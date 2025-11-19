Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 25.11. kokouksen ennakkotiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 25. marraskuuta klo 16.15. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa Helsingin kaupungin neuvolasuunnitelmaa ja alueellista opiskeluhuoltosuunnitelmaa vuosille 2026–2029. Lisäksi lautakunta käsittelee iäkkäiden ympärivuorokautisen hoivan palvelusetelin arvon nostamista.
Helsingin kaupungin neuvolasuunnitelma ja alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma
Lautakunnalle esitetään ehdotus Helsingin kaupungin neuvolasuunnitelmaksi sekä alueelliseksi opiskeluhuoltosuunnitelmaksi vuosille 2026–2029.
Molemmat suunnitelmat ovat lakisääteisiä suunnitelmia, jotka Helsinki ja hyvinvointialueet tekevät valtuustokausittain. Suunnitelmat ohjaavat neuvolapalvelujen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämistä ja toteuttamista Helsingissä. Niiden tarkoituksena on taata tasalaatuinen palvelu ja vahvistaa yhteistyöstä eri toimijoiden välillä.
Neuvolasuunnitelman ja alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman valmistelussa on otettu huomioon kansallisten tavoitteiden lisäksi Helsingin uusi kaupunkistrategia, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan valmisteilla oleva palvelustrategia sekä Helsingin hyvinvointisuunnitelma. Suunnitelmia on tehty vahvalla yhteistyöllä yhteistyökumppaneiden ja kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan asiantuntijoiden kanssa.
Neuvolasuunnitelma ja alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma liitetään osaksi Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan käsittelyn jälkeen kaupunginhallitus käsittelee neuvola- ja opiskeluhuollon suunnitelmia. Suunnitelmat hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Lisätietoa: äitiys- ja lastenneuvolan päällikkö Monica Lindberg p. 09 310 58352, monica.lindberg@hel.fi (neuvolasuunnitelma) ja kouluterveydenhuollon päällikkö Virpi Aromaa, p. 09 310 42161, virpi.aromaa@hel.fi (alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma).
Palvelusetelillä ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan palveluja
Lautakunnalle esitetään, että ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan palvelusetelin arvoa nostetaan seitsemällä prosentilla 1.2.2026 alkaen.
Palvelusetelin arvoa halutaan nostaa, jotta se kohtuullistaisi asiakkaille muodostuvia yksityisen ympärivuorokautisen hoivan käytön kustannuksia. Lisäksi palveluseteli lisää asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia, ja sillä pystytään vastaamaan tarvittaessa joustavasti asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.
Vuonna 2024 yksityisen ympärivuorokautisen hoivan palveluseteliä käytti Helsingissä 259 asiakasta. Tämä on 3,4 prosenttia kaikista ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asiakkaista.
Lisätietoa: arviointitoiminnan johtaja Soili Partanen, p. 09 310 69984, soili.partanen@hel.fi
Linkit
- Kokouksen esityslista
- Helsingin kaupungin alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelmaluonnos 2026–2029
- Helsingin kaupungin neuvolasuunnitelmaluonnos 2026–2029
- Kokouksen päätöstiedote julkaistaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla kokouksen jälkeen
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Toinen linja 4A
PL 6000 00099 Helsingin kaupunki
09 310 5015 (vaihde)
