BYD ATTO 2 Comfort: uusi sähkökatumaasturi jopa 430 km:n toimintamatkalla

ATTO 2 on osoittautunut suosituksi valinnaksi Euroopassa niille, jotka etsivät käytännöllistä ja kompaktia sähkökatumaasturia perheauton tasoisilla ominaisuuksilla. Nyt ATTO 2 Comfort nostaa nämä ominaisuudet uudelle tasolle tarjoten lähes 120 kilometriä lisää WLTP-toimintamatkaa ja nopeamman DC-latauksen, joka lyhentää 30–80 prosentin latausajan vain 19 minuuttiin.

"ATTO 2 on jo nyt erinomainen monitoimiauto. Se on riittävän kompakti kaupunkiin, mutta tarpeeksi tilava jokapäiväiseen perhe-elämään. Uusi ATTO 2 Comfort rakentaa näiden vahvuuksien päälle, tarjoten selvästi yli 400 kilometrin toimintamatkan ja nopeamman latauksen, mikä helpottaa huomattavasti pidempien matkojen tekemistä kaupunkialueiden ulkopuolelle. Olemme vakuuttuneita, että tämä yhdistelmä tekee ATTO 2:sta entistä houkuttelevamman eurooppalaisille käyttäjille”, BYD:n varatoimitusjohtaja Stella Li kertoi.

20 kWh:n akkukapasiteetin kasvu tuo 430 kilometrin toimintamatkan

ATTO 2 Comfort hyödyntää e-Platform 3.0 -alustan potentiaalia, joka on kaikkien BYD:n sähköautojen ytimessä. Autossa on Blade Battery -akku, jonka käytettävissä oleva kapasiteetti on 64,8 kWh, mikä on lähes 20 kWh enemmän kuin muissa ATTO 2 -sähköversioissa. Tämä mahdollistaa vaikuttavan 430 kilometrin yhdistetyn WLTP-toimintamatkan ja yli 600 kilometrin toimintamatkan kaupunkiajossa.

Suurempi akku lisää ATTO 2:n omamassaan noin 150 kg, mutta tehokkaampi 150 kW:n ja 310 Nm:n vääntömomentin moottori varmistaa, että ATTO 2 Comfort vastaa muiden versioiden suorituskykyä. Sen huippunopeus on 160 km/h, ja se kiihtyy nollasta sataan vain 7,9 sekunnissa.

ATTO 2 Comfort ottaa myös harppauksen latausnopeuksissa, sillä sen DC-pikalatausteho on kasvanut 155 kilowattiin, kun aiemmin se oli 65. Tämä tarkoittaa, että huomattavasti suuremmasta akkukapasiteetista huolimatta ATTO 2 Comfort on mallin nopeimmin latautuva versio. Akku latautuu 10–80 prosenttiin 25 minuutissa, kun taas 30–80 prosentin lataukseen kuluu vain 19 minuuttia. Uutuusmallissa on vakiona kolmivaiheinen 11 kW:n AC-laturi. Akku latautuu tällä teholla täyteen (0–100 %) hieman yli seitsemässä tunnissa.

Kuten muissakin ATTO 2 -sähkömalleissa, ATTO 2 Comfortissa on Cell-to-Body -rakenne, joka integroi akun täysin ajoneuvon alustaan siten, että akun yläosa toimii matkustamon lattiana. Tämä BYD:lle ainutlaatuinen ja kompaktien sähkökatumaastureiden luokassa ennennäkemätön CTB-rakenne parantaa tilankäyttöä ja tarjoaa poikkeuksellisen korkean korin jäykkyyden. Suuremman akun vaatiman tilan vuoksi Comfort-mallin takajousituksena on monivarsituenta, toisin kuin muissa ATTO 2 -versioissa, joissa käytetään vääntövarsijousitusta.

Blade Battery -akku itsessään on suunniteltu tarjoamaan luokkansa johtavaa turvallisuutta, kestävyyttä ja suorituskykyä. Teknologia on myös erityisesti tilaa säästävä, sillä kennot asennetaan suoraan, sen sijaan, että ne asennettaisiin useisiin moduuleihin. Tämä mahdollistaa useampien kennojen sijoittamisen samaan tilaan kuin perinteisessä akkurakenteessa. Lisäksi Blade Battery käyttää katodimateriaalina litiumrautafosfaattia (LFP). LFP-akuilla on perinteisiin litiumioniakkuihin verrattuna korkeampi turvallisuus- ja kestävyystaso, ja ne ovat myös täysin kobolttivapaita.

LFP-akut ovat vastustuskykyisempiä äärilämpötiloille, vähemmän herkkiä lämpötilavaihteluille ja kestävät useampia lataus- ja purkaussyklejä ilman merkittävää kapasiteetin menetystä, mikä tekee niistä erityisen kestäviä. Blade Battery -rakenteella on myös poikkeuksellinen turvallisuustaso, sillä se ylittää vaativan Nail Penetration -testin vaatimukset. Kyseessä on tiukka menetelmä, jolla arvioidaan akkujen lämpökarkaamista ja simuloidaan vakavan liikenneonnettomuuden seurauksia.

Tunnusomaista muotoilua ja käytännölliset mitat

BYD ATTO 2 Comfort jakaa samat kompaktit mitat kuin mallin kaksi muuta varustelutasoa, Active ja Boost. Sen pituus on 4 310 mm, leveys 1 830 mm ja korkeus 1 675 mm – eli se on 125 mm lyhyempi ja 45 mm kapeampi kuin BYD ATTO 3. Akseliväli on suhteellisen pitkä, 2 620 mm, mikä lisää matkustamon tilaa ja varmistaa lyhyet etu- ja takaylitykset, jotka vahvistavat auton sähkökatumaasturimaista olemusta.

Auton etuosassa on tyylikkäästi integroidut täys-LED-ajovalot ja ohuet LED-päiväajovalot, jotka antavat ATTO 2:lle vahvan sekä tunnistettavan ilmeen. Etupuskurissa on terävät kulmat luomassa dynaamista vaikutelmaa, sekä kirkas korostus alaosassa ja tehokkuutta parantavat pystysuorat ilmanohjaimet auton ulkoreunoilla.

ATTO 2:n sivuilta löytyy alahelman verhoilu, jota korostavat design-elementit. Korostukset auttavat tuomaan esiin auton korkeutta säilyttäen samalla ketterän ulkonäön. Kelluva kattolinja päättyy tunnusomaiseen korinväriseen elementtiin, joka yhdistyy lasiin C-pilarissa. Pintojen voimakkaat kaaret yhdessä dynaamisten kevytmetallivanteiden kanssa luovat autolle energisen vaikutelman.

Takaosassa tunnusomainen kattospoileri sijaitsee koko auton levyisen valopalkin yläpuolella. Valopalkki yhdistyy "kiinalaisen solmun" innoittamiin takavaloihin, jotka kuvailevat numeroa 8 ja äärettömyysrengasta symboloiden loputonta onnea. Kupera takapuskuri ja alahelman korostukset viimeistelevät auton urheilullisen ulkonäön.

ATTO 2 Comfort eroaa hienovaraisesti Active- ja Boost-versioista. Etuovien sivuilmanottoaukot on poistettu, ja takaluukusta löytyy erilaiset merkit, kuten BYD-logo.

Tilava matkustamo ja huipputeknologiaa

ATTO 2 Comfortin sisätilat on hieman uudistettu muihin malleihin nähden. Sisustassa yhdistyvät terävälinjainen muotoilu, laadukkaat materiaalit, avarat tilat ja saumattomasti integroitu teknologia.

Etuosan muotoilu heijastaa ulkopuolen teemaa, ja kojelaudan muotoilu perustuu puhtaisiin, yksinkertaisiin linjoihin. Pehmustetut pinnat kaikilla tärkeillä alueilla tuovat hienostuneen tunteen B-segmenttiin. Samalla integroidut kahvat etu- ja takaovissa sekä keskikonsolin alaosassa vahvistavat entisestään sähkökatumaasturin imagoa ja luovat kokonaisuuteen johdonmukaisuutta. ATTO 2 Comfortin molemmissa etuistuimissa on kuusisuuntainen sähkösäätö, mikä on harvinainen ominaisuus tässä luokassa. Lisäksi etuistuimet ja ohjauspyörä ovat lämmitettävät.

Keskikonsoli sisältää kaksi mukinpidikettä ja integroidun käsinojan, joka avautuu ja samalla paljastaa yhden useista säilytystiloista. Ohjauspaneelissa on fyysiset painikkeet tietyille keskeisille toiminnoille, kuten tuulilasin huurteenpoistolle, ajotiloille ja äänenvoimakkuudelle. Eco, Normal, Sport ja Snow –ajotilat on suunniteltu painottaen tehokkuutta, jokapäiväistä ajamista, kaasunvastetta ja turvallisuutta heikossa pidossa.

Boost-versioissa matkustamoon tunnelmaa luo panoraamalasikatto, joka päästää runsaasti luonnonvaloa läpi. BYD:n e-Platform 3.0 -alustan täysin tasainen lattia puolestaan varmistaa, että takaistuimet ovat riittävän käytännölliset perhekäyttöön, tarjoten runsaasti jalka- ja päätilaa. ATTO 2 Comfortissa takamatkustamossa on kolmas niskatuki, mikä lisää mukavuutta kolmelle matkustajalle.

ATTO 2 Comfortissa on 8,8 tuuman digitaalinen mittaristo ja 12,8 tuuman kosketusnäytöllinen infotainment-järjestelmä. Ohjelmisto tukee sovelluksia, kuten Spotify, YouTube, Zoom ja Amazon Music, ja se kykenee myös vastaanottamaan Over The Air (OTA) -päivityksiä. Digitaalisten laitteiden lataamiseen löytyy useita USB-pistokkeita. Niistä kaksi Type-C-porttia on edessä (60W ja 18W) ja kaksi takana (18W). Lisäksi keskikonsolissa on 50W:n langaton älypuhelimen latausalusta.

Kuten muissakin BYD-malleissa, ATTO 2 Comfortissa on kehittynyt ääniohjausjärjestelmä. “Hei BYD” -komennolla aktivoituva järjestelmä mahdollistaa monien keskeisten toimintojen, kuten lämmityksen ja ilmanvaihdon säädön tai jopa sähköikkunoiden avaamisen ja sulkemisen. BYD:n ohjelmisto-osaaminen tarjoaa myös monikosketusominaisuuksia, jotka parantavat infotainment-näytön käytettävyyttä. Esimerkiksi Android Autoa tai Apple CarPlayta käytettäessä kolmen sormen ylös-alas-pyyhkäisy säätää matkustamon lämpötilaa ja sivulta sivulle -pyyhkäisy muuttaa ilmanvaihdon puhallinnopeutta.

ATTO 2:n olemassa oleviin täyssähköversioihin verrattuna sisätiloihin on tehty hienovaraisia muutoksia. Näihin kuuluu vaihteenvalitsimen siirto keskikonsolista ohjauspylvääseen, kuljettajalle lisätty lasikotelo, ylimääräinen niskatuki takapenkin kolmannelle matkustajalle sekä uudelleen muotoiltu etuistuin säädettävillä niskatuilla.

Matkustamon ulkopuolella ATTO 2 Comfortin tavaratila on jopa suurempi kuin muissa versioissa. Sen kapasiteetti on 450 litraa, mikä riittää useammalle matkalaukulle tai perheen viikoittaisille ruokaostoksille. Jaettu taittuva takaistuin mahdollistaa kapasiteetin kasvattamisen 1 370 litraan, jolloin syntyy tasainen lattia, mikä helpottaa suurten esineiden kuljettamista.

Kattavat vakiovarusteet

ATTO 2 Comfort nostaa olemassa olevien täyssähköisten ATTO 2 -mallien jo ennestään runsasta vakiovarustelua. Vakiovarusteluun kuuluvat 17-tuumaiset kevytmetallivanteet, metalliväri, LED-ajovalot ja -takavalot, sähköisesti säädettävät sivupeilit, sadetunnistinpyyhkimet sekä tummennetut takalasit. Matkustamosta löytyvät tehokkaammat USB-pistokkeet ja tehokkaampi langaton latausalusta. Lisäksi etumatkustajan istuimella on ylimääräinen ISOFIX-kiinnike, täydentäen takaistuinten vastaavia kiinnikkeitä.

V2L (Vehicle-to-load) -toiminto on niin ikään vakiona, ja sen avulla ulkoisia laitteita voidaan virroittaa jopa 3,3 kW:n teholla. Luokassaan harvinainen ominaisuus mahdollistaa esimerkiksi kannettavan tietokoneen, retkijääkaapin tai grillin kytkemisen suoraan autoon.

Turvavarustelu on niin ikään kattava, ja sitä on parannettu etumatkustajan keskiturvatyynyllä. Se täydentää kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyjä, etusivuturvatyynyjä sekä koko matkustamon kattavia ikkunaturvatyynyjä, luoden kokonaisvaltaisen suojausjärjestelmän.

Lisäksi kuljettajan avustinjärjestelmien valikoima on kattava. Siihen kuuluvat kuljettajan valvontajärjestelmä (DMS), mukautuva ja älykäs vakionopeudensäädin (ACC/ICC), älykäs nopeusrajoituksen tiedonhallinta ja valvonta, kaistanpitoavustin, kaistanvaihtoavustin (LCA), kuolleen kulman varoitus (BSD), ovien avausvaroitus (DOW), liikennemerkkien tunnistus (TSR), automaattinen hätäjarrutus (AEB), luistonestojärjestelmä, alamäkihidastin, etu- ja peräänajovaroitus (FCW, RCW) sekä takaa risteävän liikenteen varoitus (RCTA) ja jarrutus (RTCB).

Nyt tilattavissa – mukana kattava takuu

BYD ATTO 2 Comfort on tilattavissa nyt, ja hinnat ilmoitetaan markkinakohtaisesti myöhemmin. Uuteen malliin kuuluu BYD:n yleinen, kattava takuupaketti: kuuden vuoden valmistajan takuu ja kahdeksan vuoden takuu voimansiirrolle ja akulle.

Tekniset tiedot