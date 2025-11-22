Kastellin trilleristä OLS:n juhlat – Petteri Hanski iski jatkoajalla

Classic kiihdytti avauserässä kolme kertaa maalin johtoon, mutta OLS kuittasi joka kerta, ja toisessa erässä Kimi Vänttilä ja Olli Lukkari laukoivat isännät jopa 5–3-johtoon. Kahden erän jälkeen oltiin kuitenkin tasoissa Ville Lastikan sekä Ville Hietarannan osuttua Classicille, ja 5-5 seisoi tulostaululla vielä varsinaisen peliajan päättyessä. Kaukana ei ollut kotijoukkueen kolmen pisteen voittokaan, sillä peliajan viimeisellä sekunnilla pallo kilahti Classicin maalin tolppaan. Illan ratkaisu nähtiin jatkoajan toisella minuutilla hurjasti taistelleen OLS:n päästyä hyökkäysalueen pallonriistoon: Ensimmäinen laukaus jäi peittoon, mutta Petteri Hanski löi irtopallon ilmasta ohi Classic-vahti Pietari Jääskeläisen. Classic lähti vielä haastamaan tilanteen, mutta erotuomareille riitti lyhyt videotarkistus vahvistamaan OLS:n voittajaksi.

TPS löi häntäpään kamppailussa vieraskentällä LASBin 3-1. Pääarkkitehtina hääri kovavireinen Alex Eklund, joka laukoi Palloseuran avauserässä johtoon ja seitsemän minuuttia ennen ottelun loppua voittomaaliksi jääneen 2–0-osuman. Eetu Lehtonen ehti viedä TPS:n vielä kolmen maalin johtoon ennen isäntien Jere Sulanderin kuudella viittä vastaan laukomaa kavennusta.

Lauantain kahdessa muussa ottelussa nähtiin selvemmät lukemat, kun SPV kaatoi vieraissa EräViikingit 8-4 ja Oilers kotonaan Hawksin peräti 14-2.

EräViikingit käväisi avauserässä kahdesti johdossa, mutta SPV johti jo ensimmäisellä tauolla 3-2, ja toisessa erässä Peter Kotilainen, Riku Hakanen ja Aaro Tammiranta laukoivat Peliveljet tavoittamattomiin. Hakanen ja Luukas Salin iskivät vieraat päätöserässä jo 8–2-johtoon ennen EräViikinkien kahta lohtukavennusta.

Tapiolassa olivat Markus Salmi (4+0) Jasper Auvinen (1+3) ja Waltteri Vesterinen (2+2) päivän pistehait ottelussa, jota hallitseva mestari johti sarjanousijaa vastaan 12 minuutin pelaamisen jälkeen jo 5-0. Öljymiehet ehättivät kahdessa erässä jo 8–0-johtoon ennen kuin Sakari Kataja-Rahko ja Nico Rehn osuivat kolmannessa vieraille. Illan viimeiset neljä maalia teki kuitenkin taas kotijoukkue.

Oilersilla on sarjakärjessä nyt pisteen etumatka SPV:hen, josta Classic on pisteen päässä. Hännillä on Nurmon Jymyllä kaksi pistettä ja LASBilla yksi.

Sarja jatkuu sunnuntaina otteluilla Hawks–SPV ja FBC Turku–Nurmon Jymy.