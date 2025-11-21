Loton potti kohoaa seitsemään miljoonaan euroon - Kolme yli 43 000 euron voittoa jakoon

Loton illan arvonnan oikea rivi on 2, 8, 15, 16, 28, 29 ja 30. Lisänumero 11. Plusnumero 27.



Lotosta ei löytynyt seitsemän oikein -tuloksia, joten pelin potti kohoaa ensi viikolla seitsemään miljoonaan euroon.



Illan arvonnassa löytyi kolme 6+1 -oikein riviä, joilla voitti 43 954 euroa. Voitot osuivat nettipelaajalle Jämsään, Joroisten Nesteen asiakkaalle ja Akaan Hämeentien R-kioskin asiakkaalle.



Lauantai-Jokerin voittorivi on 5 1 2 0 4 1 2. Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu kolme kappaletta. Kahdella Jokerin kuusi oikein -rivillä voitti 20 000 euroa ja tuplatulla Jokerin kuusi oikein -rivillä 40 000 euroa.



Lauantain Millin voittorivi on 5, 13, 17, 24, 28 ja 31. Lisänumero 22. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Dublin 94. Lomatonneja meni jakoon yhdeksän kappaletta.



Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.