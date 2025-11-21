Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keusoten terveysasemat ovat nyt sote-keskuksia tai sote-yksiköitä

21.11.2025 13:39:15 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) uudistaa terveysasemien nimitykset ja ottaa käyttöön yhtenäiset sote-keskus ja sote-yksikkö-nimet. Muutos koskettaa toimipisteitä, joista on tehty palvelujen verkostosuunnitelman mukainen päätös.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, sote-keskukset ja -yksiköt

Sote-keskukset ovat palveluverkon ytimessä 

Laajan palveluvalikoiman sote-keskukset tarjoavat perusterveydenhuollon palvelujen lisäksi sosiaalipalveluja, päihdepalveluja sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja. 

Sote-keskukset hyvinvointialueella ovat: Hyvinkään sote-keskus (H-sairaalan ja Renton toimipisteet), Järvenpään sote-keskus, Mäntsälän sote-keskus, Nurmijärven sote-keskus ja Tuusulan sote-keskus. 

Sote-yksiköt turvaavat palvelut siellä, missä palveluverkkoa on tiivistetty 

Sote-yksiköt ovat pienempiä toimipisteitä suppeammilla palveluilla. Ne täydentävät ja varmistavat lakisääteisten palvelujen saatavuuden niillä alueilla, missä palveluja tiivistetään. Niissä voidaan hyödyntää myös liikkuvia palveluja. 

Sote-yksiköt hyvinvointialueella ovat: Nurmijärven sote-yksikkö (Klaukkala) ja Pornaisten sote-yksikkö. 

Lisäksi Jokelan sote-yksikkö sekä Kellokosken ja Rajamäen terveysasemat jatkavat toimintaansa toistaiseksi entisillä nimillään. Toimipisteet tullaan lakkauttamaan lähivuosina. 

Uudet nimet näkyvät viestinnässä 

Uudet toimipisteiden nimet otetaan käyttöön heti ja ne tullaan päivittämään vaiheittain opasteisiin, verkkosivuille ja muihin asiakasmateriaaleihin. 

Taustalla palveluverkkouudistus 

Muutos on osa Keusoten vuosille 2025–2030 suunniteltua palveluverkkouudistusta, jonka tavoitteena on rakentaa taloudellisesti kestävä, henkilöstön saatavuutta tukeva ja asiakaslähtöinen palvelurakenne. 

Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

