Vuoden 2025 Kullervo Linna -palkinnon saivat Mariska ja Komiat-yhtye

MARISKAn monivaiheinen ura laulunkirjoittajana ulottuu räpistä ja punkista pop- ja iskelmäsanoituksiin lukuisille kotimaisille artisteille, ja hänet tunnetaan oman laajan tuotantonsa ohella erityisesti sanoituksistaan Jenni Vartiaiselle ja Anna Puulle. Hän on uransa aikana laajentanut genrerajoja poikkeuksellisen rohkeasti – kulkenut räpistä ja vaihtoehtoisesta ilmaisusta valtavirran popiin ja moderniin iskelmään ja tuonut näihin omaleimaisen, runollisen ja vahvan äänen.



Hänen tunnetuimpia sanoituksiaan ovat Missä muruseni on, Minä sinua vaan, Mestaripiirros sekä C’est la vie.

Mariskalle on myönnetty ansioistaan laulunkirjoittajana Juha Vainio -sanoittajapalkinto (2024) sekä Iskelmä-Finlandia-palkinto (2024).



KOMIAT-YHTYE on saavuttanut huomattavan laajaa menestystä sekä uusia yleisöjä lauluillaan niin radiossa kuin keikkalavoilla. Laulut viihdyttävät ja koskettavat alati laajenevaa kuulijakuntaa tavalla, jota voidaan pitää ajassamme poikkeuksellisena ilmiönä.



Vuoden 2025 jättimenestys Kaihosielu (Pepe Johansson/Sampo Haapaniemi/Joni Rahkola) on osoitus kotimaisen iskelmämusiikin ajattomasta merkityksellisyydestä ja elinvoimaisuudesta yli genrerajojen.



Muita yhtyeen viimeaikaisia menestyskappaleita ovat Minähän vien (Esa Nieminen/Sinikka Svärd) ja Yksi rakkaustarina (Anne Mattila).

Kullervo Linna -palkinto

Säveltäjä, kapellimestari ja muusikko Kullervo Linna (1911–1987) säätiöi tekijänoikeuskorvauksensa jaettavaksi tunnustuspalkintoina ja apurahoina musiikin tekijöille ja muusikoille. Säätiö perustettiin vuonna 1988.



Vuonna 2019 Kullervo Linnan Säätiö sulautui Georg Malmstén -säätiöön. Kullervo Linna -palkinnon saajat on vuodesta 2020 asti valinnut Georg Malmstén -säätiön hallitus. Palkintojen jako ajoittuu marraskuulle, lähelle Linnan syntymäpäivää (24.11.) Palkintosumma on 2000 euroa per palkittava.

Palkitut kautta aikain

2024 Sana Mustonen, Vesterinen Yhtyeineen

2023 Chrisse Johansson, Pirkko Mannola

2022 Eija Hinkkala, Kyösti Mäkimattila

2021 Anna Kokkonen, Saija Tuupanen

2020 Esa Eloranta, Marko Maunuksela

2019 Eini, tanssiorkesteri Neitoset, Tino Ahlgren

2018 Antti Ketonen, Juha Hostikka

2017 Eino Grön, Sinikka Svärd

2016 Marita Taavitsainen, Markus Allan

2015 Eija Kantola, Esa Nieminen

2014 Tuure Kilpeläinen, Vieno Kekkonen

2013 Sauvo Puhtila, Suvi Teräsniska

2012 Paula Koivuniemi, Pepe Kovanen & Korsuorkesteri

2011 Anneli Saaristo, Timo Kiiskinen

2010 Maria Lund, Kari Tuomisaari

2009 Lea Laven, Ossi Runne

2008 Matti Esko, Mika Toivanen

2007 Marion Rung, Veikko Samuli

2006 Katri Helena, Erik Lindström

2005 Anne Mattila, Ilkka Vainio

2004 Anna Eriksson, Vexi Salmi

2003 Arja Koriseva, Tanssiorkesteri Petoman

2002 Berit, Jorma Toiviainen

2001 Pekka Hartonen, Kari Litmanen

2000 Turkka Mali, Martti Metsäketo

1999 Veikko Juntunen, Kari Tapio

1998 Rauno Lehtinen & Savannah

1997 Kalervo ”Kassu” Halonen, Yölintu

1996 Markku Johansson, Timo Turpeinen

1995 Souvarit

1994 Jori Sivonen, Finlanders

1993 Jukka Kuoppamäki, Erkki ”Eki” Jantunen ja Mutkattomat

1992 Kaija Pohjola

1991 Pauli Granfelt, Jukka Koivisto

1990 Reijo Taipale

1989 Esa Pulliainen, Matti ja Teppo Ruohonen