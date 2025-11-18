Nokia Euroopan kulttuuripääkaupungin Lumo Art & Tech -festivaalin pääyhteistyökumppaniksi – teknologia ja taide kohtaavat Oulussa
Lumo Art & Tech -festivaalin tavoitteena on nousta tunnetuksi, kansainväliseksi tapahtumaksi, joka yhdistää tieteen, teknologian ja digitaalisen taiteen inspiroivalla tavalla. Nokia on vuoden 2026 festivaalin pääyhteistyökumppani.
Oulu on vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki. Osana vuotta järjestetään ensimmäistä kertaa Lumo Art & Tech -festivaali, joka tarjoaa kymmenen päivän ajan elämyksiä, joissa taide, tiede ja teknologia sulautuvat yhteen. Tapahtuma kutsuu digitaalisen taiteen ja teknologia-alan luovia tekijöitä ympäri maailmaa Ouluun seminaarien, konferenssien ja muiden tilaisuuksien merkeissä. Kaupungissa on paljon koettavaa taiteen saralla ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen.
Nokia toimii festivaalin pääyhteistyökumppanina. Nokian vasta valmistunut Oulun älykampus, Home of Radio, on maailman pohjoisin ja edistynein radioteknologian tutkimus- ja tuotekehityskeskus, jossa työskentelee noin 3000 asiantuntijaa. Kampus yhdistää korkean teknologian luontoarvoihin, kestävyyteen ja kiertotalouteen, jotka ovat myös Oulu2026-ohjelmalle tärkeitä arvoja.
"Nokian mukanaolo on koko Oulu2026-kokonaisuudelle erittäin merkittävää. Lumo Art & Tech -festivaali rakentaa siltoja taiteen ja teknologian välille, ja yhteistyömme konkretisoi tätä täydellisesti”, toteaa Oulu2026:n toimitusjohtaja Piia Rantala-Korhonen.
“Oulu on ollut pitkään Nokialle tärkeä huipputeknologian keskus, jonka ympärille on rakentunut ainutlaatuinen ekosysteemi. Nyt Oulu nousee myös kulttuurin keskukseksi. Oulu2026 ja Lumo Art & Tech -festivaali tarjoavat poikkeuksellisen tilaisuuden yhdistää luovuus ja teknologia – juuri ne elementit, jotka vauhdittavat innovaatioita ja kasvua”, kertoo Nokian Oulun yksikön johtaja Jarkko Pyykkönen.
Henri Turunen
Ohjelmapäällikkö
Oulu2026
Puh:040 621 2015
henri.turunen@oulu2026.eu
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos. Kulttuuri-ilmastonmuutos merkitsee pysyvästi rikkaampaa kulttuurielämää ja muutosta alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa innostavaa, kestävää ja eurooppalaista sisältöä jo ennen vuotta 2026, jolloin kattava kulttuuripääkaupunkivuosi huipentuu. Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
Nokia
Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Nokia Bell Labsin innovaatioiden vauhdittamana asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.
