Krista Mikkonen jyrähtää kirjailijoiden kohtelusta – Spotify-diili oli viimeinen niitti
Kirjailijoiden ansioiden heikentyminen muun muassa äänikirjabisneksen ja riittämättömien tekijänoikeuskorvauksien vuoksi on puhuttanut jo pitkään. Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen vaatii välittömiä toimia kirjailijoiden toimeentulon turvaamiseksi.
Kirjailijoiden taloudellinen ahdinko nousi puheenaiheeksi jälleen alkuviikosta, kun musiikkipalvelu Spotifyn äänikirjapalvelu laajentui myös Suomeen. Uutinen tuli monille kirjailijoille yllätyksenä, eikä monia heistä oltu uutisoinnin mukaan osallistettu Spotifyn ja kustantamoiden välisiin neuvotteluihin. Kritiikkiä herätti myös epämääräinen korvausmalli.
Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen kertoo ymmärtävänsä kirjailijoiden kritiikin ja huolen.
– Muusikot ovat jo vuosia kritisoineet Spotifyn kautta saamiensa tulojen minimaalisuutta, ja nyt saman kohtalon kokevat myös kirjailijat ilman, että heille on annettu edes näennäistä mahdollisuutta vaikuttaa päätökseen. En lainkaan ihmettele, että moni heistä kokee arvottomuutta ja toivottomuutta ajassa, jossa toimeentulo on muutenkin vähintäänkin epävarmaa, Mikkonen toteaa.
Mikkonen huomauttaa, että esimerkiksi äänikirjapalvelut maksavat kirjailijalle keskimäärin 50 senttiä yhtä kuunneltua kirjaa kohden. Vaikka Spotify-sopimuksen kautta äänikirjat tulevat yhä suuremman yleisön saataville, ei sillä täten liene kirjailijoiden toimeentuloon merkittävää vaikutusta. Suurimman hyödyn saavat kustantamot, sekä suuryritys Spotify itse.
– Kirjailijoiden toimeentulo on 2000-luvulla käytännössä romahtanut. He tekevät jo nyt työtään lähes ilmaiseksi saamatta siitä lainkaan ansaitsemaansa arvostusta tai taloudellista korvausta. Kirjailijat joutuvat usein omaa kirjaansa markkinoidakseen myös esiintymään vailla korvausta, joka ei sekään kuulosta reilulta tilanteessa, jossa taiteilijalle itselleen jää markkinoinnin tuotoista vain murto-osa, Mikkonen kritisoi.
Vihreät ovat esittäneet useita konkreettisia keinoja kirjailijoiden toimeentulon varmistamiseksi. Mikkosen mukaan Suomessa tulisi esimerkiksi laskea kirjojen arvonlisävero nollaan, huolehtia lainauskorvausten tasosta ja kattavuudesta. Vihreiden mielestä on varmistettava, että kirjailijat saavat tehdystä työstään kohtuullisen korvauksen ottamalla käyttöön luovan työn tekijöiden alakohtaiset vähimmäiskorvaukset.
– Lisäksi meidän tulisi laittaa kirjojen suoratoistopalveluihin vero, jonka tuotot kohdennettaisiin kirjailijoiden apurahoihin ja tukeen sekä ottaa käyttöön kirjojen hintasäätely monen muun Euroopan maan tapaan, Mikkonen listaa.
– Vihreille on selvää, että myös luovasta ja taiteellisesta työstä on tehtävä reiluja sopimuksia ja maksettava kohtuullinen korvaus.
Yhteyshenkilöt
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Krista MikkonenKansanedustajaPuh:044 262 7881krista.mikkonen@eduskunta.fi
