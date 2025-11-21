Eurojackpotin arvonnassa viisi täysosumaa - kaikki Saksaan

Eurojackpotin illan arvonnan oikea rivi on 15, 24, 30, 45 ja 50. Tähtinumerot 5 ja 6.



Illan arvonnassa löytyi peräti viisi täysosumaa, joilla voitti 6 738 975 euroa. Kaikki viisi täysosumariviä on pelattu Saksassa.



Toisen voittoluokan 5+1 -oikein rivejä on pelattu kolme kappaletta ja niillä voitti 1 707 512 euroa. Voitoista yksi osui Ruotsiin, yksi Tanskaan ja yksi Espanjaan.



Suomesta löytyi perjantaina neljä kappaletta 4+2 -oikein rivejä, joilla voitti 5 310 euroa.



Tiistaina Eurojackpotin arvonnan potissa on 10 miljoonaa euroa.



Perjantai-Jokerin voittorivi on 1 1 9 7 8 9 8. Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä löytyi yksi kappale. Keskisen Kyläkaupassa Tuurissa Alavudella pelattuun riviin osui tuplattu Jokerin kuusi oikein -rivi, jolla voitti 40 000 euroa.



Perjantain Millin voittorivi on 5, 9, 13, 20, 24 ja 37. Lisänumero 29. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on New York 39. Lomatonneja meni jakoon viisi kappaletta.