Kukat valloittivat Kujalan suljetun loppusijoitusalueen uuselinympäristön

Kokeilualana kukkaniitylle toimii puolen hehtaarin kokoinen alue vanhan, vuonna 2007 suljetun jätteen loppusijoituspaikan alueella. Tavoitteena on tukea luonnon monimuotoisuutta.

"Tavoitteenamme on palauttaa luontoa rakennettuun ympäristöön", kertoo Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Rinne. "Tämä on hyvä esimerkki luontopositiivisesta hankkeesta, jolla tuetaan luonnon ekosysteemiä ja parannetaan maisema-arvoja."

Nyt kokeilua varten niitytetty alue on kooltaan puoli hehtaaria. Se on tietenkin vielä vaatimaton ala loppusijoitusalueen kokonaismittakaavassa, sillä alueen laajuus on kaikkiaan 24 hehtaaria. Jos niittykokeilusta saadaan hyviä tuloksia, siihen käytettyä alaa voidaan mahdollisuuksien mukaan laajentaa tulevina vuosina.

Kukkaniityllä olemme halunneet tarjota lisää elinympäristöä pölyttäville hyönteisille ja tukea osaltamme tällä tavoin luonnon monimuotoisuutta. Tavoitteena on myös vähentää vieraslajien esiintymistä vähentämällä niiden kasvutilaa.

Selvitämme parhaillaan, miten suljettua loppusijoitusaluetta voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa entistä monipuolisemmin. Aurinkovoimaloiden sijoittaminen on yksi vaihtoehto, mutta tarkastelemme myös laajemmin alueen käyttöä.

Niitytyskokeilu on osa ympäristövastuullisuustyötämme, johon liittyy myös toimialueen yhdyskuntajätteen kierrätysasteen kasvattaminen, kaatopaikkakaasun talteenotto ja ohjaaminen energiahyötykäyttöön sekä uusiutuvan energian käyttö, energiatehokkuuden parantaminen ja energiaomavaraisuuden lisääminen yhtiön toimipisteissä.

Koealueelle kylvettiin yksivuotisista kukista koostuvaa kukkaniittyseosta, monivuotisia mesi- ja ravintokasveja sekä auringonkukkaa. Lopullinen tulos nähdään kevät-kesällä 2026. Kukintoajan päätyttyä syksyllä niitylle tehdään hoitoniitto, jolloin siemenet varisevat maahan.

Kujalan suljettu loppusijoitusalue oli käytössä 1950-luvulta aina vuoteen 2007 saakka. Suljetulta alueelta kerätään talteen kaatopaikkakaasua, joka johdetaan lähistöllä sijaitsevaan Hartwallin virvoitusjuomatehtaaseen, missä siitä tuotetaan prosessihöyryä ja lämpöä tehtaan käyttöön. Keräyksellä vähennetään lähiympäristöön kohdistuvia hajuhaittoja ja kasvihuonekaasujen vapautumista ilmakehään. Suljettua loppusijoitusaluetta hoidetaan ja tarkkaillaan vähintään 30 vuotta.