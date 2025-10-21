Kukat valloittivat Kujalan suljetun loppusijoitusalueen uuselinympäristön
Salpamaa rakensi kesällä emoyhtiönsä Salpakierto Oy:n toimeksiannosta niityn perhosille ja muille pörriäisille Kujalan suljetun loppusijoitusalueen rinteeseen. Näin loimme uuselinympäristön, mikä on nykyisessä luontokadon tilanteessa vähintään yhtä arvokasta kuin luonnon ennallistaminenkin.
Kokeilualana kukkaniitylle toimii puolen hehtaarin kokoinen alue vanhan, vuonna 2007 suljetun jätteen loppusijoituspaikan alueella. Tavoitteena on tukea luonnon monimuotoisuutta.
"Tavoitteenamme on palauttaa luontoa rakennettuun ympäristöön", kertoo Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Rinne. "Tämä on hyvä esimerkki luontopositiivisesta hankkeesta, jolla tuetaan luonnon ekosysteemiä ja parannetaan maisema-arvoja."
Nyt kokeilua varten niitytetty alue on kooltaan puoli hehtaaria. Se on tietenkin vielä vaatimaton ala loppusijoitusalueen kokonaismittakaavassa, sillä alueen laajuus on kaikkiaan 24 hehtaaria. Jos niittykokeilusta saadaan hyviä tuloksia, siihen käytettyä alaa voidaan mahdollisuuksien mukaan laajentaa tulevina vuosina.
Kukkaniityllä olemme halunneet tarjota lisää elinympäristöä pölyttäville hyönteisille ja tukea osaltamme tällä tavoin luonnon monimuotoisuutta. Tavoitteena on myös vähentää vieraslajien esiintymistä vähentämällä niiden kasvutilaa.
Selvitämme parhaillaan, miten suljettua loppusijoitusaluetta voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa entistä monipuolisemmin. Aurinkovoimaloiden sijoittaminen on yksi vaihtoehto, mutta tarkastelemme myös laajemmin alueen käyttöä.
Niitytyskokeilu on osa ympäristövastuullisuustyötämme, johon liittyy myös toimialueen yhdyskuntajätteen kierrätysasteen kasvattaminen, kaatopaikkakaasun talteenotto ja ohjaaminen energiahyötykäyttöön sekä uusiutuvan energian käyttö, energiatehokkuuden parantaminen ja energiaomavaraisuuden lisääminen yhtiön toimipisteissä.
Koealueelle kylvettiin yksivuotisista kukista koostuvaa kukkaniittyseosta, monivuotisia mesi- ja ravintokasveja sekä auringonkukkaa. Lopullinen tulos nähdään kevät-kesällä 2026. Kukintoajan päätyttyä syksyllä niitylle tehdään hoitoniitto, jolloin siemenet varisevat maahan.
Kujalan suljettu loppusijoitusalue oli käytössä 1950-luvulta aina vuoteen 2007 saakka. Suljetulta alueelta kerätään talteen kaatopaikkakaasua, joka johdetaan lähistöllä sijaitsevaan Hartwallin virvoitusjuomatehtaaseen, missä siitä tuotetaan prosessihöyryä ja lämpöä tehtaan käyttöön. Keräyksellä vähennetään lähiympäristöön kohdistuvia hajuhaittoja ja kasvihuonekaasujen vapautumista ilmakehään. Suljettua loppusijoitusaluetta hoidetaan ja tarkkaillaan vähintään 30 vuotta.
Tietoa Salpamaa Oy:stä
Salpamaa Oy on vastuullinen maa- ja kiviainesten kierrätyksen ja jalostuksen edelläkävijä. Kierrätämme materiaalit uusiotuotteiksi, joita voidaan hyödyntää maa- ja infrarakentamisessa. Samalla korvataan neitseellisiä maa- ja kiviaineksia. Vastaanotamme pilaantumattomia ylijäämämaita, jätettä sisältäviä maa-aineksia, pilaantuneita maa-aineksia, betoni-, tiili- ja asfalttijätettä, saniteettiposliinia, hiekoitushiekkaa, tuhkia, epäorgaanisia teollisuuden sivutuotteita ja lunta.
Talven lumimassat pois jaloista ja hiekoitushiekka uusiokäyttöön - Salpamaa Oy on kiertotalousajattelun edelläkävijä21.10.2025 11:36:21 EEST | Tiedote
Salpamaa on jälleen valmis tulevaan talveen ja sen tuomiin haasteisiin Lahden seudulla. Yhtiö on valmis vastaanottamaan ja käsittelemään jopa yli puoli miljoonaa kuutiota lunta useilla vastaanottoalueillaan. "Säästämme merkittävästi luonnonvaroja, kun tuotte hiekkaisen lumen Salpamaalle puhdistettavaksi. Se jalostetaan uudelleen käytettäväksi kiertotalousajattelun mukaisesti", sanoo Antti Leiskallio Salpamaa Oy:stä.
Salpamaa edistää vihreää siirtymää1.10.2025 08:59:07 EEST | Tiedote
Päijäthämäläinen Salpamaa Oy on edelläkävijä maa- ja kiviainesten kierrätyksessä sekä jalostuksessa ja vahvistaa asemaansa kiertotalouden avaintoimijana Suomessa tarjoamalla kestäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja maa- ja kiviainesten sekä teollisuuden sivutuotteiden käsittelyyn ja uusiokäyttöön. Yritys on sitoutunut vähentämään neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja edistämään rakennusalan vihreää siirtymää.
