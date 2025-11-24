Maahanmuuttovirasto

Maahanmuuttovirasto on päivittänyt arvionsa tulevaisuuden hakemusmääristä

24.11.2025 11:00:16 EET | Maahanmuuttovirasto | Tiedote

Jaa

Maahanmuuttoviraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa loppuvuoden 2025 ja vuoden 2026 hakemusmääristä. Ennakointiverkosto on kolme kertaa vuodessa kokoontuva asiantuntijaryhmä, joka muodostaa määrällisiä ja laadullisia arvioita Suomeen kohdistuvasta muuttoliikkeestä ja pakolaisuudesta.

Opiskelijoiden hakemusmäärä pysyy korkealla tasolla

Tammi-lokakuussa 2025 opiskelijat ovat jättäneet yhteensä 11 839 hakemusta, mikä on 5 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. 

– Viime vuosien nopean kasvun pysähtymisen taustalla on todennäköisesti korkeakoulujen yhteishaussa vuoden 2025 alussa käyttöön otettu 100 euron hakemusmaksu, mikä on karsinut Suomesta korkeakoulupaikkaa hakevien EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten kansalaisten määrää. Myös täyskatteellisten lukukausimaksujen käyttöönoton arvioidaan hillitsevän kansainvälisten opiskelijoiden määrää ainakin lyhyellä aikavälillä, kertoo tietopalveluiden johtaja Johannes Hirvelä.

Maahanmuuttoviraston arvion mukaan opiskelun perusteella oleskelulupaa hakevien määrä tulee kuitenkin pysymään korkealla tasolla. Vuoden 2025 hakemusmääräksi arvioidaan 13 000–14 000 ja tulevan vuoden 13 000.

Ensimmäisten työperusteisten hakemusten määrä tulee pysymään nykyisellä tasolla vuonna 2026

Ensimmäisiä työperusteisia oleskelulupahakemuksia jätettiin tammi-lokakuussa 2025 yhteensä 9 593, mikä on noin 29 % vähemmän kuin vuonna 2024 samalla aikavälillä. Kuluvan vuoden kokonaishakemusmäärä on suunnilleen vuoden 2018 tasolla. 

– Hakemusmäärän laskua selittää yhä Suomen viime vuosien hidas talouskasvu, lisääntynyt työttömyys ja maailmantalouden kehityksen epävarmuus. Arviomme mukaan ensimmäisten työperusteisten oleskelulupahakemusten määrä pysyy nykyisellä tasollaan vielä ensi vuonna. Vaikka talous kääntyisi kasvuun, työmarkkinat reagoivat siihen viipeellä, ja ulkomaisen työvoiman kysyntä elpyy tyypillisesti kotimaista hitaammin, Hirvelä kertoo.

Virasto arvioi vuoden 2025 hakemusmääräksi 11 000 ja ensi vuoden 11 000–13 000 hakemusta.

Turvapaikkahakemuksien määrän arvioidaan pysyvän maltillisena myös ensi vuonna

Turvapaikanhaku EU-alueella on jatkunut tänä vuonna viime vuotta vähäisempänä. 

– Erityisesti Syyrian kansalaisten jättämien turvapaikkahakemusten määrä on laskenut viime vuodesta maan hallinnon vaihtumisen jälkeen. Samalla myös EU-alueelle pääsy on yleisesti vaikeutunut, Hirvelä sanoo.

Laskusta huolimatta EU-alueella jätettiin tammi-kesäkuussa yhteensä 399 000 turvapaikkahakemusta. Työntötekijät EU:n lähialueilla jatkuvat korkeina muun muassa konfliktien, lähtömaiden yhteiskunnallisen epävakauden ja taloudellisten syiden vuoksi. 

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa turvapaikkahakemusten määrät ovat olleet muun EU:n tapaan laskussa. Tammi-lokakuussa 2025 Suomessa jätettiin yhteensä 1 709 ensimmäistä turvapaikkahakemusta, mikä on 15 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. 

Maahanmuuttoviraston arvion mukaan vuonna 2025 ja vuonna 2026 jätetään vuosittain 1 500–2 500 ensimmäistä turvapaikkahakemusta.

Lisätietoja medialle

Avainsanat

maahanmuutto

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa päätöksenteko-organisaatio ja ylläpitää vastaanottojärjestelmää.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Maahanmuuttovirasto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye