Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Influenssa nostaa päätään Päijät-Hämeessä - rokotuksella ehtii saada suojan itselleen ja läheisil-leen

Influenssakausi on alkanut Päijät-Hämeessä. Influenssan vuoksi Päijät-Hämeen keskussairaalassa hoitoa saa kymmenkunta vuodepotilasta. Influenssarokotuksella ehtii vielä saada tehokkaan suojan tautia vastaan itselleen ja läheisilleen. Riskiryhmäläiset saavat maksuttoman rokotuksen omasta sote-keskuksesta, koululaiset koulujen ja opiskelijat opiskeluterveydenhuollosta ja neuvolapalvelujen asiakkaat neuvolasta.