Vihreiden Tynkkynen: työllisyyskriisiin ratkaisuja helpottamalla ensimmäisen työntekijän palkkaamista

Tynkkynen muistutti Vihreiden puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä, että työttömyys on Suomessa nyt korkeimmalla tasolla vuosikymmeneen ja jo EU-maiden toiseksi korkein. Pitkäaikaistyöttömyys uhkaa nousta 90-luvun laman tasolle, nuoria on työttömänä jo 90 000 ja korkeakoulutettuja työttömiä on enemmän kuin koskaan aiemmin

”Työttömyys on usein ihmiselle iso takaisku, mutta ei vain sitä. Työttömyys voi nimittäin myös tappaa. Etlan tutkimuksen mukaan työpaikan menettäminen 90-luvun lamassa näkyy korkeampana kuolleisuutena vielä vuosikymmeniä myöhemmin”, Tynkkynen kuvasi työttömyyden karmivaa inhimillistä hintaa.

Tynkkynen peräänkuulutti välittömiä toimia työllisyyskriisin ratkaisemiseksi. Yhtenä vihreänä ratkaisuna hän esitti Ruotsin mallin mukaista helpotusta yrityksen ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamiseen.

”Kun yrittäjä palkkaa ensimmäisen työntekijän, voitaisiin myöntää vapautus työnantajamaksuista vuodeksi tai kahdeksi. Näin voitaisiin madaltaa kynnystä yksinyrittäjille kasvattaa liiketoimintaa ja työllistää ihmisiä”, itsekin yrittäjänä toiminut Tynkkynen esitti.

Vihreiden mallissa tuen saamisen ehtona olisi, että uuden työntekijän työsuhde kestää vähintään kolme kuukautta ja työaika on vähintään 20 tuntia viikossa. Kukin yritys voisi myös saada tuen vain kerran.

Eilen ammattiliittonsa valtuustoon valittu Tynkkynen otti kantaa myös ajankohtaiseen keskusteluun etätöistä. Hän arvosteli mm. Jyri Häkämiehen ja Lasse Lehtosen etätöistä esittämiä nuivia kannanottoja.

”Me vihreissä haluamme työelämään pelisääntöjä, joissa työoloja mietitään aina ihmisen yksilöllisistä tarpeista lähtien. Haluamme työaikaan ja -määrään työntekijän jaksamista ja hyvinvointia tukevia joustoja – kulloisenkin elämäntilanteen mukaan. Haluamme työntekijöille oikeuden osittaiseen etätyöhön – toki silloin, kun se on tehtävien puolesta mahdollista”, Tynkkynen linjasi.