Hyvä vuokranantaja 2025 -palkinto Jesse Särsille
Vuokralaiset VKL:n ja Suomen Vuokranantajien yhdessä jakama Hyvä vuokranantaja -palkinto meni tänä vuonna Littoisissa asuvalle Jesse Särsille, joka vuokraa asuntoja Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella. Palkinnolla halutaan nostaa esiin kasvollisia yksityisiä vuokranantajia ja kannustaa hyvään ja vastuulliseen vuokranantajuuteen.
Hyvä vuokranantaja -palkinnon saajat valitaan verkossa kerättyjen ehdotusten pohjalta. Palkinto jaetaan vuosittain yksityiselle vuokranantajalle tai vuokranantajille, jotka tuovat mieleen sanat reilu, luotettava, jämpti ja sitoutunut.
Voittajasta annetuissa perusteluissa nousevat esiin Jessen toimintatavat vuokranantajana: hän on helposti tavoitettavissa ja valmis auttamaan tilanteessa kuin tilanteessa. Jesse kuuntelee vuokralaistensa tarpeita, ottaa selvää asioista ja löytää ratkaisun jokaiseen ongelmaan. Häntä kiitetään erityisesti joustavuudesta, ymmärtäväisyydestä ja siitä, että hän pyrkii löytämään ratkaisuja myös silloin, kun vuokralaisen elämässä tulee eteen odottamattomia tilanteita.
"On ilo nähdä, että vuokranantajat ympäri Suomen tekevät työtään suurella sydämellä. Hyvä vuokranantaja ymmärtää, että kyse ei ole pelkästään sopimuksesta, vaan ihmisten arjesta ja asumisen turvasta. Asiakaspalvelu, joustavuus ja kyky kuunnella ovat ominaisuuksia, jotka tekevät vuokrauksesta inhimillistä ja luottamukseen perustuvaa. Arvostamme kaikkia vuokranantajia, jotka toimivat reilusti ja välittävästi – teidän työnne luo koteja ja rakentaa parempaa vuokramarkkinaa”, Vuokralaiset VKL:n toiminnanjohtaja Anne Viita toteaa.
”Jesse kokee vuokraustoiminnan ennen kaikkea palvelutehtävänä. Hänelle kunnia asia on, että vuokra-asunnossa kaikki toimii ja että vuokralaisella on hyvä arki. Pitkä kokemus vuokranantajana on tuonut arvokasta näkökulmaa erilaisiin elämäntilanteisiin ja syventänyt ymmärrystä asumisen tarpeista. Tämä on kullanarvoinen ominaisuus, jota vuokralaiset arvostavat”, kommentoi Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Eeva Tammisalo.
”Kodin vuokraaminen tuntuu merkitykselliseltä. Parhaita hetkiä ovat ne, kun saan remontin jälkeen esitellä kodin tulevalle vuokralaiselle – tai kun kuulen, että vuokralainen on viihtynyt ja kokee asunnon kodikseen. Vuokranantajana toimiminen on avartanut maailmaa: on ollut mielenkiintoista tutustua erilaisiin kuntiin ja ihmisiin. Pyrin olemaan helposti tavoitettavissa, pitämään asunnoista hyvää huolta ja olemaan vuokralaisille tarvittaessa tukena. Valinta Vuoden hyväksi vuokranantajaksi lämmittää mieltä. Tunnustus tuntuu erityisen arvokkaalta, koska koen tehneeni itseni näköistä ja arvojeni mukaista työtä vuokranantajana”, kertoo Jesse Särs.
Lisätietoja Hyvä vuokranantaja -äänestyksestä:
Eeva Tammisalo, toiminnanjohtaja, Suomen Vuokranantajat
eeva.tammisalo@vuokranantajat.fi, 044 599 5614
Anne Viita, toiminnanjohtaja, Vuokralaiset VKL
anne.viita@vuokralaiset.fi, 050 588 3483
Voittajan haastattelupyynnöt:
Jesse Särs
jesse.sars@sarskild.fi, 044 289 5191
Avainsanat
Suomen Vuokranantajat ry on valtakunnallinen vuokranantajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Teemme vuokraustoiminnasta palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Jäsenenämme on yli 35 000 vuokranantajaa. Järjestö edustaa Suomen yksityisiä vuokranantajia, jotka vuokraavat yhteensä noin 40 prosenttia kaikista vuokra-asunnoista. Yksityisiä vuokranantajia on Suomessa noin 360 000 ja yksittäinen vuokranantaja omistaa keskimäärin 1-3 asuntoa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Vuokranantajat ry
Vakuutusvertailu: Vuokranantajille tarjolla edelleen laaja kattaus vakuutuksia22.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Vuokra-asuntoa suojaamassa on tavallisesti vuokralaisen oma kotivakuutus ja taloyhtiön kiinteistövakuutus. Markkinoilla on myös kattava valikoima vuokranantajan vakuutuksia täyttämään kotivakuutuksen ja kiinteistövakuutuksen aukkoja. Vakuutusten soveltuminen lyhytaikaiseen vuokraukseen voi kuitenkin vaihdella, selviää Suomen Vuokranantajien tuoreesta vakuutusvertailusta
Vuokrien lasku kiihtyy pääkaupunkiseudulla, ja nousuvauhti hidastuu muualla Suomessa16.10.2025 09:13:04 EEST | Tiedote
Tilastokeskus on julkaissut vuokratilastot vuoden 2025 kolmannelta neljännekseltä heinä-syyskuulta. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin vaivaiset 0,1 prosenttia vuoden takaisesta. Pääkaupunkiseudulla vuokrien lasku voimistuu (-0,5 %). Muualla Suomessa vuokrat nousivat enemmän (0,6 %), joskin nousuvauhti on hidastunut selkeästi. Vuokrakehityksen kärjessä jatkavat Rovaniemi ja Vaasa, sekä uutena kärkikolmikkoon nousi Seinäjoki, kommentoi Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.
Suomen Vuokranantajien barometri: Asuntosijoittajien ostoaikeet selvässä kasvussa, Tampere syrjäytetty kehitysnäkymien kärkipaikalta ensimmäistä kertaa8.10.2025 00:05:00 EEST | Tiedote
Asuntosijoittajien ostoaikeet ovat selvässä nousussa. Nyt jo reilu 28 prosenttia vastaajista kertoo aikovansa ostaa sijoitusasunnon. Samalla Rovaniemi on noussut kehitysnäkymien kärkeen, kun Tampere on pudonnut sijalle kolme, selviää Suomen Vuokranantajien tuoreesta Vuokranantaja-barometrista. Kyselyyn vastasi yli 2200 asuntosijoittajaa.
Hallitus esittää uutta pienriitamenettelyä - vuokrajärjestöt huolissaan häätökustannusten jakautumisesta25.9.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Hallitus on antanut esityksensä ns. pienriitamenettelystä eduskunnan käsiteltäväksi. Kyse olisi kokonaan uuden oikeudenkäyntimenettelyn säätämisestä vuokra- ja häätöasioihin. Esityksessä on monia kannatettavia seikkoja, jotka tähtäävät mm. häätömenettelyn nopeuttamiseen. Oikeudenkäyntikulujen osalta esitys vaatii kuitenkin toimia eduskunnalta.
Jättikö vuokralainen vuokran maksamatta? Vuokranantaja: toimi näin10.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Jos vuokranmaksussa ilmenee ongelmia, vuokranantajan on syytä puuttua asiaan nopeasti. Suomen Vuokrantajien juristi Saara Penttilä kertoo eri vaihtoehdoista, joihin vuokranantaja voi turvautua tällaisessa tilanteessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme