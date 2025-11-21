BYD ATTO 2 DM-i saapuu Eurooppaan

Super Hybrid DM -teknologia on jo todistanut menestyksensä SEAL U DM-i -mallissa, joka on useilla keskeisillä Euroopan markkinoilla myydyin ladattava hybridimalli. Nyt tämä sama mullistava teknologia antaa ATTO 2 DM-i:lle valmiudet määritellä kompaktien sähkökatumaastureiden segmentin uudelleen. ATTO 2 DM-i yhdistää sähköisen ajokokemuksen ja jopa 1000 kilometrin yhdistetyn toimintamatkan, mikä mahdollistaa vapauden siirtyä luottavaisesti kohti täyssähköistä autoilua, nauttien samalla hybridin tarjoamasta varmuudesta ja joustavuudesta.

"Super Hybrid DM -teknologia on ihanteellinen ratkaisu niille, jotka haluavat sähköauton ajokokemuksen ilman toimintamatka-ahdistusta. BYD ATTO 2 DM-i -mallin myötä tuomme kyseiset edut kompaktien sähkökatumaastureiden segmenttiin erottuvalla tarjonnalla. Yhdistelmä täyssähköajoa ja valtavaa toimintamatkaa tekee autosta ainutlaatuisen omassa luokassaan – jotain, minkä vain me pystymme tuottamaan. Se on todellakin osoitus siitä, mitä tarkoitamme sanoessamme: se ei ole vain auto, se on BYD!”, yhtiön varatoimitusjohtaja Stella Li toteaa.

Tunnusomaista tyyliä kompaktissa koossa

BYD ATTO 2 DM-i yhdistää sähkökatumaasturin muotoiluelementit kompaktien autojen mittoihin. Sen pituus on 4 330 mm (20 mm pidempi kuin täyssähköinen ATTO 2), leveys 1 830 mm ja korkeus 1 675 mm. Suhteellisen pitkä, 2 620 millimetrin akseliväli lisää matkustamon tilavuutta ja varmistaa lyhyet etu- ja takaylitykset, jotka vahvistavat auton katumaasturimaista olemusta.

Auton etuosassa on tyylikkäästi integroidut täys-LED-ajovalot ja ohuet LED-päiväajovalot, jotka antavat ATTO 2 DM-i:lle vahvan sekä tunnistettavan ilmeen. Etupuskurissa on terävät kulmat luomassa dynaamista vaikutelmaa, sekä kirkas korostus alaosassa ja tehokkuutta parantavat pystysuorat ilmanohjaimet auton ulkoreunoilla.

ATTO 2:n sivuilta löytyy alahelman verhoilu, jota korostavat design-elementit. Korostukset auttavat tuomaan esiin auton korkeutta säilyttäen samalla ketterän ulkonäön. Kelluva kattolinja päättyy tunnusomaiseen korinväriseen elementtiin, joka yhdistyy lasiin C-pilarissa. Pintojen voimakkaat kaaret yhdessä dynaamisten kevytmetallivanteiden kanssa luovat autolle energisen vaikutelman.

Takaosassa tunnusomainen kattospoileri sijaitsee koko auton levyisen valopalkin yläpuolella. Valopalkki yhdistyy "kiinalaisen solmun" innoittamiin takavaloihin, jotka kuvailevat numeroa 8 ja äärettömyysrengasta symboloiden loputonta onnea. Kupera takapuskuri ja alahelman korostukset viimeistelevät auton urheilullisen ulkonäön.

ATTO 2 DM-i:n muotoilullisiin hienosäätöihin verrattuna mallin jo olemassa olevaan täyssähköversioon lukeutuu suurempi keskimmäinen etusäleikkö, koristeelliset alaelementit etupuskurissa, sivuilmakanavien yksityiskohtien poistaminen etulokasuojista ja uudelleen muotoillut merkit takaluukussa. ATTO 2 DM-i on saatavilla neljässä värissä. Mukana on uusi Midnight Blue -viimeistely, joka on yksinoikeudella Super Hybrid -malleissa.

Super Hybrid DM – Suorituskykyä ja uskomaton toimintamatka

ATTO 2 DM-i tuo BYD:n erinomaisen Super Hybrid DM (Dual Mode) -teknologian kompaktien sähkökatumaastureiden segmenttiin. Se yhdistää sähköauton ajokokemuksen, reagointikyvyn ja hienostuneisuuden todellisen maailman toimintamatkaan tavalla, johon mikään kilpailija ei pysty.

Super Hybrid DM -teknologia perustuu useisiin BYD:n omiin yksinoikeudellisiin innovaatioihin. Näihin lukeutuu kaksi suurinopeuksista sähkömoottoria integroidulla ohjaimella, Blade Battery -akku ja erikseen kehitetty Xiaoyun 1,5-litran bensiinimoottori, jonka lämpöhyötysuhde on 43,04 %. Kyseinen voimalinja on jo osoittautunut menestyksekkääksi sekä SEAL U DM-i- että SEAL 6 DM-i -malleissa.

Kuten nimikin antaa ymmärtää, Super Hybrid DM -teknologia tarjoaa kaksi toimintatilaa. EV-tilassa pyöriä vetää yksinomaan sähkömoottori. HEV-tilassa, jota käytetään suurimman osan ajasta, bensiinimoottori lataa akkua ja antaa virtaa sähkömoottorille invertterin kautta. Näin auton ajovaste säilyy täyssähköauton kaltaisena. Kun tarvitaan lisätehoa, HEV-tila voi vaihtaa sarja- ja rinnakkaiskäytön välillä yhdistäen bensiinimoottorin ja sähkömoottorin potentiaalin.

Tuloksena on voimalinja, joka toimii suurimman osan ajasta kuin sähköauto, tarjoten jopa 90 kilometrin täyssähköisen toimintamatkan ATTO 2 DM-i:n suuremmalla Blade Battery -akulla. Sähköauton hienostuneisuus ja välitön reagointikyky ovat läsnä myös HEV-tilassa. Järjestelmien älykäs ohjaus (“i”-kirjain DM-i:ssä) nostaa tehokkuuden uudelle tasolle: painotettu yhdistetty polttoaineenkulutus on niinkin alhainen kuin 1,8 l/100 km ja yhdistetty toimintamatka täydellä latauksella ja bensiinitankilla on jopa 1000 km. Tämä tekee ATTO 2 DM-i:stä erinomaisen vaihtoehdon paitsi kevythybrideille myös perinteisille polttomoottorimalleille.

Näiden vaikuttavien tehokkuuslukujen ohella Super Hybrid DM -teknologia tarjoaa myös vakuuttavan suorituskyvyn, sillä ATTO 2 DM-i kiihtyy nollasta sataan jopa 7,5 sekunnissa, ja molemmat versiot saavuttavat 180 km/h huippunopeuden.

ATTO 2 DM-i:ssä on saatavilla kaksi kokoonpanoa/vaihtoehtoa Super Hybrid -voimalinjasta. Active-varustetasossa Blade Battery -akun kapasiteetti on 7,8 kWh ja järjestelmän enimmäisteho 166 hv (122 kW). Tämän version WLTP-täyssähköinen toimintamatka on 40 km ja kokonais-WLTP-yhdistetty toimintamatka 930 km.

ATTO 2 DM-i Boost -versio nostaa akun kapasiteetin 18 kWh:iin ja järjestelmän tehon 212 hevosvoimaan (156 kW). Tämä mahdollistaa nollasta sataan -kiihtyvyyden vain 7,5 sekunnissa. Suurempi akku tarjoaa 90 kilometrin WLTP-täyssähköisen toimintamatkan sekä 1000 kilometrin WLTP-yhdistetyn toimintamatkan. Boost-mallissa on tehokkaampi 6,6 kW:n AC-laturi, jonka ansiosta isompi akku on mahdollista ladata 15 prosentista 100 prosenttiin kolmessa tunnissa, kun auto kytketään 32 ampeerin kolmivaiheiseen AC-latauspisteeseen.

Super Hybrid DM -teknologian vahvuudet antavat ATTO 2 DM-i:lle selvän etulyöntiaseman muihin kompakteihin sähkökatumaastureihin verrattuna. Auto on tehokkuudessa hybridikilpailijoidensa tasolla jopa silloin, kun sen akun varaustaso on alhainen, ja eroaa niistä selvästi tehon, suorituskyvyn ja yhdistetyn toimintamatkan osalta. Mikään muu malli ei vastaa ATTO 2 DM-i:n käytettävyyden ja todellisen tehokkuuden yhdistelmää, mikä tekee siitä jopa segmenttiä uudelleenmäärittelevän vaihtoehdon.

Huipputeknologiaa tilavassa ja laadukkaassa matkustamossa

ATTO 2 DM-i:ssä on tarkasti muotoiltu ja tyylikäs sisustus, jossa on laadukkaat materiaalit, runsaasti tilaa ja älykkäästi integroitu teknologia. Etumatkustamon muotoilu jatkaa ulkopuolen linjoja, yhdistäen katumaasturimaisia elementtejä, kuten järeitä ovenkahvoja, puhtaisiin ja yksinkertaisiin linjoihin, jotka kulkevat kojelaudan poikki luoden avaramman vaikutelman.

Keskikonsoli sisältää kaksi mukinpidikettä ja integroidun käsinojan, joka avautuu ja samalla paljastaa yhden useista säilytystiloista. Ohjauspaneelissa on fyysiset painikkeet tietyille keskeisille toiminnoille, kuten tuulilasin huurteenpoistolle, ajotiloille ja äänenvoimakkuudelle.

ATTO 2:n olemassa oleviin täyssähköversioihin verrattuna muotoiluun on tehty hienovaraisia muutoksia. Näihin kuuluu vaihteenvalitsimen siirto keskikonsolista ohjauspylvääseen, kuljettajalle lisätty lasikotelo, ylimääräinen niskatuki takapenkin kolmannelle matkustajalle sekä uudelleenmuotoiltu etuistuin säädettävillä niskatuilla.

Kojelaudan keskeltä löytyy 8,8 tuuman täys-LCD-mittaristo ja 12,8 tuuman kosketusnäyttö. Infotainment-järjestelmässä on BYD:n uusin ohjelmisto, monisormieleohjaus lämmitykseen ja ilmanvaihtoon. Infotainment-järjestelmä sisältää ääniohjauksen päivityksen “älykkäämmän avustajan” ansiosta.

Järjestelmä aktivoituu “Hei BYD” -komennolla ja tarjoaa nyt todella ihmismäisen vuorovaikutuksen. Tämä on mahdollista uusimman generatiivisen tekoälyn ja suurten kielimallien ansiosta. Järjestelmällä on asiantuntemusta useilla eri osa-alueilla, ja se tarjoaa tehokkaan kysymys-vastaus-toiminnon aina matkustustiedoista ja uutisista yleistietoon. Se tukee myös monivaiheista dialogia ja muistaa keskusteluja ymmärtääkseen paremmin käyttäjän esittämiä asioita ja pyyntöjä.

Boost-versioissa matkustamoon tunnelmaa luo panoraamalasikatto, joka päästää runsaasti luonnonvaloa läpi. Täysin tasainen lattia puolestaan varmistaa, että takaistuimet ovat riittävän käytännölliset perhekäyttöön. Matkustamon ulkopuolella ATTO 2 DM-i:n tavaratila on 425 litraa – enemmän kuin monissa C-segmentin perheautoissa. Kapasiteettia on mahdollista kasvattaa 1 335 litraan laskemalla jaettu taittuva takaistuin alas.

Ei kompromisseja vakiovarustelussa

Akun koon, tehon ja toimintamatkan teknisten erojen lisäksi ATTO 2 DM-i:n Active- ja Boost- varustelutasot eroavat hienovaraisesti toisistaan vakiovarustelunsa osalta. Auto on kuitenkin varusteltu kattavasti, versiosta riippumatta.

ATTO 2 DM-i Active -varustetaso sisältää vakiona metallivärin, 16-tuumaiset kevytmetallivanteet, LED-ajovalot ja -takavalot, sähköisesti säädettävät sivupeilit, sadetunnistinpyyhkimet, 8,8 tuuman digitaalisen mittariston, 12,8 tuuman kosketusnäytöllisen infotainment-järjestelmän, neljä USB C -latausporttia, takapysäköintitutkan peruutuskameralla, mukautuvan vakionopeudensäätimen ja älyavaimen, joka mahdollistaa pääsyn autoon älypuhelimen tai puettavan laitteen avulla.

ATTO 2 DM-i Boost -versio puolestaan kasvattaa kevytmetallivanteiden koon 17 tuumaan ja sisältää etupysäköintitutkat, 360 asteen kameran, lämmitettävät sähkösäätöiset etuistuimet, lämmitettävän ohjauspyörän, tummennetut takalasit, panoraamakaton sähköisesti säädettävällä aurinkosuojalla ja langattoman älypuhelimen latausalustan (50W). Boost-versiossa on myös V2L (Vehicle to Load) -toiminto, jonka avulla ulkoisia laitteita on mahdollista virroittaa jopa 3,3 kW:n teholla.

Monipuoliset turvallisuusominaisuudet ja kuljettajan avustinteknologiat

Uusi BYD ATTO 2 DM-i on suunniteltu turvallisuus edellä, ja molemmat versiot on varustettu kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyillä, etupuolen sivuturvatyynyillä ja koko matkustamon kattavilla ikkunaturvatyynyillä.

Lisäksi tarjolla on kattava valikoima kuljettajan avustinjärjestelmiä, mukaan lukien kuljettajan valvontajärjestelmä (DMS), mukautuva ja älykäs vakionopeudensäädin (ACC/ICC), älykäs nopeusrajoituksen hallinta, hätäkaistanpitoavustin, kaistaltapoistumisavustin (LDA), kuolleen kulman varoitus (BSD), ovien avausvaroitus (DOW), liikennemerkkien tunnistus (TSR), automaattinen hätäjarrutus (AEB), luistonestojärjestelmä, alamäkihidastin, etu- ja peräänajovaroitus (FCW, RCW) sekä takaa risteävän liikenteen varoitus (RCTA) ja jarrutus (RTCB).

Ensimmäiset toimitukset alkuvuodesta 2026 – mukana kattava takuu

BYD ATTO 2 DM-i tulee myyntiin Euroopassa alkuvuodesta 2026. Hinnat ilmoitetaan markkinakohtaisesti erikseen myöhemmin. Uuteen malliin kuuluu BYD:n yleinen, kattava takuupaketti: kuuden vuoden valmistajan takuu ja kahdeksan vuoden takuu voimansiirrolle ja akulle.

Tekniset tiedot