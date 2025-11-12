Uusi Gigantti nousee Kuopioon – Vuoden Myymälä avaa syksyllä 2026 entistä ehommissa puitteissa
Kuopion Gigantissa eletään poikkeuksellisen innostavaa aikaa. Vuosien odotus palkitaan, kun uusi, aiempaa elämyksellisempi ja palvelutehokkaampi myymälä nousee Kuopion Haapaniemen alueelle, Teollisuuskadulle syksyllä 2026.
Koko Kuopion Gigantin tiimi iloitsee yhteisestä askeleesta ja uudistumisesta.
”Uusi myymälä on vihdoin syksyllä totta. Meillä on paljon työntekijöitä, jotka ovat vuosikausia jaksaneet uskoa, että vielä jonain päivänä tämä tapahtuu. Pitkä yhteinen kehitysmatka saa nyt seuraavan huipennuksen”, Kuopion Gigantin osastopäällikkö Mikko Rönkkö kertoo.
Kuopion tiimi tunnetaan sitoutuneisuudesta, ja moni 42 työntekijästä on viihtynyt talossa pitkään. Gigantin Vuoden Myymälänä 2025 palkittu työyhteisö on kerännyt tunnustusta erinomaisen asiakastyytyväisyyden ja tiiviin yhdessä tekemisen ansiosta, mikä on näkynyt myös vahvoina liiketoiminnallisina tuloksina. Myymälää on luotsannut jo usean vuoden ajan tavaratalopäällikkö Joonas Hyttinen, joka siirtää uudistuksen myötä ”valtikan eteenpäin”.
”Olemme erityisen ylpeitä siitä, että saimme tittelin vielä nykyisen myymälän aikana. Se kertoo, kuinka onnistumisen taustalla ovat ihmiset, eivät pelkästään tilat. Uusi myymälä on palkinto paitsi asiakkaillemme myös omalle porukallemme, joka on tehnyt työtä täydellä sydämellä päivästä toiseen, vuodesta toiseen. Lämmin kiitos heille kaikille siitä”, Hyttinen sanoo.
Lupsakka asenne ja yhteishenki menestyksen perustana
Kuopion Gigantti on vahva alueellinen työllistäjä ja kaupan alan kasvattaja. Myymälä tarjoaa kymmenille kuopiolaisille työpaikkoja ja mahdollisuuksia kehittyä alan ammattilaisiksi kannustavassa ympäristössä.
”Meille on ollut aina tärkeää olla paikka, jossa kehitytään, innostutaan ja pidetään huolta toisistamme. Haluamme, että tämä pian koittava uusi vaihe vahvistaa sitä jatkumoa entisestään. Hyvinvoivat ihmiset ovat menestyksen perusta nyt ja jatkossa”, toteaa Rönkkö.
Työtyytyväisyyskyselyn mukaan jopa 86 % kuopiolaisista giganttilaisista on erittäin tyytyväisiä työhönsä. Savolainen lupsakkuus näkyy niin työyhteisössä kuin asiakaskohtaamisissakin:
”’Teillä asiakaspalvelijat ovat aina hyvällä tuulella! Mukavia tyyppejä, mutta silti todella asiallisia ja hoitavat hommat maaliin’, totesi eräs asiakas hiljattain.”
Kuopio kasvaa ja kehittyy – Gigantti sen mukana
Uusi Gigantti rakentuu Kuopion Haapaniemen kasvavalle kauppa-alueelle, jossa sijaitsevat jo useat muut valtakunnalliset myymäläketjut. Yhdessä ne tekevät alueesta Pohjois-Savon kaupan superkeskuksen, joka houkuttelee asiakkaita laajasti myös Kuopion ulkopuolelta.
Sijainti Haapaniemenkatu 6:ssa tarjoaa hyvät kulkuyhteydet, runsaasti pysäköintitilaa ja helpon asioinnin myös kevyen liikenteen käyttäjille. Gigantissa sujuvuutta ja tehokkuutta asiakkaille tulevat lisämään uuden myymäläkonseptin mukainen palvelukeskus, jossa nouto, huollot, tekninen tuki ja asiakaspalvelu on koottu yhteen paikkaan.
”Työntekijöille uusi konsepti tulee tarjoamaan monipuolisempia työtehtäviä ja mahdollisuuden oppia uutta, mikä lisää työn mielekkyyttä ja kehitysmahdollisuuksia. Yhdistetty palvelukeskus parantaa tiimityötä, tehostaa prosesseja ja tuo joustavuutta arkeen”, Rönkkö summaa.
Asiakaskokemus edellä uuteen myymälään – ja Black Fridayhin
Muita silmiinpistäviä muutoksia uudessa myymälässä tulevat olemaan elämyksellisyys ja visuaalisuus, jotka nousevat uudelle tasolle. Esimerkiksi suositut Epoq-keittiöt saavat entistä näyttävämmän ja inspiroivamman esillepanon, jossa asiakkaat voivat tutustua mallikeittiöihin ja suunnitella unelmakeittiötään paikan päällä – vaikka Epoqin omaa tekoälytyökalua käyttäen.
”Uskomme siihen, että parhaat kokemukset syntyvät kasvokkain. Kun asiakas saa henkilökohtaista, asiantuntevaa palvelua ja voi kokeilla tuotteita itse, syntyy ihan erilainen yhteys – ja juuri siinä me ollaan Kuopiossa hyviä”, Rönkkö toteaa pilke silmäkulmassa.
Loppuvuoden kiiresesonkiin Kuopion Gigantissa ollaan valmistauduttu osastopäällikön mukaan huolellisesti ja hyvällä fiiliksellä, jotta jokainen asiakas tulee saamaan huippuluokan palvelua. Ja mitä on luvassa kuopiolaisille Black Friday -kampanjan pääviikolla? Iloista palvelua, hyväntuulista markkinameininkiä ja hurja kattaus kovia tarjouksia.
Uuden Gigantti Kuopion avaamisesta tullaan kertomaan lisää vuoden 2026 kuluessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme