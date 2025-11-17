Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Influenssa nostaa päätään Päijät-Hämeessä - rokotuksella ehtii saada suojan itselleen ja läheisil-leen
Influenssakausi on alkanut Päijät-Hämeessä. Influenssan vuoksi Päijät-Hämeen keskussairaalassa hoitoa saa kymmenkunta vuodepotilasta. Influenssarokotuksella ehtii vielä saada tehokkaan suojan tautia vastaan itselleen ja läheisilleen. Riskiryhmäläiset saavat maksuttoman rokotuksen omasta sote-keskuksesta, koululaiset koulujen ja opiskelijat opiskeluterveydenhuollosta ja neuvolapalvelujen asiakkaat neuvolasta.
- Normaalisti epidemiahuippu osuu 6-8 viikon päähän ensimmäisten tautitapausten toteamisesta. Tänä vuonna influenssarokotukset alkoivat marraskuun alussa, mikä auttaa hillitsemään tartuntahuippua. Kuitenkin yli 65-vuotiaista päijäthämäläisistä vain alle kolmannes on ottanut rokotteen. Mitä useampi riskiryhmään kuuluva ottaa rokotteen lähiaikoina, sitä kattavamman suojan rokote ehtii antaa, painottaa ylilääkäri Ville Lehtinen.
Ajan influenssarokotukseen voi varata, jos on
- yli 65-vuotias
- raskaana
- aloittamassa varusmiespalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta
- kuuluu sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin
Koronarokotuksen kohderyhmään kuuluva saa halutessaan myös koronarokotteen samalla käynnillä. Aikaa varatessa tulee silloin merkitä lisätieto-kenttään ”otan molemmat rokotteet”.
Voit myös varata ajan soittamalla omaan sote-keskukseesi. Koronarokotuksen voivat saada yli 75-vuotiaat tai THL:n ohjeistuksen mukaiset erityisryhmät.
Voit varata ajan puhelimen Päijät-Sote-sovelluksessa tai osoitteessa paijatsote.suomisote.fi. Tunnistaudu sovellukseen pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.
Opiskeluterveydenhuollossa on käytössä sähköinen ajanvaraus.
Neuvolapalveluiden asiakkaat varaavat ajan sähköisessä neuvolan ajanvarauksessa tai 044 416 3103 klo 8–13. Kausi-influenssarokotuksen voi saada normaalin neuvolakäynnin yhteydessä.
Lisätietoa rokotuksista löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta paijatha.fi
Suora osoite: https://paijatha.fi/palvelut-ja-hoitoon-hakeutuminen/terveyspalvelut/rokotukset/
Yhteyshenkilöt
Ville LehtinenylilääkäriPuh:044 719 5455
Sini Heinoavosairaanhoidon ylihoitajaPuh:044 4825 361
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
