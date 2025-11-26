Itsenäisyyspäivää vietetään Vaasassa perinteitä kunnioittaen – lapsiperheille ohjelmaa kaupungintalolla
Perinteinen itsenäisyyspäivän ohjelma 6.12.2025 keskittyy sankarihaudoille, Vaasan ja Vähänkyrön kirkkoon sekä kaupungintalolle. Vaasan kaupungin järjestämä päiväjuhla suunnataan viime vuosien tapaan vaasalaisille lapsiperheille.
Lapsiperheiden itsenäisyyspäivän juhlaa vietetään lauantaina 6.12.2025 klo 14–16 Vaasan kaupungintalolla. Kolmena viime vuonna järjestetty juhla on vakiinnuttanut asemansa vaasalaisten lapsiperheiden keskuudessa.
Lastenjuhlan ohjelmassa on sirkusryhmä Sweet Circuksen sirkusesityksiä klo 14 ja 15 sekä työpajoja, joissa saa kokeilla sirkusvälineitä ja -temppuja. Lisäksi juhlassa on mahdollisuus kuvata itseään sirkusaiheista seinäkettä vasten.
Tilaisuus on kaikille avoin, maksuton ja siellä on mehutarjoilu. Juhlan järjestää kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut.
Ohjelma itsenäisyyspäivänä 6.12.2025 Vaasassa
Vaasassa järjestetään perinteistä itsenäisyyspäivän ohjelmaa sankarihaudoilla, Vaasan ja Vähänkyrön kirkossa ja Vaasan torin Vapaudenpatsaalla.
- Juhlallinen lipunnosto suoritetaan Kasarmintorin perinnemuurilla klo 9.00.
- Vaasan kaupungin ja seurakuntien kaksikielinen jumalanpalvelus alkaa klo 10.00 Vaasan kirkossa (Teijo Peltola, Emilia Kontunen, kanttoreina Tarja Viitanen, Karolin Wargh). Järj. Vaasan suomalainen seurakunta ja Vasa svenska församling.
- Seppeleenlasku toteutetaan Vaasan hautausmaan muistomerkeillä klo 11.30.
- Jumalanpalvelus Vähänkyrön kirkossa alkaa klo 11.00. Mukana partiolaiset ja reserviläiset. Seppeleenlasku sankarihaudalle. Kahvitilaisuus seurakuntatalolla.
- Lapsiperheiden itsenäisyyspäiväjuhlaa vietetään Vaasan kaupungintalolla klo 14.00–16.00.
- Itsenäisyyspäivän konsertissa klo 15.00 Palosaaren kirkossa kuullaan isänmaallisia lauluja (mieslauluryhmä Vox Luminum, joht. Katariina Korkman, puhe Vaasan yliopiston emeritusprofessori ja entinen rehtori Ilkka Virtanen, tervetulosanat kappalainen Terhi Nissilä). Ohjelma 20 €, vapaa pääsy.
- Suomalainen messu alkaa klo 16.00 Vaasan kirkossa (Ville Suomela, saarna Olli Seppänen, musiikki: Sini Usmi ja Sing the Joy -gospelkuoro). Järj. Vaasan suomalainen seurakunta ja Kansanlähetys.
- Ylioppilaiden soihtukulkue Kulttuuritalo Fannylta Raastuvankatua pitkin Vapaudenpatsaalle klo 16.40.
- Perinteinen ylioppilaskuntien itsenäisyyspäivän tervehdys kuullaan klo 17.00 Vapaudenpatsaalla. Puheita ja kuorolaulua (Wasa Sångargille ja Pohjan Miehet).
Itsenäisyyspäivän ohjelman ja ajankohtaiset tiedot löydät verkkosivuilta: vaasa.fi/itsenaisyyspaiva.
Kulttuuripäällikkö Jenni Niemi, Kulttuuri- ja kirjastopalvelut. +358406289348. jenni.niemi@vaasa.fi.
