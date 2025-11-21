Keusoten terveysasemat ovat nyt sote-keskuksia tai sote-yksiköitä
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) uudistaa terveysasemien nimitykset ja ottaa käyttöön yhtenäiset sote-keskus ja sote-yksikkö-nimet. Muutos koskettaa toimipisteitä, joista on tehty palvelujen verkostosuunnitelman mukainen päätös.
Sote-keskukset ovat palveluverkon ytimessä
Laajan palveluvalikoiman sote-keskukset tarjoavat perusterveydenhuollon palvelujen lisäksi sosiaalipalveluja, päihdepalveluja sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja.
Sote-keskukset hyvinvointialueella ovat: Hyvinkään sote-keskus (H-sairaalan ja Renton toimipisteet), Järvenpään sote-keskus, Mäntsälän sote-keskus, Nurmijärven sote-keskus ja Tuusulan sote-keskus.
Sote-yksiköt turvaavat palvelut siellä, missä palveluverkkoa on tiivistetty
Sote-yksiköt ovat pienempiä toimipisteitä suppeammilla palveluilla. Ne täydentävät ja varmistavat lakisääteisten palvelujen saatavuuden niillä alueilla, missä palveluja tiivistetään. Niissä voidaan hyödyntää myös liikkuvia palveluja.
Sote-yksiköt hyvinvointialueella ovat: Nurmijärven sote-yksikkö (Klaukkala) ja Pornaisten sote-yksikkö.
Lisäksi Jokelan sote-yksikkö sekä Kellokosken ja Rajamäen terveysasemat jatkavat toimintaansa toistaiseksi entisillä nimillään. Toimipisteet tullaan lakkauttamaan lähivuosina.
Uudet nimet näkyvät viestinnässä
Uudet toimipisteiden nimet otetaan käyttöön heti ja ne tullaan päivittämään vaiheittain opasteisiin, verkkosivuille ja muihin asiakasmateriaaleihin.
Taustalla palveluverkkouudistus
Muutos on osa Keusoten vuosille 2025–2030 suunniteltua palveluverkkouudistusta, jonka tavoitteena on rakentaa taloudellisesti kestävä, henkilöstön saatavuutta tukeva ja asiakaslähtöinen palvelurakenne.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Raija KontioHyvinvointialuejohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 768 2627raija.kontio@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Influenssa- ja koronarokotuksia saa nyt Keusotelta ilman ajanvarausta21.11.2025 09:50:26 EET | Tiedote
Maksuttomien influenssa- ja koronarokotteiden kohderyhmiin kuuluvat saavat nyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta (Keusote) rokotuksen ilman ajanvarausta 25.11.–12.12.2025.
Keusote tekee historiaa – massiivinen siirtymä Googlelle vie sosiaali- ja terveydenhuollon uuden ajan työkaluihin15.11.2025 09:14:53 EET | Tiedote
Keusote toteuttaa yhden Suomen mittakaavassa merkittävimmistä Google-siirtymistä julkisella sektorilla. Yli 4 000 työntekijän organisaatio vaihtaa Microsoft-ekosysteemistä kokonaan Google Workspaceen vuosien 2026–2027 aikana. Siirtymä tuo mukanaan 10 miljoonan euron säästöt, tekoälyn koko henkilöstön käyttöön ja modernin, pilvipohjaisen työskentelytavan.
Pikkulasten influenssarokotuksilla iso merkitys myös lähipiirille6.11.2025 06:58:41 EET | Tiedote
Pikkulasten influenssarokotus ei ole mikään ylimääräinen rokote, vaan alle 7-vuotiailla se kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan. Perheen pienimpien rokottamisella ja terveenä pysymisellä onkin iso vaikutus myös lapsen lähipiirille.
Aluehallituksen päätöksiä: allianssihankinnan uudelleen valmistelu aloitetaan, lisärahoitusta haetaan5.11.2025 13:59:57 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus on päättänyt kokouksessaan 4.11.25 käynnistää allianssihankinnan valmistelun uudelleen ikääntyneiden palveluiden osalta.
Huoltajat voivat nyt asioida myös nuorten puolesta OmaKeusote-palvelussa3.11.2025 16:34:47 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) digiasiointi OmaKeusote on kehitetty entistä käyttäjäystävällisemmäksi: tästä lähtien huoltajat voivat hoitaa asioita myös 12–17-vuotiaiden nuorten puolesta. Aiemmin tämä mahdollisuus oli rajattu alle 12-vuotiaisiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme