Emmi Pölönen ja SB-Pro jättivät EräViikingit nollille

Ottelun ainoa maali nähtiin sen toisessa erässä keskialueen pallonriiston jälkeen, kun Aada Isometsä laukoi Jenni Rautasen levityksestä pallon ohi Elsi Kangasharjun. Vieraiden kolmannen erän painostus pysähtyi Emmi Pölösen yhdeksään torjuntaan, kun Kangasharju joutui puuttumaan peliin vain kahdesti. Kaikkiaan Pölösen nollapeli irtosi tänään 19 torjunnalla.

Sarjakärki TPS oli SaiPan vieraana vielä kahden erän jälkeen kaksi maalia tappiolla mutta nousi kolmannessa 6–3-voittoon. Nousin pohjusti Sofia Leino, joka kavensi onnekkaasti vastustajan kautta jo päätösjakson avausvaihdossa, iski perään tasoituksen ja sinetöi puhtaan hattutemppunsa johtomaalilla jo ennen erän puoliväliä. Veera Kuosmanen ylivoimalla sekä Emilia Pietilä koko kentän soololla ehtivät vielä komistella turkulaisten voittolukemia ennen loppusummeria.

Sarjakakkonen Classic haki Oulusta kolme pistettä voittamalla SSRA:n lopulta 6-5. Viime viikonloppuna kaksi ihmenousua takamatkalta voittoon esittänyt kotijoukkue oli tänäänkin toisessa erässä häviöllä jo 1-5 mutta nousi maali maalilta lähemmäs, kunnes Josefiina Nissilä iski pienestä kulmasta pelin tasoihin kahdeksan ja puoli minuuttia ennen loppua. Tällä kertaa ei kiri kuitenkaan kantanut edes pisteeseen, sillä neljä minuuttia ennen täyttä aikaa Suvi Hämäläinen pudotti 1–1-tilanteessa puolustajan kyydistä, ajoi maalille ja lirutti pallon verkkoon saakka.

Tampereella miteltiin Pirkanmaan derby, jossa Koovee kukisti Pirkkalan Pirkat 9-5. Vieraiden Sara Luikku kavensi vielä avauserässä tilanteeksi 2-1, mutta toisessa kahdesti osunut Tuulia Aho sekä Henriikka Järvi ja Taimi Mikkola pommittivat Kooveen karkuun. Aho kruunasi tänään hattutemppunsa yhdellä syöttöpisteellä, Senni Mustakoski (1+2) ja Susanna Laurila (2+1) olivat Kooveen kolmen pisteen pelurit.

Laura Pakarinen hurjasteli tehot 3+2, kun FBC Loisto kaatoi vieraissa PSS:n 7-1. Avauserässä PSS ehti johtaa peliä Cecilia Lindbergin maalilla kymmenen minuutin ajan, mutta jo ennen erätaukoa Laura Pakarinen oli ehtinyt iskeä tasoituksen ja syöttää ylivoimalla Minea Kärjen johtomaalin. Leea Kaisti sekä Sofia Pykäläinen kasvattivat turkulaisten eroa toisessa erässä, ja päätösjaksolla Loisto teki kolme lisämaalia, joista kahdesta vastasi Pakarinen.

Northern Stars otti iltaottelussa syksyn kolmannen voittonsa kaatamalla jumbofinaalissa kotonaan ÅIF:n 6-3. Samalla espoolaiset nousivat PSS:n ja Pirkkojen ohi sijalle yhdeksän. ÅIF nousi pelin puolivälissä 2–0-johtoon, mutta jo ennen toista taukoa olivat Taia Lehikoinen alivoimalla sekä Anni Huovinen nostaneet kotijoukkueen rinnalle. Tasalukemissa mentiin vielä päätöserän puolivälissä, mutta sitten Aliyah Hiltunen, Aino Kuokkanen ja Taia Lehikoinen laukoivat Northern Starsin karkuun.

F-liigan naisten sarja jatkuu torstaina ottelulla Classic–Pirkat.