Avun saamisen hyvä kokemus vaatii nuoren aitoa kuulemista – valvontaohjelman tuloksia
Osana vuoden 2025 sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa toteutettiin kysely hyvinvointialueille ja Itä-Suomen aluehallintovirasto järjesti yhteistyökokouksia. Valvonnan tuloksia.
Aluehallintovirastot (AVI) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ovat yhteistyössä julkaisseet sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2024–2027. Vuoden 2025 valvonnan yhtenä painopisteenä on ollut lapsiperheiden palveluiden ja lastensuojelun sosiaalityön sekä perustason lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen järjestäminen ja yhteistyö.
Valvonta toteutettiin valtakunnallisena kyselynä hyvinvointialueille ja lisäksi järjestettiin alueelliset yhteistyökokoukset, joissa käsiteltiin sekä valtakunnallisia että alueellisia kyselyn tuloksia. Kokouksissa annettiin myös ohjausta hyvinvointialueille omavalvonnan vahvistamiseksi.
Yhteistyökokouksissa kuultiin alan toimijoiden sekä nuorten puheenvuoroja
Itä-Suomessa yhteistyökokoukset järjestettiin hyvinvointialueittain ja tilaisuudet keräsivät mukaan sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen osaajia 70–105 henkilöä tilaisuuksittain vaihdellen. Kokouksissa käsiteltiin tehdyn kyselyn tuloksia, kuultiin käytännön työn edustajien puheenvuoroja yhteistyöstä ja myös nuorten puheenvuoro saatiin kaikkiin tilaisuuksiin. Hyvinvointialueet kertoivat, kuinka he ovat kehittäneet lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluita.
Nuorten puheenvuoroissa korostui se, että kokemus hyvästä avun saamisesta vaatii nuoren aitoa kuulemista sekä nuoren ja perheen vahvaa osallistumista palveluiden suunnitteluun. Lisäksi nuoret korostivat matalan kynnyksen palveluiden tärkeyttä.
Kyselyn tulokset paljastivat puutteita alaikäisten päihdepalveluissa
Kyselyn tulosten mukaan puutteita on alaikäisten päihdepalveluiden toteuttamisessa. Alaikäisille ei ole riittävästi päihdepalveluita terveydenhuollon palveluissa, minkä vuoksi palveluita joudutaan korvaamaan lastensuojelunpalveluilla. Myöskään alaikäisten päihdepalveluprosesseja ei ole kaikilla alueilla kuvattu.
Yhteenvetona kyselyistä voidaan todeta, että kaikki Itä-Suomen alueen hyvinvointialueet ovat kehittäneet perustason lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluita ja yhteistyötä on tiivistetty sosiaali- ja terveystoimen välillä, joskin kehittämistyötä vielä riittää.
Ohjauksen tavoitteena välttää asiakkaan väliinputoamista ja päällekkäisiä toimintoja
Aluehallintovirasto antoi yhteistyökokouksissa ohjausta hyvinvointialueille palveluprosessien kuvaamiseen siten, että henkilöstö ja asiakkaat hahmottavat paremmin erilaiset asiakaspolut. Näin vältytään asiakkaan väliinputoamisilta tai turhilta päällekkäisyyksiltä.
Aluehallintovirasto korosti yhteistyön merkitystä palvelun suunnittelussa ja toteuttamisessa silloin, kun asiakas on sekä sosiaali- että terveydenhuollonpalveluissa. Lisäksi alueita ohjattiin alaikäisten päihdepalveluiden asianmukaisesta järjestämisestä.
Lisätietoja
terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen ja sosiaalihuollon ylitarkastaja Pia Sirviö, p. 0295 016 000 (vaihde), etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Linkkejä
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma | Valvira
Hyvinvointialueiden ja palveluntuottajien omavalvonta | Valvira
Avainsanat
Linkit
Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Pohteen opiskeluhuollon psykologipalvelujen järjestämisessä yhä puutteita18.12.2025 07:50:00 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) opiskeluhuollon psykologipalvelujen järjestämisessä on edelleen puutteita, eikä psykologipalvelujen saatavuus toteudu kaikilta osin lainsäädännön edellyttämällä tavalla yhdenvertaisesti koko Pohteen alueella. Aluehallintovirasto jatkaa asian valvontaa.
Pohteen neuvolapalveluiden järjestäminen yhä puutteellista17.12.2025 08:01:16 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) neuvolapalveluiden järjestämisessä on yhä puutteita eivätkä lakisääteiset lasten määräaikaistarkastukset toteudu yhdenvertaisesti hyvinvointialueella. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kehottaa Pohdetta jatkamaan lastenneuvolan palvelujen järjestämistä koskevia korjaavia toimenpiteitä sekä omavalvonnan kehittämistä. Aluehallintovirasto jatkaa lastenneuvolapalveluiden järjestämisen valvontaa.
Pohteella yhä puutteita kouluterveydenhuollossa lääkäripalvelujen saatavuudessa17.12.2025 07:52:33 EET | Tiedote
Kouluterveydenhuollon palvelujen saatavuus ja yhdenvertaisuus on parantunut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella (Pohde) lukukaudella 2024–2025. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston mukaan puutteita on kuitenkin yhä lääkäripalveluiden saatavuudessa eivätkä kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastukset toteudu kaikilta osin yhdenvertaisesti koko Pohteen alueella
Hoitoon pääsy Pohjois-Savon hyvinvointialueen perustason lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin on korjaantunut16.12.2025 08:01:00 EET | Tiedote
Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi 12.3.2025 uhkasakolla tehostetun määräyksen Pohjois-Savon hyvinvointialueen perustason lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden hoitoon pääsyn saattamiseksi lainmukaiseksi. Pohjois-Savon hyvinvointialueen korjattua toimintaansa aluehallintovirasto ei tuomitse uhkasakkoa maksettavaksi.
Joensuun metanolin tuotantolaitos sai ympäristöluvan15.12.2025 11:31:27 EET | Tiedote
Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan P2X Solutions Oy:n synteettisen metanolin tuotantolaitokselle. Uusi laitos sijoittuu Savon Voiman voimalaitoksen viereen Joensuuhun Kontiosuon teollisuusalueelle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme