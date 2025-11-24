Adlibris ostaa Akateemisen Kirjakaupan – vahvistaa läsnäoloaan Suomessa

Suomi on Adlibrikselle erittäin tärkeä markkina. Yrityskaupan myötä yhdistämme verkkokaupan vahvuutemme Akateemisen pitkään myymäläosaamiseen. Haluamme yhdessä kustantajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa luoda parhaat edellytykset sille, että kirjallisuus ja lukeminen pysyvät keskiössä ja kehittyvät Suomessa, sanoo Ola Toresten, Adlibriksen toimitusjohtaja.

Akateeminen Kirjakauppa toivottaa uuden omistajan tervetulleeksi.

On ilahduttavaa, että haastavien pandemia- ja inflaatiovuosien jälkeen olemme löytäneet Akateemiselle erinomaisen omistajan. Järjestely mahdollistaa lukijoille entistä paremman valikoiman, ja tarkastelemme myös myymäläverkoston laajentamista. Adlibris on vahva toimija, joka on osoittanut osaavansa johtaa myymälätoimintaa menestyksekkäästi Ruotsissa. Akateemisen paikallinen osaaminen luo hyvät edellytykset vahvistaa Akateemisen ja Kirjatalon asemaa kulttuuri-instituutiona. Odotamme innolla, että voimme yhdessä rakentaa tulevaisuuden kirjakauppaa Suomessa, sanoo Magnus Brundin, Akateemisen Kirjakaupan toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Akateemisella Kirjakaupalla on neljä myymälää Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Tampereella sekä verkkokauppa akateeminen.com. Adlibriksella on Ruotsissa 24 myymälää, mukaan lukien neljä suurempaa Adlibris-myymälää ja kymmenen Adlibris Pocket -myymälää vilkkaissa liikenteen solmukohdissa Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössä sekä kymmenen Adlibris Campus -myymälää yliopistokaupungeissa. Molemmat yhtiöt ovat Bonnier-konsernin omistuksessa.

Suomeen nimitetään maajohtaja, joka vastaa koko Suomen liiketoiminnasta. Muutoin nykyinen organisaatio säilyy ennallaan.

Tietoa Adlibriksestä

Adlibris perustettiin vuonna 1997 ja oli verkkokaupan edelläkävijä Pohjoismaissa. Nykyään Adlibris on Pohjoismaiden suurin verkkokirjakauppa, jonka valikoimassa on yli 13 miljoonaa kirjaa sekä laaja valikoima pelejä, leluja, askartelutuotteita ja lankoja. Yhtiöllä on 24 myymälää Ruotsissa ja toimintaa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Adlibris on osa Bonnier-konsernia ja pyrkii innostamaan yhä useampia lukemaan, oppimaan ja luomaan.

Tietoa Akateemisesta Kirjakaupasta

Akateeminen Kirjakauppa on Suomen toiseksi suurin kirjakauppaketju, perustettu vuonna 1893. Ketjulla on neljä myymälää Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Tampereella sekä verkkokauppa akateeminen.com. Akateeminen tunnetaan laajasta suomen-, ruotsin- ja kansainvälisen kirjallisuuden valikoimastaan sekä aktiivisesta roolistaan suomalaisessa kulttuurielämässä. Vuodesta 2015 Akateeminen on ollut osa Bonnier Booksia.