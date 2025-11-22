Sofia Virta: Hallituksen suuren bluffishow’n maksajiksi joutuvat lopulta lapset ja nuoret

Virta puhui omilleen Vihreiden puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä lauantaiaamuna.

– Tältä hallitukselta on nähty 2,5 vuotta bluffia toisen perään. Kauniit puheet eivät riitä, kun teot puuttuvat. Kyllä suomalaiset näkevät tämän ja ovat turhautuneita, Virta sanoi.



Virta pitää hallituksen toimintaa tekopyhänä, koska sen puheet ja teot eivät kohtaa.

– On tekopyhyyden huippu, että lapsen oikeuksien viikolla hallitus puhuu kauniisti lapsista, mutta tekee päätöksiä, jotka ajavat yli 30 tuhatta lasta köyhyyteen, heikentävät perheiden palveluita ja ajavat varhaiskasvatuksen ja koulujen arjen tukalaan tilanteeseen. Se ei ole lasten asian puolesta tehtyä politiikkaa – se on lasten kustannuksella tehtyä politiikkaa. Hedelmistään puu tunnetaan, ja tämän hallituksen hedelmät me näemme kasvavina köyhyys-, työttömyys-, velka- ja hoitojonolukuina, Virta kiteytti.

– Lasten ja nuorten asioita ajavana poliitikkona tällainen bluffi suorastaan kuvottaa, kun todellisuudessa kaikilla lapsilla ei ole jouluna ruokaa tai koulupäivinä ehjiä vaatteita. Joka viikko pitäisi olla lasten oikeuksien viikko, että tämän maan politiikka lähtisi kulkemaan oikeaan suuntaan.

Virran mukaan bluffishow on jatkoa hallituksen johdonmukaiselle linjalle, jossa väitetään toista ja tehdään toista.

– Tämä on samaa bluffia kuin hallituksella muutenkin: sotebluffi, talousbluffi – ja nyt lapsibluffi. Hallitus sanoo, että se ratkaisee soten ongelmat, mutta todellisuudessa se seisoo tumput suorina haukkumassa edellistä hallitusta. Hallitus sanoo, että velkalaiva kääntyy, mutta todellisuudessa Suomi joutuu tarkkailuluokalle. Nyt hallitus sanoo, että lapset ja nuoret sitä ja tätä, mutta todellisuudessa se ajaa kymmeniä tuhansia lapsia lisää köyhyysrajan alapuolelle. Tästä hallituksen suuresta bluffishow’sta kovimman hinnan joutuvat lopulta maksamaan juuri tämän maan lapset ja nuoret, Virta ennustaa.

Virran mukaan oppositio on tarjonnut hallitukselle vaihtoehtoja sekä mahdollisuuksia yhteistyöhön.



– Hallitus syyttää tauotta edellistä hallitusta ja väittää opposition torjuvan yhteistyön. Silti kun oppositio tarjoaa rakentavaa yhteistyötä – kuten viime viikolla yhteisessä vetoomuksessa soteratkaisuista – hallitus ei tartu ojennettuun käteen. Suomella olisi mahdollisuus rakentaa ratkaisuja yhdessä, mutta hallitus valitsee syyttelyn ja selittelyn. Nähtäväksi jää, pitääkö taas henkilökohtaisesti toimittaa Vihreiden tuore vaihtoehtobudjetti pääministeri Orpolle, jotta hän viitsisi edes vilkaista sitä, Virta pohti puheessaan.