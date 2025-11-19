Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 25.11. kokouksen ennakkotiedote

Helsingin kaupungin neuvolasuunnitelma ja alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma

Lautakunnalle esitetään ehdotus Helsingin kaupungin neuvolasuunnitelmaksi sekä alueelliseksi opiskeluhuoltosuunnitelmaksi vuosille 2026–2029.

Molemmat suunnitelmat ovat lakisääteisiä suunnitelmia, jotka Helsinki ja hyvinvointialueet tekevät valtuustokausittain. Suunnitelmat ohjaavat neuvolapalvelujen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämistä ja toteuttamista Helsingissä. Niiden tarkoituksena on taata tasalaatuinen palvelu ja vahvistaa yhteistyöstä eri toimijoiden välillä.

Neuvolasuunnitelman ja alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman valmistelussa on otettu huomioon kansallisten tavoitteiden lisäksi Helsingin uusi kaupunkistrategia, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan valmisteilla oleva palvelustrategia sekä Helsingin hyvinvointisuunnitelma. Suunnitelmia on tehty vahvalla yhteistyöllä yhteistyökumppaneiden ja kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan asiantuntijoiden kanssa.

Neuvolasuunnitelma ja alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma liitetään osaksi Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan käsittelyn jälkeen kaupunginhallitus käsittelee neuvola- ja opiskeluhuollon suunnitelmia. Suunnitelmat hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Lisätietoa: äitiys- ja lastenneuvolan päällikkö Monica Lindberg p. 09 310 58352, monica.lindberg@hel.fi (neuvolasuunnitelma) ja kouluterveydenhuollon päällikkö Virpi Aromaa, p. 09 310 42161, virpi.aromaa@hel.fi (alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma).

Palvelusetelillä ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan palveluja

Lautakunnalle esitetään, että ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan palvelusetelin arvoa nostetaan seitsemällä prosentilla 1.2.2026 alkaen.

Palvelusetelin arvoa halutaan nostaa, jotta se kohtuullistaisi asiakkaille muodostuvia yksityisen ympärivuorokautisen hoivan käytön kustannuksia. Lisäksi palveluseteli lisää asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia, ja sillä pystytään vastaamaan tarvittaessa joustavasti asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Vuonna 2024 yksityisen ympärivuorokautisen hoivan palveluseteliä käytti Helsingissä 259 asiakasta. Tämä on 3,4 prosenttia kaikista ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asiakkaista.

Lisätietoa: arviointitoiminnan johtaja Soili Partanen, p. 09 310 69984, soili.partanen@hel.fi



