari 100 000,00 € 
29.5. Hämeenlinna 100 000,00 € 
4.1. Nurmijärvi 100 000,00 € 
23.2. Kotka 100 000,00 € 

