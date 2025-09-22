Carboreal jatkaa vahvaa kasvuaan – vapaaehtoisen hiilensidonnan markkina laajenee

Carborealin liikevaihto nousi yli 11 miljoonaan euroon ja tulos nousi yli 2 miljoonaan euroon.

Liikevaihdon ja osakkeenomistajien määrän kasvun seurauksena yhtiö on päättänyt muuttaa yhtiömuotoaan julkiseksi osakeyhtiöksi (oyj). Carborealin tulevaisuuden suunnitelmien tavoitteena on valloittaa kansainvälisen markkinan kenttä.

Yritykset etenevät kohti nettonollaa

Carborealin hallituksen puheenjohtajan Janne Saarikon mukaan yritysten vapaaehtoiset ilmastoteot kasvavat. Tämä pätee niin päästöjen vähentämiseen kuin kompensointiin.

– Yritykset ovat sitoutuneet nettonollatavoitteisiin, mikä edellyttää myös päästöjen kompensointia vähentävien toimien lisäksi. Carboreal tarjoaa yrityksille luotettavan ja kotimaisen vaihtoehdon matkalla kohti nettonollaa, Saarikko toteaa.

Kotimainen ja sertifioitu vaihtoehto kiinnostaa

Carborealin tarjoamat hiiliyksiköt ovat ISO 14064-2 -sertifioituja ja sidottuja suomalaisiin metsä- ja maaperähankkeisiin.

– Moni yritys painottaa kotimaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Suomi on vakaa, luotettava ja tutkimukseen pohjautuva toimintaympäristö. Nämä asiat painavat paljon, kun yritykset tekevät vastuullisuuspäätöksiä, Saarikko kertoo.

Saarikko korostaa, että Carborealin ratkaisut toimivat markkinaehtoisesti ja kustannustehokkaasti. Carborealin kasvu on osoitus siitä, että kotimaisille hiiliyksiköille on kysyntää.

On huomioitava, että Carboreal ei ole mukana markkinatilastoissa. Kysyntä ja markkina ovat siis huomattavasti isommat kuin mitä valtion virallisista tilastoista voidaan nähdä.

Vientimahdollisuudet kasvavat

Carborealilla nähdään huomattavaa potentiaalia myös kansainvälisillä markkinoilla. Suomalainen hiilinielumalli – pohjoisen ilmaston soveltuvuus, maaperän muutoksen pitkäaikainen vaikutus ja turvepeltojen muuttaminen hiilinieluiksi – herättää kiinnostusta erityisesti Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa.

– Uskomme, että suomalaisesta hiilinieluosaamisesta syntyy Suomelle merkittävä vientituote. Jalostamme maamme parasta metsätalouden ja tutkimuksen osaamista kansainväliseksi ilmastopalveluksi, Saarikko kuvailee.

Markkinaehtoinen työ saa aikaan todellisen ilmastovaikutuksen

Carborealilla uskotaan, että vapaaehtoisen hiilensidonnan tulevaisuus on vahva. Yritykset etsivät ratkaisuja, joilla ilmastovaikutukset voidaan todentaa ja raportoida luotettavasti.

– Emme ratkaise ilmastokriisiä yksin, mutta markkinaehtoinen, läpinäkyvä ja tutkimukseen perustuva toiminta saa aikaan todellisia ilmastovaikutuksia. Aitoja toimia tarvitaan nyt, eikä odotteluun ole aikaa, Saarikko summaa.