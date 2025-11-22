Vuoden 2025 Kullervo Linna -palkinnon saivat Mariska ja Komiat-yhtye
Vuoden 2025 Kullervo Linna -palkinnon saajat ovat sanoittaja Mariska sekä Komiat-yhtye. Vuosittain jaettavat palkinnot myönnetään tunnustuksina ansioista kotimaisessa viihde- ja tanssimusiikissa.
MARISKAn monivaiheinen ura laulunkirjoittajana ulottuu räpistä ja punkista pop- ja iskelmäsanoituksiin lukuisille kotimaisille artisteille, ja hänet tunnetaan oman laajan tuotantonsa ohella erityisesti sanoituksistaan Jenni Vartiaiselle ja Anna Puulle. Hän on uransa aikana laajentanut genrerajoja poikkeuksellisen rohkeasti – kulkenut räpistä ja vaihtoehtoisesta ilmaisusta valtavirran popiin ja moderniin iskelmään ja tuonut näihin omaleimaisen, runollisen ja vahvan äänen.
Hänen tunnetuimpia sanoituksiaan ovat Missä muruseni on, Minä sinua vaan, Mestaripiirros sekä C’est la vie.
Mariskalle on myönnetty ansioistaan laulunkirjoittajana Juha Vainio -sanoittajapalkinto (2024) sekä Iskelmä-Finlandia-palkinto (2024).
KOMIAT-YHTYE on saavuttanut huomattavan laajaa menestystä sekä uusia yleisöjä lauluillaan niin radiossa kuin keikkalavoilla. Laulut viihdyttävät ja koskettavat alati laajenevaa kuulijakuntaa tavalla, jota voidaan pitää ajassamme poikkeuksellisena ilmiönä.
Vuoden 2025 jättimenestys Kaihosielu (Pepe Johansson/Sampo Haapaniemi/Joni Rahkola) on osoitus kotimaisen iskelmämusiikin ajattomasta merkityksellisyydestä ja elinvoimaisuudesta yli genrerajojen.
Muita yhtyeen viimeaikaisia menestyskappaleita ovat Minähän vien (Esa Nieminen/Sinikka Svärd) ja Yksi rakkaustarina (Anne Mattila).
Kullervo Linna -palkinto
Säveltäjä, kapellimestari ja muusikko Kullervo Linna (1911–1987) säätiöi tekijänoikeuskorvauksensa jaettavaksi tunnustuspalkintoina ja apurahoina musiikin tekijöille ja muusikoille. Säätiö perustettiin vuonna 1988.
Vuonna 2019 Kullervo Linnan Säätiö sulautui Georg Malmstén -säätiöön. Kullervo Linna -palkinnon saajat on vuodesta 2020 asti valinnut Georg Malmstén -säätiön hallitus. Palkintojen jako ajoittuu marraskuulle, lähelle Linnan syntymäpäivää (24.11.) Palkintosumma on 2000 euroa per palkittava.
Palkitut kautta aikain
2024 Sana Mustonen, Vesterinen Yhtyeineen
2023 Chrisse Johansson, Pirkko Mannola
2022 Eija Hinkkala, Kyösti Mäkimattila
2021 Anna Kokkonen, Saija Tuupanen
2020 Esa Eloranta, Marko Maunuksela
2019 Eini, tanssiorkesteri Neitoset, Tino Ahlgren
2018 Antti Ketonen, Juha Hostikka
2017 Eino Grön, Sinikka Svärd
2016 Marita Taavitsainen, Markus Allan
2015 Eija Kantola, Esa Nieminen
2014 Tuure Kilpeläinen, Vieno Kekkonen
2013 Sauvo Puhtila, Suvi Teräsniska
2012 Paula Koivuniemi, Pepe Kovanen & Korsuorkesteri
2011 Anneli Saaristo, Timo Kiiskinen
2010 Maria Lund, Kari Tuomisaari
2009 Lea Laven, Ossi Runne
2008 Matti Esko, Mika Toivanen
2007 Marion Rung, Veikko Samuli
2006 Katri Helena, Erik Lindström
2005 Anne Mattila, Ilkka Vainio
2004 Anna Eriksson, Vexi Salmi
2003 Arja Koriseva, Tanssiorkesteri Petoman
2002 Berit, Jorma Toiviainen
2001 Pekka Hartonen, Kari Litmanen
2000 Turkka Mali, Martti Metsäketo
1999 Veikko Juntunen, Kari Tapio
1998 Rauno Lehtinen & Savannah
1997 Kalervo ”Kassu” Halonen, Yölintu
1996 Markku Johansson, Timo Turpeinen
1995 Souvarit
1994 Jori Sivonen, Finlanders
1993 Jukka Kuoppamäki, Erkki ”Eki” Jantunen ja Mutkattomat
1992 Kaija Pohjola
1991 Pauli Granfelt, Jukka Koivisto
1990 Reijo Taipale
1989 Esa Pulliainen, Matti ja Teppo Ruohonen
