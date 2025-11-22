Vihreiden Tynkkynen: Vaisun ilmastokokouksen jälkeen Suomen pitää ryhdistäytyä kansainvälisessä ilmastotyössä
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen pitää yöllä päättyneen YK:n ilmastokokouksen antia valitettavan vaatimattomana. Hän peräänkuuluttaa Suomelta aloitteellisuutta, jotta kansainvälisessä ilmastotyössä voidaan edetä ripeämmin.
YK:n ilmastokokous päättyi Brasilian Belémissä viime yönä Suomen aikaa. Kokouksen anti jäi jälleen odotetun laihaksi.
– Jännitteisessä maailmanpolitiikan tilanteessa voi pitää pienenä saavutuksena jo sitä, että kokous pääsi edes jonkinlaiseen lopputulokseen. Kansainvälistä yhteistyötä ja sopimuspohjaista järjestystä haastetaan yhä ankarammin, ja moni viimeaikainen kokous on päättynyt tuloksettomana, 21:een YK:n ilmastokokoukseen itse osallistunut Tynkkynen kommentoi.
Belémissä mm. hyväksyttiin ilmaston kuumenemiseen sopeutumisen mittarit, päätettiin uudesta reilun siirtymän mekanismista ja linjattiin sopeutumisrahoituksen kolminkertaistamisesta. Virallisten neuvottelujen liepeillä maat edistivät myös aloitteita fossiilienergiasta irtaantumiseksi ja metsäkadon pysäyttämiseksi.
– Viralliset valtioiden väliset neuvottelut etenivät Belémissä vaatimattomasti jarrumaiden vastustuksen takia. Silloin muun maailman pitää edetä samanmielisten liittoutumilla. Niissä Suomella voisi olla nykyistä selvästi aloitteellisempi rooli, kansainvälisistä ilmastoaloitteista selvityksen aikanaan kirjoittanut Tynkkynen arvioi.
Tynkkynen antaa heikon arvosanan hallituksen suoritukselle kansainvälisen ilmastotyön edistämisessä. Hän peräänkuuluttaa hallitukselta nyt ryhtiliikettä, jossa se alkaa toimia myös ilmastokriisin edellyttämällä vakavuudella ja kiireellisyydellä.
– Brasiliassa julkistettiin rahasto trooppisten maiden metsäkadon pysäyttämiseksi ja vietiin eteenpäin aloitetta fossiilienergiasta irtaantumiseksi. Mitä tekee Suomi, jotta näissä ja muissa kansainvälisissä ilmastoponnisteluissa voitaisiin onnistua? Jättileikkaukset kehitysyhteistyöstä eivät tässä auta, Tynkkynen painottaa.
Kun edistys on vaatimatonta kansainvälisellä tasolla, kansallisen ilmastotyön rooli korostuu. Siinäkin Tynkkynen antaa hallitukselle pyyhkeitä.
– Hallitusohjelmassa päästövelan lyhentämisohjelma luvattiin viime vuoden loppuun, mutta sitä ei ole näkynyt eikä kuulunut. Viime aikoina hallitus on ansioitunut lähinnä askartelemalla alueidenkäyttölakia, joka hyydyttäisi miljardien tuulivoimainvestoinnit. Tuoreimpana hallitus päätti mennä korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti estääkseen kansalaisia saamasta tietoa ilmastopolitiikan päätöksenteosta, Tynkkynen moittii.
Yhteyshenkilöt
Oras TynkkynenVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 1584oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Saana SarmelaViestintäsuunnittelijaPuh:0503559327saana.sarmela@vihreat.fi
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Hyrkkö: Orpon hallitus lakoaa lobbareiden paineen alla — Vihreillä on rohkeutta asettaa ympäristöhaitoille hintalappu22.11.2025 11:26:20 EET | Tiedote
Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö korostaa, että julkista taloutta olisi mahdollista vahvistaa samassa mitassa kuin hallituksen budjetissa ilman leikkauksia koulutuksesta ja lapsiperheköyhyyttä syventämättä.
Vihreiden Tynkkynen: työllisyyskriisiin ratkaisuja helpottamalla ensimmäisen työntekijän palkkaamista22.11.2025 10:40:00 EET | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen peräänkuulutti puoluevaltuustossa nopeita toimia työllisyyskriisin ratkaisemiseksi. Yhdeksi ratkaisuksi hän esitti ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottamista.
Sofia Virta: Hallituksen suuren bluffishow’n maksajiksi joutuvat lopulta lapset ja nuoret22.11.2025 10:29:48 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta syyttää hallitusta systemaattisesta bluffaamisesta: kauniit puheet ja lupaavat sloganit eivät kohtaa todellisten tekojen kanssa. Lapsen oikeuksien viikolla hallitus poseeraa lasten asialla, mutta todellisuudessa vie päätöksillään ajaa yli 30 tuhatta lasta köyhyyteen.
Krista Mikkonen jyrähtää kirjailijoiden kohtelusta – Spotify-diili oli viimeinen niitti21.11.2025 14:12:59 EET | Tiedote
Kirjailijoiden ansioiden heikentyminen muun muassa äänikirjabisneksen ja riittämättömien tekijänoikeuskorvauksien vuoksi on puhuttanut jo pitkään. Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen vaatii välittömiä toimia kirjailijoiden toimeentulon turvaamiseksi.
Inka Hopsu: Hallituksen korkeakoululeikkaukset vaarantavat Suomen osaamistason21.11.2025 11:49:50 EET | Tiedote
Petteri Orpon hallitus tiedotti torstaina 20.11. uusista 2,9 miljoonan euron lisäsäästöistä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitukseen. Hallitus on jo aiemmin tehnyt yli sadan miljoonan euron säästöt korkeakoulujen perusrahoitukseen. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu korostaa, että säästöillä tehdään tyhjäksi Suomen tavoitteet osaamistason nostamisesta.
