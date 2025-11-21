Helmareiden mediaohjelma 25.11.–1.12.2025
Helmarit matkustaa Espanjaan, jossa se kohtaa Itävallan ja Belgian A-maaotteluissa.
Naisten A-maajoukkue kokoontuu maanantaina Espanjassa. Alta löydät Helmareiden mediaohjelman. Mediaohjelman mukaiset puhelinhaastattelut tulee sopia joukkueen tiedottaja Eveliina Parikan kanssa (yhteystiedot viestin lopussa).
Helmarit kohtaa Itävallan Arcos de la Fronterassa, Antonio Gallardo -stadionilla, torstaina 27. marraskuuta kello 20.00 Suomen aikaa. Belgian Suomi kohtaa puolestaan Sanlúcar de Barramedassa, El Palmar -stadionilla, maanantaina 1. joulukuuta kello 20.00 Suomen aikaa.
Molemmat ottelut ovat katsottavissa suorina lähetyksinä Yle Areenassa.
Helmareiden mediaohjelma 25.11.–1.12.2025
Tiistai 25.11.2025
Klo 16:15 Puhelinhaastattelut
Keskiviikko 26.11.2025
Klo 16:15 Puhelinhaastattelut
Torstai 27.11.2025
Klo 20:00 SUOMI–ITÄVALTA, Estadio Antonio Gallardo, Arcos de la Frontera
Ottelun jälkeiset puhelinhaastattelut
Perjantai 28.11.2025
Klo 15:00 Puhelinhaastattelut
Sunnuntai 30.11.2025
Klo 16:15 Puhelinhaastattelut
Maanantai 1.12.2025
Klo 20:00 BELGIA–SUOMI, Estadio El Palmar, Sanlúcar de Barramelda
Ottelun jälkeiset puhelinhaastattelut
Ajat Suomen aikaa.
Lisätiedot:
NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto
Pikkuhuuhkajat jatkaa EM-karsintojaan Tampereella21.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Syyskuussa 2025 alkaneet U21-EM-karsinnat kohti kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattavia EM-kisoja on pelattu nyt puoleenväliin saakka. Suomi on EM-karsintalohkossaan kakkosena Espanjan takana, kaksi pistettä Kosovon ja kolme pistettä Romanian edellä.
Helmarit nimetty Itävalta- ja Belgia-otteluihin19.11.2025 13:04:45 EET | Tiedote
Helmarit matkustaa marraskuussa Espanjaan, jossa se kohtaa Itävallan ja Belgian vuoden 2025 päättävissä maaotteluissa.
Kutsu: Helmareiden joukkue Itävalta- ja Belgia-otteluihin julkaistaan keskiviikkona 19.11.12.11.2025 18:30:28 EET | Tiedote
Helmarit matkustaa marraskuussa Espanjaan, jossa se kohtaa Itävallan ja Belgian vuoden 2025 päättävissä maaotteluissa.
Huuhkajien mediatilaisuuksien pelaajat 11.–16.11.202510.11.2025 19:08:21 EET | Tiedote
Suomi kohtaa Maltan MM-karsintaottelussa Helsingissä (14.11.) ja Andorran A-maaottelussa Tampereella (17.11.).
Pikkuhuuhkajien mediaohjelma Turussa marraskuussa10.11.2025 14:01:25 EET | Tiedote
Suomi kohtaa Romanian 14.11. klo 17 ja Kosovon 18.11. klo 18.30 Turun Veritas Stadionilla pelattavissa U21-EM-karsintaottelussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme