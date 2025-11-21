SDP:n Lauri Lyly: Kuntien valtionosuusuudistus kaatui – Orpon hallitukselta jälleen merkittävä epäonnistuminen
Orpon hallitus on epäonnistunut kuntien valtionosuusuudistuksen läpiviemisessä sisäisten ristiriitojen vuoksi, kärsijäksi jäävät kunnat ja heidän asukkaansa. Kansanedustaja Lauri Lyly (sd.) on huolissaan viivästymisestä, että uudistus taas siirtyy ja menee seuraavalle hallituskaudelle ratkaistavaksi, pahimmillaan jopa vuoden 2029 alkuun tai sen yli.
- Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamistyö pitäisi saada nyt nopeasti liikkeelle ja voimaan nopeammin, kuin miltä tilanne näyttää juuri nyt. Tämän uudistuksen vaikeuden ja kuntiin ison merkityksen vuoksi tässä pitäisi käynnistää nopeasti parlamentaarinen työ yli hallitus ja oppositiorajojen. Pohjatyötä on jo tehty paljon, jota voimme myös heti hyödyntää, toteaa Lauri Lyly.
Lylyn mukaan uudistusta vaikeuttaa se, että valtionosuuspotti on jaettava uudelleen, mikä väistämättä tuottaa voittaja- ja häviäjäkuntia. Vuonna 2023 toteutettu sote-uudistus paljasti valtionosuusjärjestelmän puutteet sen perusteissa, ja toi sote-erät mukaan valtionosuuksiin.
- Nykyinen valtionosuusjärjestelmä ei vastaa kuntien todellisiin haasteisiin. Se ei tasoita kuntien välisiä eroja, ei huomioi palvelutarpeiden muutoksia kuten väestön kasvua tai vähenemistä, eikä kannusta hyvinvoinnin edistämiseen. Ääriesimerkkinä osa kunnista joutuu jopa maksamaan valtiolle saadakseen järjestää peruspalvelut. Myöskin sote-erät on ratkaistava kiireesti. Tämä on tilanne, jota ei voi pitää kestävänä, Lyly huomauttaa.
- Kunnat eivät voi elää vuosikausia epävarmuudessa, ja siksi valtionosuusuudistus on vietävä nyt parlamentaarisella yhteistyöllä eteenpäin ripeästi ja vastuullisesti. Hallituksen epäonnistuminen ei saa jäädä kuntien ja heidän asukkaiden maksettavaksi, Lyly päättää.
Yhteyshenkilöt
Lauri LylyKansanedustajaPuh:050 385 5744lauri.lyly@eduskunta.fi
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
Kutsu SDP:n tiedotustilaisuuteen vaihtoehtobudjetista21.11.2025 13:13:02 EET | Kutsu
SDP julkistaa vaihtoehtobudjettinsa tiistaina 25.11. klo 14.30 tiedotustilaisuudessa.
Sivistysvaliokunnan sd-edustajat: Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korotukset kaventavat lasten yhdenvertaisuutta20.11.2025 15:59:29 EET | Tiedote
Hallitus leikkaa jälleen kuntien valtionosuuksia ja kompensoi rahoitusta nostamalla aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja. SDP:n sivistysvaliokunnan jäsenet Tuula Haatainen, Eeva- Johanna Eloranta, Nasima Razmyar ja Pia Hiltunen kritisoivat päätöstä, sillä maksujen korottaminen heikentää pienten koululaisten yhdenvertaisuutta ja lisää perheiden taloudellista painetta
Oppositioryhmät kysyvät yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluista ja hyvinvointialueiden kriisistä20.11.2025 15:08:28 EET | Tiedote
Viime viikon torstaina koko eduskunnan oppositio jätti yhdessä vetoomuksen pääministeri Orpolle parlamentaarisesta yhteistyöstä suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi. Ikävä kyllä pääministeri hylkäsi nopeasti opposition tarjoaman yhteistyön. Tästä syystä koko oppositio aikoo nostaa eduskunnan kyselytunnin aiheeksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanteen ja hyvinvointialueiden kriisin. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Keskustan eduskuntaryhmä Vihreä eduskuntaryhmä Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Liike Nyt -eduskuntaryhmä
SDP:n Saku Nikkanen: Kasvuyritysten rahoitus on saatava liikkeelle20.11.2025 14:58:00 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen on jättänyt kirjallisen kysymyksen kasvu- ja pienyritysten rahoituksen saamisen haasteista. Yrityskentältä saamieni viestien mukaan rahoituksen saaminen on tällä hetkellä yksi kasvun jarru. Kasvu- ja pienyrittäjien rahoituksen saatavuus on keskeinen tekijä yritystoiminnan kehittämisessä ja kilpailukyvyn vahvistamisessa, sanoo Nikkanen.
SDP:n Tytti Tuppurainen: Hallituksen soisi olevan kiinnostunut Suomen tulevaisuudesta20.11.2025 12:55:00 EET | Tiedote
Keskiviikkona julkaistu VTV:n raportti korona-ajan valtion menoista herätti tuoreeltaan runsaasti keskustelua. Erityisesti kommentoinnissa kunnostautui nykyinen oikeistohallitus kääntääkseen keskustelun pois hallituksen epäonnistuneesta talouspolitiikasta ja uhkaavasta EU:n alijäämämenettelystä.
