Avun saamisen hyvä kokemus vaatii nuoren aitoa kuulemista – valvontaohjelman tuloksia

Aluehallintovirastot (AVI) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ovat yhteistyössä julkaisseet sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2024–2027. Vuoden 2025 valvonnan yhtenä painopisteenä on ollut lapsiperheiden palveluiden ja lastensuojelun sosiaalityön sekä perustason lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen järjestäminen ja yhteistyö.

Valvonta toteutettiin valtakunnallisena kyselynä hyvinvointialueille ja lisäksi järjestettiin alueelliset yhteistyökokoukset, joissa käsiteltiin sekä valtakunnallisia että alueellisia kyselyn tuloksia. Kokouksissa annettiin myös ohjausta hyvinvointialueille omavalvonnan vahvistamiseksi.

Yhteistyökokouksissa kuultiin alan toimijoiden sekä nuorten puheenvuoroja

Itä-Suomessa yhteistyökokoukset järjestettiin hyvinvointialueittain ja tilaisuudet keräsivät mukaan sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen osaajia 70–105 henkilöä tilaisuuksittain vaihdellen. Kokouksissa käsiteltiin tehdyn kyselyn tuloksia, kuultiin käytännön työn edustajien puheenvuoroja yhteistyöstä ja myös nuorten puheenvuoro saatiin kaikkiin tilaisuuksiin. Hyvinvointialueet kertoivat, kuinka he ovat kehittäneet lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluita.

Nuorten puheenvuoroissa korostui se, että kokemus hyvästä avun saamisesta vaatii nuoren aitoa kuulemista sekä nuoren ja perheen vahvaa osallistumista palveluiden suunnitteluun. Lisäksi nuoret korostivat matalan kynnyksen palveluiden tärkeyttä.

Kyselyn tulokset paljastivat puutteita alaikäisten päihdepalveluissa

Kyselyn tulosten mukaan puutteita on alaikäisten päihdepalveluiden toteuttamisessa. Alaikäisille ei ole riittävästi päihdepalveluita terveydenhuollon palveluissa, minkä vuoksi palveluita joudutaan korvaamaan lastensuojelunpalveluilla. Myöskään alaikäisten päihdepalveluprosesseja ei ole kaikilla alueilla kuvattu.

Yhteenvetona kyselyistä voidaan todeta, että kaikki Itä-Suomen alueen hyvinvointialueet ovat kehittäneet perustason lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluita ja yhteistyötä on tiivistetty sosiaali- ja terveystoimen välillä, joskin kehittämistyötä vielä riittää.

Ohjauksen tavoitteena välttää asiakkaan väliinputoamista ja päällekkäisiä toimintoja

Aluehallintovirasto antoi yhteistyökokouksissa ohjausta hyvinvointialueille palveluprosessien kuvaamiseen siten, että henkilöstö ja asiakkaat hahmottavat paremmin erilaiset asiakaspolut. Näin vältytään asiakkaan väliinputoamisilta tai turhilta päällekkäisyyksiltä.

Aluehallintovirasto korosti yhteistyön merkitystä palvelun suunnittelussa ja toteuttamisessa silloin, kun asiakas on sekä sosiaali- että terveydenhuollonpalveluissa. Lisäksi alueita ohjattiin alaikäisten päihdepalveluiden asianmukaisesta järjestämisestä.

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen ja sosiaalihuollon ylitarkastaja Pia Sirviö, p. 0295 016 000 (vaihde), etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto

