Nokian KrP:n ykkösviisikko liikaa Westend Indiansille

Avauserää Espoon Otaniemessä hallitsi kotijoukkue Indians, mutta ainoan maalin iski Nokian KrP Joonatan Kovasen pommittaessa pallon verkkoon Joona Rantalan levityksestä. Vieraat piti kymmenellä torjunnallaan pelissä Iiro Rantaniemi, kun kollega Juuso Jokisalo puuttui toisessa päässä peliin vain kolmesti. KrP näytti toisessa erässä jo karkaavan tehokkaalla prässipelillään, joka johti Kim Hyrkkösen sekä Aapo Kilpeläisen maaleihin ja 3–0-johtoon. Isännät nousivat kuitenkin erän lopussa, kun ensin kavensi vastaiskusta Tatu Havula ja sitten vielä Niko Einiö KrP:n syötön maalin takaa pompattua laidasta erikoisesti. Ottelun viimeisellä kympillä KrP karkasi Joona Rantalan ja Joonatan Kovasen osumilla, kun Indians venyi enää Tatu Havulan kuudella viittä vastaan iskemään kavennukseen.

Nokialaisten ykkösviisikko Joonatan Kovanen – Joona Rantala – Kim Hyrkkönen – Eemil Ukkonen – Nico Jonaeson teki tänään joukkueensa viidestä maalista neljä.

Classic teki kotonaan eroa heti avauserässä, jossa Konsta Tykkyläinen täsmäsi kaukaa avausmaalin, Viljami Virtanen pommitti lukemiksi 2-0 ja Ilmo Leino linkosi pallonriistosta eron jo kolmeen ennen vieraiden Karri Vaaralan kavennusta. Niklas Äijälä puolustajan jalan kautta ja Aatu Luhtala pienestä kulmasta nostivat Jymyn vielä pelin puolivälissä perättäisissä vaihdoissa syntyneillä kavennuksilla lukemiin 5-3, mutta sitten Classic karkasi. Eemeli Salin nosti Peteris Treksen vahvan esityön jälkeen luukulta 6-3, Markus Vainionpää vastaiskun kruunuksi elegantisti 7-3 ja vielä Alpo Laitila päätöserässä loppunumerot.

Classic nousi illan voitollaan tasapisteisiin sarjakärki Oilersin kanssa ja Nokian KrP pisteen päähän neljäntenä olevasta Westend Indiansista.

Sarja jatkuu lauantaina otteluilla LASB–TPS, EräViikingit–SPV, Oilers–Hawks ja OLS–Classic.