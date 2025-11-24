Maahanmuuttovirasto on päivittänyt arvionsa tulevaisuuden hakemusmääristä
Maahanmuuttoviraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa loppuvuoden 2025 ja vuoden 2026 hakemusmääristä. Ennakointiverkosto on kolme kertaa vuodessa kokoontuva asiantuntijaryhmä, joka muodostaa määrällisiä ja laadullisia arvioita Suomeen kohdistuvasta muuttoliikkeestä ja pakolaisuudesta.
Opiskelijoiden hakemusmäärä pysyy korkealla tasolla
Tammi-lokakuussa 2025 opiskelijat ovat jättäneet yhteensä 11 839 hakemusta, mikä on 5 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.
– Viime vuosien nopean kasvun pysähtymisen taustalla on todennäköisesti korkeakoulujen yhteishaussa vuoden 2025 alussa käyttöön otettu 100 euron hakemusmaksu, mikä on karsinut Suomesta korkeakoulupaikkaa hakevien EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten kansalaisten määrää. Myös täyskatteellisten lukukausimaksujen käyttöönoton arvioidaan hillitsevän kansainvälisten opiskelijoiden määrää ainakin lyhyellä aikavälillä, kertoo tietopalveluiden johtaja Johannes Hirvelä.
Maahanmuuttoviraston arvion mukaan opiskelun perusteella oleskelulupaa hakevien määrä tulee kuitenkin pysymään korkealla tasolla. Vuoden 2025 hakemusmääräksi arvioidaan 13 000–14 000 ja tulevan vuoden 13 000.
Ensimmäisten työperusteisten hakemusten määrä tulee pysymään nykyisellä tasolla vuonna 2026
Ensimmäisiä työperusteisia oleskelulupahakemuksia jätettiin tammi-lokakuussa 2025 yhteensä 9 593, mikä on noin 29 % vähemmän kuin vuonna 2024 samalla aikavälillä. Kuluvan vuoden kokonaishakemusmäärä on suunnilleen vuoden 2018 tasolla.
– Hakemusmäärän laskua selittää yhä Suomen viime vuosien hidas talouskasvu, lisääntynyt työttömyys ja maailmantalouden kehityksen epävarmuus. Arviomme mukaan ensimmäisten työperusteisten oleskelulupahakemusten määrä pysyy nykyisellä tasollaan vielä ensi vuonna. Vaikka talous kääntyisi kasvuun, työmarkkinat reagoivat siihen viipeellä, ja ulkomaisen työvoiman kysyntä elpyy tyypillisesti kotimaista hitaammin, Hirvelä kertoo.
Virasto arvioi vuoden 2025 hakemusmääräksi 11 000 ja ensi vuoden 11 000–13 000 hakemusta.
Turvapaikkahakemuksien määrän arvioidaan pysyvän maltillisena myös ensi vuonna
Turvapaikanhaku EU-alueella on jatkunut tänä vuonna viime vuotta vähäisempänä.
– Erityisesti Syyrian kansalaisten jättämien turvapaikkahakemusten määrä on laskenut viime vuodesta maan hallinnon vaihtumisen jälkeen. Samalla myös EU-alueelle pääsy on yleisesti vaikeutunut, Hirvelä sanoo.
Laskusta huolimatta EU-alueella jätettiin tammi-kesäkuussa yhteensä 399 000 turvapaikkahakemusta. Työntötekijät EU:n lähialueilla jatkuvat korkeina muun muassa konfliktien, lähtömaiden yhteiskunnallisen epävakauden ja taloudellisten syiden vuoksi.
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa turvapaikkahakemusten määrät ovat olleet muun EU:n tapaan laskussa. Tammi-lokakuussa 2025 Suomessa jätettiin yhteensä 1 709 ensimmäistä turvapaikkahakemusta, mikä on 15 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.
Maahanmuuttoviraston arvion mukaan vuonna 2025 ja vuonna 2026 jätetään vuosittain 1 500–2 500 ensimmäistä turvapaikkahakemusta.
Lisätietoja medialle
- Tietopalveluiden johtaja Johannes Hirvelä, sähköposti: etunimi.sukunimi@migri.fi, puh. 0295 434 083
- Verkkosivu: Tulevaisuusarviot | Maahanmuuttovirasto
Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa päätöksenteko-organisaatio ja ylläpitää vastaanottojärjestelmää.
Finnish Immigration Service has updated its application volume forecasts24.11.2025 11:01:01 EET | Press release
The foresight network of the Finnish Immigration Service has updated its application volume projections for the end of 2025 and for the year 2026. The foresight network consists of experts who meet three times a year to make quantitative and qualitative forecasts about migration to Finland and about asylum seekers arriving in Finland.
Migrationsverket har uppdaterat sin prognos om antalet ansökningar24.11.2025 11:00:46 EET | Pressmeddelande
Migrationsverkets framsynsnätverk har uppdaterat sin prognos om antalet ansökningar i slutet av 2025 och år 2026. Framsynsnätverket består av experter som samlas tre gånger per år för att utarbeta kvantitativa och kvalitativa prognoser om migrationen till Finland och om asylsökande som anländer till Finland.
Kansainvälisten opiskelijoiden hakemusmäärän kasvu pysähtyi – Turvapaikanhakijoiden määrä laskenut edelleen28.10.2025 10:00:19 EET | Tiedote
Kuluneen vuoden aikana opiskelijoiden hakemusmäärän viime vuosien nopea kasvu on pysähtynyt. Opiskelijoiden ja heidän perheenjäsentensä kiinnostus Suomea kohtaan on kuitenkin edelleen historiallisesti korkealla tasolla. Samaan aikaan Suomeen hakeutuvien työntekijöiden ja turvapaikanhakijoiden määrät ovat vähentyneet.
Determination of citizenship status and definition of national travel document for residence permit applications reviewed by Finnish Immigration Service3.10.2025 16:05:09 EEST | Press release
The Finnish Immigration Service has reviewed the definition of a national travel document which is required for issuing a residence permit. Determination of citizenship status has also been examined in this context.
Migrationsverket har bedömt bestämmandet av medborgarskapsstatus och definitionen av ett nationellt resedokument vid ansökan om uppehållstillstånd3.10.2025 16:04:17 EEST | Pressmeddelande
Migrationsverket har bedömt definitionen av ett nationellt resedokument som krävs för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas. I anknytning till detta har verket också granskat bestämmandet av medborgarskapsstatus.
