Nokia Euroopan kulttuuripääkaupungin Lumo Art & Tech -festivaalin pääyhteistyökumppaniksi – teknologia ja taide kohtaavat Oulussa

Oulu on vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki. Osana vuotta järjestetään ensimmäistä kertaa Lumo Art & Tech -festivaali, joka tarjoaa kymmenen päivän ajan elämyksiä, joissa taide, tiede ja teknologia sulautuvat yhteen. Tapahtuma kutsuu digitaalisen taiteen ja teknologia-alan luovia tekijöitä ympäri maailmaa Ouluun seminaarien, konferenssien ja muiden tilaisuuksien merkeissä. Kaupungissa on paljon koettavaa taiteen saralla ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen.

Nokia toimii festivaalin pääyhteistyökumppanina. Nokian vasta valmistunut Oulun älykampus, Home of Radio, on maailman pohjoisin ja edistynein radioteknologian tutkimus- ja tuotekehityskeskus, jossa työskentelee noin 3000 asiantuntijaa. Kampus yhdistää korkean teknologian luontoarvoihin, kestävyyteen ja kiertotalouteen, jotka ovat myös Oulu2026-ohjelmalle tärkeitä arvoja.

"Nokian mukanaolo on koko Oulu2026-kokonaisuudelle erittäin merkittävää. Lumo Art & Tech -festivaali rakentaa siltoja taiteen ja teknologian välille, ja yhteistyömme konkretisoi tätä täydellisesti”, toteaa Oulu2026:n toimitusjohtaja Piia Rantala-Korhonen.

“Oulu on ollut pitkään Nokialle tärkeä huipputeknologian keskus, jonka ympärille on rakentunut ainutlaatuinen ekosysteemi. Nyt Oulu nousee myös kulttuurin keskukseksi. Oulu2026 ja Lumo Art & Tech -festivaali tarjoavat poikkeuksellisen tilaisuuden yhdistää luovuus ja teknologia – juuri ne elementit, jotka vauhdittavat innovaatioita ja kasvua”, kertoo Nokian Oulun yksikön johtaja Jarkko Pyykkönen.

