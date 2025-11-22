SDP:n Riitta Kaarisalo: VOS-uudistuksen kaatuminen on katastrofi: “Tämä on täydellinen megaluokan epäonnistuminen”

– Kuntien valtionosuusuudistus oli yksi tämän hallituskauden merkittävimmästä tehtävästä. Nykyinen valtionosuusjärjestelmä ei enää vastaa sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan, kun kuntien tehtäväkenttä on muuttunut perustavanlaatuisella tavalla. Kuntien lakisääteiset palvelut, kuten koulutus, varhaiskasvatus, päivähoito ja työllisyyspalvelut rahoitetaan valtionosuuksilla ja kunnissa kerättävillä veroilla. Nyt hallituksen poukkoileva ja riitaisa päätöksenteko on jättänyt kunnat täysin varpailleen, ilman niitä ratkaisuja, joita ne ovat kipeästi odottaneet. Kunnat ja kuntalaiset maksavat jälleen laskun hallituksen kyvyttömyydestä hoitaa velvollisuutensa, Kaarisalo ärähtää.

VOS-uudistuksen kaatuminen on katastrofi. Kaarisalon kotikaupungissa Jyväskylässä taloutta on jo tasapainotettu viime kaudella 55 miljoonalla eurolla. Nyt edessä on kymmenien miljoonien lisäleikkakset ja veronkorotukset.

– Talous olisi ollut kuta kuinkin tasapainossa. Ja nyt tuli tämä. Täydellisesti vedetään matto kuntien ja kaupunkien jalkojen alta. Ilman VOS-uudistusta talouden pitkäjänteiseltä suunnittelulta putoaa pohja pois. Nyt meille kertyy Jyväskylässä pahimmillaan lähes 30 miljoonaa rakenteellista alijäämää vuosittain. Tämä tilanne on järkyttävä, toteaa Riitta Kaarisalo.

VOS-uudistus oli yksi koko hallituskauden tärkeimmistä ja suurimmista rakenteellisista uudistuksista. Sen piti vihdoin korjata sote-historian jäänteet ja päivittää rahoitus vastaamaan kuntien nykyisiä tehtäviä sekä TE-uudistuksen tuomaa vastuuta.

– On käsittämätöntä, että siinä missä hallitus keskittyy haukkumaan edeltäjäänsä, jäävät omat kriittiset työt tekemättä. Leikkausvaraa lakisääteisistä palveluista ei ole enää euroakaan. Silti nyt pitäisi tehdä yli kolmannes lisää, vaikka talous ei ole vieläkään tasapainossa. Tämä on täysin kohtuutonta. Pohjalla on jo valtionosuusleikkaukset ja lisäleikkauksia on tulossa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen. Ja nyt vielä VOS-uudistuksen sössiminen kaiken päälle. Tätäkö hallitus tarkoittaa, kun se puhuu koulutuksen erityissuojelusta? Kaarisalo kysyy.