Suomen Palloliitto

Helmareiden mediaohjelma 25.11.–1.12.2025

24.11.2025 09:00:00 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

Jaa

Helmarit matkustaa Espanjaan, jossa se kohtaa Itävallan ja Belgian A-maaotteluissa.

Naisten A-maajoukkue kokoontuu maanantaina Espanjassa. Alta löydät Helmareiden mediaohjelman. Mediaohjelman mukaiset puhelinhaastattelut tulee sopia joukkueen tiedottaja Eveliina Parikan kanssa (yhteystiedot viestin lopussa).

Helmarit kohtaa Itävallan Arcos de la Fronterassa, Antonio Gallardo -stadionilla, torstaina 27. marraskuuta kello 20.00 Suomen aikaa. Belgian Suomi kohtaa puolestaan Sanlúcar de Barramedassa, El Palmar -stadionilla, maanantaina 1. joulukuuta kello 20.00 Suomen aikaa.

Molemmat ottelut ovat katsottavissa suorina lähetyksinä Yle Areenassa.

Helmareiden mediaohjelma 25.11.–1.12.2025

Tiistai 25.11.2025
Klo 16:15 Puhelinhaastattelut

Keskiviikko 26.11.2025
Klo 16:15 Puhelinhaastattelut

Torstai 27.11.2025
Klo 20:00 SUOMI–ITÄVALTA, Estadio Antonio Gallardo, Arcos de la Frontera
Ottelun jälkeiset puhelinhaastattelut

Perjantai 28.11.2025
Klo 15:00 Puhelinhaastattelut

Sunnuntai 30.11.2025
Klo 16:15 Puhelinhaastattelut

Maanantai 1.12.2025
Klo 20:00 BELGIA–SUOMI, Estadio El Palmar, Sanlúcar de Barramelda
Ottelun jälkeiset puhelinhaastattelut

Ajat Suomen aikaa.

Lisätiedot:

NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye