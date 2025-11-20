Keskuskauppakamari: Sopu Brasilian ilmastoneuvotteluista laimea, mutta arvokas rakoilevassa maailmanjärjestyksessä

Keskuskauppakamari: Suomi karkottaa pääomat ja osaajat – hallituksen tulee ottaa käyttöön sijoittajan oleskelulupa 20.11.2025 06:55:00 EET | Tiedote

Suomen maahanmuuttopolitiikka uhkaa karkottaa sekä kansainväliset osaajat että pääomat. Samalla kun naapurimaat houkuttelevat yrittäjiä ja sijoittajia selkeillä lupapoluilla, Suomi tekee maahanmuutosta monimutkaisempaa ja epävarmempaa. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Suvi Pulkkisen mukaan hallituksen tulee jo tällä kaudella valmistella ja ottaa käyttöön sijoittajan oleskelulupa niille, jotka haluavat tuoda Suomeen pääomaa, työpaikkoja ja kasvua. Nyt käynnissä oleva Slushissa on mukana 3 500 sijoittajaa, jotka hallinnoivat 4 000 miljardin euron varallisuutta.