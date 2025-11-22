Vihreät - De Gröna

Vihreiden Tynkkynen: Vaisun ilmastokokouksen jälkeen Suomen pitää ryhdistäytyä kansainvälisessä ilmastotyössä

23.11.2025 11:10:00 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Jaa

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen pitää yöllä päättyneen YK:n ilmastokokouksen antia valitettavan vaatimattomana. Hän peräänkuuluttaa Suomelta aloitteellisuutta, jotta kansainvälisessä ilmastotyössä voidaan edetä ripeämmin.

Oras Tynkkynen
Oras Tynkkynen

YK:n ilmastokokous päättyi Brasilian Belémissä viime yönä Suomen aikaa. Kokouksen anti jäi jälleen odotetun laihaksi.

– Jännitteisessä maailmanpolitiikan tilanteessa voi pitää pienenä saavutuksena jo sitä, että kokous pääsi edes jonkinlaiseen lopputulokseen. Kansainvälistä yhteistyötä ja sopimuspohjaista järjestystä haastetaan yhä ankarammin, ja moni viimeaikainen kokous on päättynyt tuloksettomana, 21:een YK:n ilmastokokoukseen itse osallistunut Tynkkynen kommentoi.

Belémissä mm. hyväksyttiin ilmaston kuumenemiseen sopeutumisen mittarit, päätettiin uudesta reilun siirtymän mekanismista ja linjattiin sopeutumisrahoituksen kolminkertaistamisesta. Virallisten neuvottelujen liepeillä maat edistivät myös aloitteita fossiilienergiasta irtaantumiseksi ja metsäkadon pysäyttämiseksi.

– Viralliset valtioiden väliset neuvottelut etenivät Belémissä vaatimattomasti jarrumaiden vastustuksen takia. Silloin muun maailman pitää edetä samanmielisten liittoutumilla. Niissä Suomella voisi olla nykyistä selvästi aloitteellisempi rooli, kansainvälisistä ilmastoaloitteista selvityksen aikanaan kirjoittanut Tynkkynen arvioi.

Tynkkynen antaa heikon arvosanan hallituksen suoritukselle kansainvälisen ilmastotyön edistämisessä. Hän peräänkuuluttaa hallitukselta nyt ryhtiliikettä, jossa se alkaa toimia myös ilmastokriisin edellyttämällä vakavuudella ja kiireellisyydellä.

– Brasiliassa julkistettiin rahasto trooppisten maiden metsäkadon pysäyttämiseksi ja vietiin eteenpäin aloitetta fossiilienergiasta irtaantumiseksi. Mitä tekee Suomi, jotta näissä ja muissa kansainvälisissä ilmastoponnisteluissa voitaisiin onnistua? Jättileikkaukset kehitysyhteistyöstä eivät tässä auta, Tynkkynen painottaa.

Kun edistys on vaatimatonta kansainvälisellä tasolla, kansallisen ilmastotyön rooli korostuu. Siinäkin Tynkkynen antaa hallitukselle pyyhkeitä.

– Hallitusohjelmassa päästövelan lyhentämisohjelma luvattiin viime vuoden loppuun, mutta sitä ei ole näkynyt eikä kuulunut. Viime aikoina hallitus on ansioitunut lähinnä askartelemalla alueidenkäyttölakia, joka hyydyttäisi miljardien tuulivoimainvestoinnit. Tuoreimpana hallitus päätti mennä korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti estääkseen kansalaisia saamasta tietoa ilmastopolitiikan päätöksenteosta, Tynkkynen moittii.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye