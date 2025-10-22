Hyvä vuokranantaja 2025 -palkinto Jesse Särsille

Hyvä vuokranantaja -palkinnon saajat valitaan verkossa kerättyjen ehdotusten pohjalta. Palkinto jaetaan vuosittain yksityiselle vuokranantajalle tai vuokranantajille, jotka tuovat mieleen sanat reilu, luotettava, jämpti ja sitoutunut.

Voittajasta annetuissa perusteluissa nousevat esiin Jessen toimintatavat vuokranantajana: hän on helposti tavoitettavissa ja valmis auttamaan tilanteessa kuin tilanteessa. Jesse kuuntelee vuokralaistensa tarpeita, ottaa selvää asioista ja löytää ratkaisun jokaiseen ongelmaan. Häntä kiitetään erityisesti joustavuudesta, ymmärtäväisyydestä ja siitä, että hän pyrkii löytämään ratkaisuja myös silloin, kun vuokralaisen elämässä tulee eteen odottamattomia tilanteita.

"On ilo nähdä, että vuokranantajat ympäri Suomen tekevät työtään suurella sydämellä. Hyvä vuokranantaja ymmärtää, että kyse ei ole pelkästään sopimuksesta, vaan ihmisten arjesta ja asumisen turvasta. Asiakaspalvelu, joustavuus ja kyky kuunnella ovat ominaisuuksia, jotka tekevät vuokrauksesta inhimillistä ja luottamukseen perustuvaa. Arvostamme kaikkia vuokranantajia, jotka toimivat reilusti ja välittävästi – teidän työnne luo koteja ja rakentaa parempaa vuokramarkkinaa”, Vuokralaiset VKL:n toiminnanjohtaja Anne Viita toteaa.

”Jesse kokee vuokraustoiminnan ennen kaikkea palvelutehtävänä. Hänelle kunnia asia on, että vuokra-asunnossa kaikki toimii ja että vuokralaisella on hyvä arki. Pitkä kokemus vuokranantajana on tuonut arvokasta näkökulmaa erilaisiin elämäntilanteisiin ja syventänyt ymmärrystä asumisen tarpeista. Tämä on kullanarvoinen ominaisuus, jota vuokralaiset arvostavat”, kommentoi Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Eeva Tammisalo.

”Kodin vuokraaminen tuntuu merkitykselliseltä. Parhaita hetkiä ovat ne, kun saan remontin jälkeen esitellä kodin tulevalle vuokralaiselle – tai kun kuulen, että vuokralainen on viihtynyt ja kokee asunnon kodikseen. Vuokranantajana toimiminen on avartanut maailmaa: on ollut mielenkiintoista tutustua erilaisiin kuntiin ja ihmisiin. Pyrin olemaan helposti tavoitettavissa, pitämään asunnoista hyvää huolta ja olemaan vuokralaisille tarvittaessa tukena. Valinta Vuoden hyväksi vuokranantajaksi lämmittää mieltä. Tunnustus tuntuu erityisen arvokkaalta, koska koen tehneeni itseni näköistä ja arvojeni mukaista työtä vuokranantajana”, kertoo Jesse Särs.

