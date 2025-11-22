Eemil Äijälä johti Jymyn isoon vierasvoittoon
F-liigan miesten sarjassa pelattiin sunnuntaina iso häntäpään ottelu, jossa Nurmon Jymy kaatoi viisi pistettä takoneen Eemil Äijälän johdolla vieraissa FBC Turun 9-2. Jymy nousi samalla vastustajansa ohi pois karsijan paikalta.
Isäntien Yannick Lindroos kykeni vielä avauserässä kuittaamaan Eemil Äijälän iskemän avausmaalin, mutta vain viisi sekuntia ennen erätaukoa Äijälä osui uudelleen. Jymy repi eroa toisessa erässä, kun Niklas Äijälä kieputti rangaistuslaukauksesta eron kahteen, sama mies iski lukemiksi 4-1 ja Eemil Äijälä paketoi ylivoimalla jo hattutemppunsa kiskaisemalla pallon siivestä ohi Gabriels Silinsin. Kalle Vaarala jatkoi takatolpalta toisen tauon tilanteeksi jo 6-1, ja päätösjaksolla Jymy komisteli lukemia vielä kolmesti. Eemil Äijälän päivän tehot olivat 3+2 ja Karri Vaaralan sekä Niklas Äijälän 2+1.
Kaikki sunnuntain sarjapisteet lähtivät Etelä-Pohjanmaalle, kun Seinäjoen Peliveljet kaatoi päivän toisessa ottelussa vieraissa Hawksin 5-1. Miika Latvala laukoi SPV:n avauserässä johtoon, ja toisessa iski ensin Riku Hakanen kahdesti ja sitten vielä Konsta Haukkala Hakasen syötöstä tilanteeksi 4-0. Päätöserä tahkottiin Helsingissä sitten tasoihin, kun Hawksille osui Felix Skand ja SPV:lle Aaro Tammiranta.
SPV nousi voitollaan sarjakärkeen ohi ottelun vähemmän pelanneen Oilersin. Hawks on kahdeksantena.
F-liigan miesten sarja jatkuu keskiviikkona Turussa ottelulla TPS–EräViikingit.
