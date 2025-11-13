Jyväskylän Kirja-, Joulu- ja Viinimessut houkuttelivat ennätysmäärän kävijöitä Paviljonkiin viikonloppuna

Jyväskylän Kirjamessujen ohjelma tarjosi kiinnostavia kohtaamisia ja keskusteluja ajankohtaisista yhteiskunnallisista teemoista. Kokonaan uutena tapahtumassa oli Levymessut, jotka myös toivat uutta yleisöä paikalle.

Lauantaina yleisöä kiinnostivat erityisesti Seela Sella, Janne Kataja, Juha Itkonen, Max Seeck, Heli Laaksonen sekä Sodasta jälleenrakentamisen aikaan -paneeli, jossa keskustelivat Antero Holmila, Ilmari Käihkö, Kristian Kosonen ja Maxim Fedorov.

Sunnuntaina katsomot täyttivät Satu Rämö, Maarit Tastula, Timo R. Stewart, Satu Silvo, Sophia Jansson sekä Siksi kirjoitan lapsille -paneeli, jossa keskustelivat Siri Kolu, Timo Parvela ja Satu Rämö.

Seela Sella keräsi runsaan yleisön Jyväskylän Kirjamessuilla Anne Kalliola Jyväskylän Messut Oy

”Tapahtuma ylitti kaikki odotukset ja kävijämäärä nousi lähes 20 %. Jyväskylä on suomenkielisen sivistyksen kehto ja nyt viimeistään Jyväskylän Kirjamessut on Suomen toiseksi merkittävin kirjallisuustapahtuma”, iloitsee ensimmäistä vuottaan Jyväskylän Kirjamessujen ohjelmajohtajana toiminut Mari Koli.

”Olemme todella tyytyväisiä sekä kävijämäärään että järjestelyihin Jyväskylässä. Meillä oli Helsingin jälkeen parhaat myynnit ja myös kirjailijamme ovat olleet todella tyytyväisiä. Jyväskylä ja Paviljonki on kaikin puolin hieno paikka kirjamessuille”, sanoo WSOY:n tapahtumatuottaja Sami Ravattinen.

”Olimme tänä vuonna ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa Jyväskylän Kirjamessuilla, ja tulemme varmasti ensi vuonna uudestaan. Messujen tunnelma oli innostunut ja lämminhenkinen, ja kaikki toimi hienosti; erityisesti monipuolinen ohjelma ja avulias henkilökunta ansaitsevat kiitokset”, sanoo Art Housen kustantaja Urpu Strellman.

Kirjamessujen kanssa samana viikonloppuna Paviljongissa järjestettiin Jyväskylän Viinimessut ja Jyväskylän Joulumessut, jotka toivat oman tarjontansa ja tunnelmansa tapahtumaviikonloppuun.

Jyväskylän Viinimessut houkuttelivat väkeä paikalle jo heti perjantaina iltapäivästä tapahtuman avauduttua. Ensimmäistä kertaa tänä vuonna tapahtumassa oli mukana oluet ja tisleet. Hostina tapahtumassa oli olutsommelier Maria Markus ja lauantaina esiintyi kokki Harri Syrjänen, joka veti yleisöä mukavasti paikalle ja tapahtuma olikin täynnä aina sulkemisaikaan saakka.

Jyväskylän Joulumessuilta löytyi tänä vuonna yli 150 näytteilleasettajan osastoilta käsitöitä, vaatteita, koruja, sisustus- ja somistustuotteita, jouluruokaa ja säilykkeitä, kodintarvikkeita, kosmetiikkaa, leluja, postikortteja ja paljon muuta.

Joulutupa-ohjelmalavaa emännöi aiemmilta vuosilta tuttuun tapaan keittiömestari ja ravintoloitsija Maija Silvennoinen. Maijan kanssa kävi kokkailemassa myös mielenkiintoisia vieraita Kirjamessuilta. Kävijöiltä sai kiitosta uudistunut ohjelmalava-alue ja sen yhteydessä viihtyisä Joulukahvila.

Joulupukki lukemassa kirjeitä Jyväskylän Joulumessuilla Anne Kalliola Jyväskylän Messut Oy

Jyväskylän Kirjamessut järjestetään seuraavan kerran 21.-22.11.2026.