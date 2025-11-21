SDP:n Lauri Lyly: Kuntien valtionosuusuudistus kaatui – Orpon hallitukselta jälleen merkittävä epäonnistuminen

- Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamistyö pitäisi saada nyt nopeasti liikkeelle ja voimaan nopeammin, kuin miltä tilanne näyttää juuri nyt. Tämän uudistuksen vaikeuden ja kuntiin ison merkityksen vuoksi tässä pitäisi käynnistää nopeasti parlamentaarinen työ yli hallitus ja oppositiorajojen. Pohjatyötä on jo tehty paljon, jota voimme myös heti hyödyntää, toteaa Lauri Lyly.

Lylyn mukaan uudistusta vaikeuttaa se, että valtionosuuspotti on jaettava uudelleen, mikä väistämättä tuottaa voittaja- ja häviäjäkuntia. Vuonna 2023 toteutettu sote-uudistus paljasti valtionosuusjärjestelmän puutteet sen perusteissa, ja toi sote-erät mukaan valtionosuuksiin.

- Nykyinen valtionosuusjärjestelmä ei vastaa kuntien todellisiin haasteisiin. Se ei tasoita kuntien välisiä eroja, ei huomioi palvelutarpeiden muutoksia kuten väestön kasvua tai vähenemistä, eikä kannusta hyvinvoinnin edistämiseen. Ääriesimerkkinä osa kunnista joutuu jopa maksamaan valtiolle saadakseen järjestää peruspalvelut. Myöskin sote-erät on ratkaistava kiireesti. Tämä on tilanne, jota ei voi pitää kestävänä, Lyly huomauttaa.

- Kunnat eivät voi elää vuosikausia epävarmuudessa, ja siksi valtionosuusuudistus on vietävä nyt parlamentaarisella yhteistyöllä eteenpäin ripeästi ja vastuullisesti. Hallituksen epäonnistuminen ei saa jäädä kuntien ja heidän asukkaiden maksettavaksi, Lyly päättää.