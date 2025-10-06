COP30: Halukkaiden koalitio vahvistui, muuten tulos jäi laihaksi

“Virallinen kokous osoitti, että kaikkia sopimuksen osapuolia, esimerkiksi Saudi-Arabiaa ja Venäjää, on vaikea saada mukaan yhteistyöhön. Silti fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä halukkaiden koalitio vahvistui. Se tukee vihreää siirtymää ja luo pohjoismaisille tuotteille markkinoita”, sanoo Climate Leadership Coalitionin (CLC) toimitusjohtaja Tuuli Kaskinen.

Neuvottelujen lähtötilanne oli vaikea. Yhdysvallat on irtautumassa Pariisin sopimuksesta ja geopoliittiset jännitteet ajavat valtioita keskittymään puolustukseen ja suojelemaan talouttaan yhteistyön rakentamisen sijaan. Lisäksi kokouksen järjestelyt herättivät etukäteen niin paljon huolta, että varsinkin yritysten korkeinta johtoa oli paikalla vähemmän kuin tavallisesti.

”Belémin virallisten neuvotteluiden lopputulos oli laiha. Keskusteluja fossiilisista polttoaineista ja metsäkadon hillitsemisestä jatketaan erillisessä prosessissa. Näin ilmastodiplomatia jatkuu Yhdysvaltojen poissaolosta huolimatta useilla rintamilla ja Pariisin sopimuksen vaikutus jatkuu muualla”, Kaskinen sanoo.

Pohjoismainen elinkeinoelämä oli Belémissä vahvasti mukana kirittämässä fossiilista luopumista. Yritykset tarjoavat puhtaita ratkaisuja, joiden kysyntää koalition työ vahvistaa.

”On tärkeää, että Pohjoismaat myös jatkossa vauhdittavat fossiilista luopumista ajavaa koalitiota. Fossiilisista luopuminen ja puhtaan energian investoinnit etenevät maailmalla. Silloin tarvitaan puhdasta energiantuotantoa, teollisuuden ja liikenteen sähköistämistä, vähäpäästöistä terästä sekä raskaan liikenteen polttoaineita, joita suomalaiset yhtiöt tarjoavat.”, Kaskinen sanoo.

Lisätietoja: Tuuli Kaskinen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, puh. 0505149752, tuuli.kaskinen@clc.fi

Climate Leadership Coalition on Pohjois-Euroopan johtava ilmastoalan yritysverkosto. CLC:n jäsenet – yritykset, kaupungit ja tutkimusorganisaatiot – tekevät yhteistyötä vauhdittaakseen siirtymää kohti hiilineutraalia ja kestävää taloutta. Verkosto edistää kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, markkinapohjaisia ratkaisuja ja innovaatioita, jotka tukevat kilpailukykyä ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Suomella oli toista kertaa oma paviljonki YK:n ilmastokokouksessa. 18 partneria yrityksistä, yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja kaupungeista toivat paviljongin lavalle yli 250 puhujaa yhteensä lähes sadassa tilaisuudessa, minkä lisäksi Belémissä järjestettiin neuvotteluita ja avattiin kauppasuhteita. Climate Leadership Coalitionin Tuuli Kaskinen toimii paviljongin ohjausryhmän puheenjohtajana ja CLC järjesti COP30:ssä useita tapahtumia. Paviljongin järjestelyissä olivat mukana myös Ympäristöministeriö, Ulkoministeriö, Business Finland ja Työ- ja elinkeinoministeriö. Paviljongissa vierailivat myös kauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio, elinkeinoministeri Sakari Puisto ja ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala.