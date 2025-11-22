Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen puhe puoluevaltuustossa

Kamppailu Suomen suunnasta.

Kävin eilen vierailulla Imatran raja-asemalla. Tapasin rajojemme vartijoita.

Siellä tehdään töitä isänmaan turvallisuuden puolesta joka ikinen päivä. Hattu päästä.

Itärajalla seisominen muistutti, mistä politiikassa nyt on kyse.



Suomen selviytymisestä.

Arvaamattoman naapurin vieressä. Voimapolitiikan maailmassa.

Voimapolitiikan maailmassa, jonka viimeisimpiä käänteitä viime päivätkin olemme seuranneet. Surkeaa tilannetta, jossa Ukrainan ja Euroopan tulevaisuudesta pyritään linjaamaan ilman, että Ukraina tai Eurooppa ovat neuvottelupöydissä mukana.

Parempaan pitää pystyä.

Mutta realiteetti on sekin, että me suomalaiset voimme vaikuttaa vain rajallisesti suurvaltojen tekemisiin.



Suomen omista asioista voimme sen sijaan päättää itse.



Mitä paremmin kotimaan asiat ovat, sitä paremmin kestämme kaiken ulkoapäin tulevan. Ja siinä Keskustan ikiaikaiset viestit kotimaisesta ruuasta ja kotimaisesta energiasta ovatkin taas ajankohtaisia. Ne ovat nousseet nyt vahvaksi henkivakuutukseksi kansallemme. Ehkäpä hyvä, että joku porukka näidenkin asioiden perään on katsonut läpi vuosikymmenten.

Vain vahva ja yhtenäinen Suomi pärjää. Tuli mitä tuli.



Hyvät ystävät,

Nyt Suomen suunta on väärä. Asiat eivät ole kunnossa.

Yhä useammalla ihmisellä on vaikeuksia pärjätä arjessa. Talous ei kasva, työttömyys pahenee ja maamme velkaantuminen jatkuu.

Samaan aikaan terveysasemia, sairaaloita ja muita lähipalveluja ajetaan alas kautta maan.

Kaikki tämä hapertaa myös Suomen turvallisuutta.

Jos rahat eivät meinaa riittää, jos töitä ei ole, jos lääkäriin ei pääse, jos toivo sammuu – mitä puolustettavaa tavallisilla suomalaisilla on?

Pitää olla jotain, mitä puolustaa.

Siksi Suomen turvallisuus ja suomalaisten hyvinvointi eivät ole toistensa vastakohtia.



Ne ovat toistensa edellytyksiä.

Tulevat hallitukset löytävät edestään puolustusmenojen nostamisen. Puolustusmenoja pitää nostaa. Näissä olosuhteissa asia kuuluu sarjaan ”pakko hoitaa”. Vaikka yhdenlaista yritystä rauhaan Ukrainassa nyt on, ei tämä aivan yksinkertaista taida olla. Vaikea nähdä, että pian kaikki olisi taas hyvin ja kuten joskus ennen. Todennäköisesti tuulisuus maailmanpolitiikassa jatkuu, ja Suomen on panostettava turvallisuuteen aika lailla.



Keskustan linja on, että samalla meidän tulee pitää kiinni hyvinvointiyhteiskunnasta.



Hyvinvoiva Suomi on turvallinen Suomi. Sellaista Suomea tahdotaan puolustaa. Sellaisen Suomen maanpuolustushenki on korkealla.



Hyvät kuulijat,

Kaikki kaikessa on kunnossa oleva talous.

Mitä tapahtui vuoden 2023 vaaleissa?

Kokoomus nousi valtaan lupaamalla lopettaa Suomen velaksi elämisen ja 100 000 työpaikkaa. ”Nyt on oikea aika lopettaa velaksi eläminen”, luvattiin.

Nämä isot vaalilupaukset ovat haihtuneet ilmaan. Hallituksen perinnöksi on jäämässä ennätysvelka ja ennätystyöttömyys.



Velkaa on tullut tänä vuonna joka päivä yli 30 000 000 euroa lisää. Se on muuten enemmän kuin miljoona euroa tunnissa. Tänäänkin.

Entä ne lupaamanne 100 000 uutta työpaikkaa, kokoomus? Ei ole näkynyt. Sen sijaan työttömiä on tullut sata lisää joka päivä. Tänäänkin.



Nyt Suomi on joutumassa Brysselin tarkkailuluokalle. EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn.

Se olisi viimeinen sinetti hallituksen epäonnistumiselle. Eikä siitä pääse vain edellistä hallitusta haukkumalla. Kyllä sekin teki virheensä, ei siinä mitään. Mutta vastuu tämän hallituksen vaalilupauksista kuuluu tälle hallitukselle.

Ja vastuun päivä lähestyy.

Kokoomus vastaa politiikastaan äänestäjille tulevissa eduskuntavaaleissa. Emmekä välttämättä unohda perussuomalaisiakaan petettyine lupauksineen.

Mutta ei meitä mennyt lopulta niin kiinnosta. Nyt kysymys kuuluu, millä linjalla Suomi menee eteenpäin.

Oikeisto tarjoaa leikkauspolitiikan jatkamista. Vasemmiston ratkaisu tuntuu olevan lisää velkaa ja lisää veroja.



Miten Suomelle kävisi, jos nuo laidat lyövät hynttyyt yhteen? Punasinihallituksen vaara on todellinen, vaikka kansa sitä ymmärrettävästi kavahtaakin.



Ei Suomi nouse vain leikkaamalla ja veroja korottamalla.





Onneksi on parempi vaihtoehto.



Suomi nousee, kun laitamme tavalliset, työtä tekevät suomalaiset etusijalle ja saamme ihmisille töitä.



Se on Keskustan vaihtoehto.

Siksi Keskusta alentaisi tuntuvasti keskituloisten verotusta, jotta rahat riittäisivät paremmin.

Julkaisimme eilen vaihtoehtomme hallituksen politiikalle. Vaihtoehto nimittäin tarvitaan.

Kun hallitus näyttää suosivan verolinjassaan kaikkein suurimpia yrityksiä ja kaikkein suurituloisimpia suomalaisia, Keskustan linja on toinen. Me panostaisimme pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja tavallisiin työtätekeviin keskituloisiin suomalaisiin.

Keskustan vaihtoehdossa keskituloiselle jäisi vähintään 480 euroa ja useassa tapauksessa jopa yli 1000 euroa vuodessa enemmän käteen. Ja keskituloisilla tarkoitamme tässä 2500-6000 euroa kuussa ansaitsevia suomalaisia.

Otetaanpa muutama esimerkki:

Ossi Opettaja, OAJ:n jäsen. 4000 e/kk palkasta jää 735 euroa vuodessa enemmän käteen Keskustan vaihtoehdossa.

Katja Koodari, täysipäiväisesti etätöissä omilla työvälineillä. 5760 e/kk palkasta jää 1000 euroa vuodessa enemmän käteen Keskustan vaihtoehdossa.

Teemu Tehdastyöntekijä, Teollisuusliiton jäsen ja pyöräilee työsuhdepyörällä töihin. 2480 e/kk palkasta jää 1045 euroa vuodessa enemmän käteen Keskustan vaihtoehdossa.

Sari Sairaanhoitaja, Tehyn jäsen. 3360 e/kk palkasta jää 700 euroa vuodessa enemmän käteen Keskustan vaihtoehdossa.





Myös kaikista suurituloisimpien osalta linjamme eroaa hallituksen linjasta. Hallitushan todellakin osoittaa kaikista suurimmat verokevennyksensä kaikista suurituloisimmille. Niille, joiden tulot ovat yli kymmenen tuhatta euroa kuussa. Heille tulee hallituksen linjalla hilloa oikein huolella. Sinne menevät hallituksen suurimmat veronkevennysprosentit. Ja eurot, tottakai.

Totta on sekin, että suurituloiset maksavat myös isoja veroja. Mutta Keskustan ajattelussa yli kymppitonnin kuussa tienaavat saattaisivat tässä kohtaa pärjätä vähän pienemmilläkin veronkevennyksillä.



Tavallisten, työtä tekevien suomalaisten verotuksen tuntuva alentaminen pistäisi osaltaan vauhtia myös Suomen talouteen.

Kun heidän ostovoimansa vahvistuu, se näkyy suoraan kauppojen kassoilla. Se näkyy palveluissa, pienissä yrityksissä ja talouden vireessä ylipäätään. Ja se näkyy luottamuksessa. Ja sitä tähän maahan nyt tarvitaan.



Seisovat vedet pitää saada liikkeelle.



Hyvät naiset ja miehet,



Jotta saamme suomalaisille töitä, talouden kasvu pitää vähintään tuplata. Vähintään tuplata.



Muutoin kurjuuden kierre jatkuu. Muutoin Suomen selviytyminen käy ylitsepääsemättömän vaikeaksi.

Keskustalle talouden kasvu ja työpaikat ovat tärkein ratkaisu myös velkaan. Velkaantuminen pitää saada kuriin.



Puolueiden velkasovun pitääkin tarkoittaa ennen muuta kaikkien kivien kääntämistä talouden kasvun tuplaamiseksi.

Velkajarru ei ole eikä voi olla yhtä kuin Kokoomuksen leikkauspolitiikan jatkaminen tästä hamaan tulevaisuuteen.



Sen politiikan seurauksena Suomi on suossa.





Hallitus näyttää katsovan suuryritysten perään. Nekin toki tarvitaan.



Mutta me Keskustassa tiedämme, että työpaikat syntyvät ennen muuta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kaikkialla Suomessa.

Siksi Keskusta parantaisi erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä. Tavalliselle, suomalaiselle yrittäjyydelle pitää antaa mahdollisuus kasvaa.

Suunnanmuutoksella on kiire. Suomessa on menossa kehityskulku, jota ei voi sivuuttaa.

Yrittäjien määrä vähenee nopeammin kuin lähes missään muussa EU-maassa.

Työnantajayrittäjien määrä on romahtanut. Kolmessa vuodessa yli 20 000 yritystä on hävinnyt ja yksin viime vuonna 8 000. Se on kymmenesosa työnantajayrittäjistä yhden vuoden aikana.

Tällä menolla Suomea uhkaa työnantajapula. Jos ei ole yrityksiä, ei ole työpaikkoja. Jos ei ole investointeja, ei synny kasvua. Jos ei synny kasvua, ei ole kohta hyvinvointivaltiotakaan. Leikkaukset koulutuksesta, terveydenhoidosta ja vanhuksilta jatkuisivat. Tämä ei meille käy.

Hallituksen päättämä yhteisöveron yleinen alentaminen on kallis virhe. Sitä emme tekisi.

Keskusta uudistaisi yritysten verotusta niin, että yrityksen sisään jätettäviä voittoja verotetaan vähemmän. Näin etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille luotaisiin kasvu-, investointi- ja työllistämisvaraa. Vastavuoroisesti yrityksestä ulos otettuja osinkoja voidaan verottaa hieman nykyistä tiukemmin. Tämä linja olisi verotuottoneutraali, mutta linja kannustaisi yrityksiä kasvuun, investointeihin ja työllistämiseen.

Parantaisimme yrittäjävähennystä ja toteuttaisimme investointihyvityksen myös pienemmille yrityksille.

Häkellyttävää on, että samaan aikaan kun maamme yrityskenttä horjuu, SDP esittää tuntuvia kiristyksiä yrittäjien verotukseen.



Se linja ei kuulosta hyvältä.

Nyt ei pidä tehdä uusia veronkorotuksia yrityksille. Nyt tarvitaan päätöksiä, jotka kannustavat kasvuun ja työllistämiseen ja luovat uskoa tulevaisuuteen. Se on Keskustan vaihtoehto.

Yksi asia on ratkaisevan tärkeä. Vakaa toimintaympäristö.



Poukkoileva päätöksenteko ja erilaisen sääntelyn lisääminen on myrkkyä suomalaiselle yrittäjyydelle. Poukkoilua on nähty siellä täällä. Viimeksi datakeskuksien ja tuulivoiman suhteen.



Tarvitaan juuri päinvastaista politiikkaa. Vakautta, kannustimia ja selkeä näkymä siitä, että Suomessa ja Suomeen kannattaa investoida.



Jo riittää tavallisten yrittäjien näännyttäminen loputtomalla byrokratialla!

Hyvät kuulijat,

Jotain Suomen nykymenosta kertoo, että pian viinaa saa kotiovelle oikein uuden lainsäädännön kanssa. Hoitoa ja hoivaa ei sen sijaan meinaa saada. Etätyötkin kotoa tehden näyttää olevan huono juttu.

Asioiden tärkeysjärjestys on pahasti vinksallaan.

Kotoa et saisi töitä tehdä, terveyspalvelut karkaavat yhä kauemmaksi, vanhusten kotipalveluita karsitaan – mutta viinaa saat kotiovelle! Siinä hallituksen linja.

Sari Sairaanhoitajalle lupailtiin veronkevennyksiä. Sen sijaan käteen isketäänkin lomautuslappu.

Tämä meno ei Keskustalle käy. Tähän tarvitaan muutos!

Hyvät kuulijat,



Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilanne alkaa olla kestämätön. Hyvinvointialueilla kautta maan ollaan jälleen tänä syksynä tuskaisten päätösten edessä.



Lopetetaanko neuvoloita, perhekeskuksia, terveysasemia, hoivakoteja vai vuodeosastoja? Laitetaanko työntekijöitä pihalle? Vai joudutaanko tekemään molempia?

Väärin, epäoikeudenmukaista ja suorastaan törkeää on, että hallitus yrittää vierittää syyn hyvinvointialueiden päättäjien niskoille. Tämä on törkeää.



Hallitus ja vain hallitus kantaa tästä tilanteesta vastuun. Se on nyt kaksi ja puoli vuotta istunut tilanteen päällä.



Joutuu kysymään, onko se kaiken tarkoitus?

Annetaanko hyvinvointialueiden ajautua taloudellisesti mahdottomaan tilanteeseen, jotta niitä päästään ankaralla kädellä niputtamaan yhteen?



Annetaanko julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen romuttua, jotta Kokoomuksen suosima yksityinen terveysbisnes voi marssia niiden tilalle? Ajetaanko terveydenhuoltoa vähin äänin vakuutuspohjaiseen markkinamalliin?

Keskustalle tämä ei käy. Rujosti keskitetyt palvelut ja markkinamallinen terveydenhuolto olisi Suomelle kertakaikkisen väärä tie.



Hallituksen linjaan ei pidä ainakaan keskustalaisten päättäjien hyvinvointialueilla alistua. Nyt pitää taistella.

Jo perustuslaki velvoittaa meitä tähän.



Terveys-, vanhus- ja muut suomalaisille tärkeät lähipalvelut pitää pelastaa. Palvelut pitää pelastaa. Se on Keskustan vaihtoehto.

Hyvinvointialueille pitää antaa paremmin aikaa saada taloutensa tasapainoon. Kaksi vuotta pidempi aika pelastaisi paljon. Se antaisi myös aidon mahdollisuuden lähipalvelujen turvaamiseen.

Lisäajan vastineeksi alueiden tulee sitoutua kustannusten kurissa pitämiseen.

Matkakulut on siirrettävä Kelasta hyvinvointialueille, mikä parantaisi kustannusten hallintaa ja turvaisi lähipalveluita. Rahoituksen jaossa ei tule lisätä diagnoositietoja, vaan on keskityttävä nykyisen tietopohjan luotettavaksi saamiseen nopeasti.

Mitä hyötyä on hienoista papereista ja organisaatiokaavioista, jos kylällä tai kaupunginosassa ei enää ole paikkaa, jossa mitata verenpaine tai pääse hoitajan puheille?

Miten lapsiperhe saa apua, jos neuvolan ovi avautuu vain satojen kilometrien päässä?

Miten ikäihminen hakee tukea, jos ainoa vaihtoehto on puhelinlinja tai virtuaalinen keskustelu, johon kukaan ei ehdi vastata?



Sote-uudistuksesta ei tullut kerralla valmista tai täydellistä. Ei tietenkään. Sitä pitää kehittää, sitä pitää korjata, sitä pitää parantaa. Ei särkeä ja hajottaa. Rahoituksen uudistus pitää valmistella parlamentaarisesti yli puoluerajojen. Jos yhteistyö vain arvon hallitusherroille ja -rouville kävisi.

Hyvinvointialueiden rahoitus tarvitsee perusteellisemman uudistuksen, joka olisi toimiva pidemmän aikaa. Rahoituksen tulee olla nykyistä ennakoivampaa, kannustavampaa ja oikeudenmukaista.

Ihmisten pitää päästä nykyistä nopeammin hoitoon. Siksi Keskusta haluaa omalääkärin jokaiselle suomalaiselle.

Kun ihmistä hoidetaan johdonmukaisesti eikä pompottamalla eri yksiköiden välillä, vältetään turhia päivystyskäyntejä ja liian myöhään huomattujen sairauksien kalliita seurauksia.



Jokainen varhainen, oikea-aikainen kohtaaminen säästää kustannuksia myöhemmin.

Myös toimivaksi osoittautuneita käytäntöjä pitää levittää. Kaikkialla Suomessa kannattaisi ottaa käyttöön lastensuojelun Imatran malli.

Lapsiperhepalvelujen, neuvoloiden, perhetyön, oppilashuollon ja nuorisotyön kokoaminen yhteen varmistaisi, että tuki tulee ajoissa.

Tämä on parempi lapsille, nuorille ja perheille, mutta myös halvempaa yhteiskunnalle.

Kun tuki saadaan lähemmäksi kotien arkea, raskaiden palvelujen tarve vähenee ja kustannukset laskevat.

Imatran malli on osoitus siitä, että oikea-aikainen apu toimii.

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen arkeen. Jokaisella perheellä on oikeus saada apua ajoissa.

Vielä yksi asia, joka aika monia koskettaa. Hallitus tiedotti eilen perjantai-illan pienellä twiitillä varsin jättimäisestä asiasta. Ministeri Ikonen twiittasi eilisiltana ohimennen, että kuntien valtionosuusuudistus ei etene. Hän kertoi, että se on harmillista.

Ei tiedotetta asiasta, ei tiedotustilaisuutta, vaan muutaman rivin twiitti. Kyse on hallituksen isosta epäonnistumisesta, joka pitää ison osan kuntia erittäin vaikeassa ja epäoikeudenmukaisessa tilanteessa. ”Harmillista” on tässä tilanteessa aika lievä ilmaisu.

Tämä herättää jälleen uuden kysymyksen myös hallituksen toimintakyvystä. Nostetaanko kädet pystyyn jo nyt, vaikka hallituskautta on vielä puolitoista vuotta jäljellä?



Hyvät puoluevaltuuston jäsenet,

Uusi suunta Suomelle tarkoittaa myös uutta johtajuutta.

Johtajuutta, joka tarjoaa selkeän suunnan ja rakentaa siltoja vastakkainasettelun sijaan. Ja ennen kaikkea ratkaisuja, jotka tekevät ihmisten arjesta turvatumpaa.



Suomeen pitää palauttaa asioista sopiminen ja yhteistyö. Maamme talouteen pitää palauttaa luottamus ja koteihin ja työpaikoille toivo.

Usko tulevaisuuteen. Asiat voivat olla paremmin.





Ja sitä työtä nyt teemme. Rakennamme Suunta Suomelle -ohjelmaa ja uusimme periaateohjelmamme. Rakennamme näkymän paremmasta Suomesta. Ja rakennamme polun, miten sinne päästään.

Emme hyväksy Suomen kuihtumista.

Emme hyväksy Suomen näivettymistä.

Emme hyväksy maakuntiemme emmekä maaseutumme autioitumista.

Emme hyväksy kansamme kahtiajakautumista.





Siksi Keskustaa tarvitaan.

Suomen suunta muuttuu varmuudella kohti parempaa vain, jos Keskusta nousee kärkeen. Siksi Keskusta tavoittelee pääministeripuolueen asemaa. Se on kova tavoite, mutta ei mahdoton.



Ja omasta puolestani voin sanoa sen, että olen tähän sitoutunut. Olen valmis vaikka pääministeriksi, koska nyt on kyse isänmaan tulevaisuudesta. Suomen selviytymisestä.

Siksi kutsun nyt keskustaväkeä töihin. Keskustan menestystä en tee yksin minä, tai puoluejohto tai eduskuntaryhmä. Keskustan menestys tehdään joka vaalipiirissä, joka maakunnassa ja joka kunnassa. Joka kylässä ja kaupunginosassa. Se tehdään yhdessä. Siksi tässä työssä Sinun panos on tärkeä. Ratkaisevan tärkeä. Ole tässä mukana ja anna oma panoksesi.

Menestys ja voitto tulee vain kovalla työllä. Kamppailu alkoi nyt. Hoidetaan homma!