Adlibris ostaa Akateemisen Kirjakaupan – vahvistaa läsnäoloaan Suomessa

Adlibris AB, Pohjoismaiden suurin kirjakauppa, ilmoittaa ostavansa Akateeminen Kirjakauppa Oy:n. Yritysosto on osa Adlibriksen pitkäjänteistä panostusta Suomen markkinoihin ja vahvistaa yhtiön asemaa sekä verkossa että kivijalkamyymälöissä. Omistajanvaihdos astuu voimaan 1. tammikuuta 2026.
Suomi on Adlibrikselle erittäin tärkeä markkina. Yrityskaupan myötä yhdistämme verkkokaupan vahvuutemme Akateemisen pitkään myymäläosaamiseen. Haluamme yhdessä kustantajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa luoda parhaat edellytykset sille, että kirjallisuus ja lukeminen pysyvät keskiössä ja kehittyvät Suomessa, sanoo Ola Toresten, Adlibriksen toimitusjohtaja.
Akateeminen Kirjakauppa toivottaa uuden omistajan tervetulleeksi.
On ilahduttavaa, että haastavien pandemia- ja inflaatiovuosien jälkeen olemme löytäneet Akateemiselle erinomaisen omistajan. Järjestely mahdollistaa lukijoille entistä paremman valikoiman, ja tarkastelemme myös myymäläverkoston laajentamista. Adlibris on vahva toimija, joka on osoittanut osaavansa johtaa myymälätoimintaa menestyksekkäästi Ruotsissa. Akateemisen paikallinen osaaminen luo hyvät edellytykset vahvistaa Akateemisen ja Kirjatalon asemaa kulttuuri-instituutiona. Odotamme innolla, että voimme yhdessä rakentaa tulevaisuuden kirjakauppaa Suomessa, sanoo Magnus Brundin, Akateemisen Kirjakaupan toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.
Akateemisella Kirjakaupalla on neljä myymälää Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Tampereella sekä verkkokauppa akateeminen.com. Adlibriksella on Ruotsissa 24 myymälää, mukaan lukien neljä suurempaa Adlibris-myymälää ja kymmenen Adlibris Pocket -myymälää vilkkaissa liikenteen solmukohdissa Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössä sekä kymmenen Adlibris Campus -myymälää yliopistokaupungeissa. Molemmat yhtiöt ovat Bonnier-konsernin omistuksessa.
Suomeen nimitetään maajohtaja, joka vastaa koko Suomen liiketoiminnasta. Muutoin nykyinen organisaatio säilyy ennallaan.
Adlibris perustettiin vuonna 1997 ja oli verkkokaupan edelläkävijä Pohjoismaissa. Nykyään Adlibris on Pohjoismaiden suurin verkkokirjakauppa, jonka valikoimassa on yli 13 miljoonaa kirjaa sekä laaja valikoima pelejä, leluja, askartelutuotteita ja lankoja. Yhtiöllä on 24 myymälää Ruotsissa ja toimintaa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Adlibris on osa Bonnier-konsernia ja pyrkii innostamaan yhä useampia lukemaan, oppimaan ja luomaan.
Akateeminen Kirjakauppa on Suomen toiseksi suurin kirjakauppaketju, perustettu vuonna 1893. Ketjulla on neljä myymälää Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Tampereella sekä verkkokauppa akateeminen.com. Akateeminen tunnetaan laajasta suomen-, ruotsin- ja kansainvälisen kirjallisuuden valikoimastaan sekä aktiivisesta roolistaan suomalaisessa kulttuurielämässä. Vuodesta 2015 Akateeminen on ollut osa Bonnier Booksia.
Adlibris förvärvar Akademen – förstärker sin närvaro på den finska marknaden24.11.2025 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Adlibris AB, Nordens största bokhandel, meddelar idag att företaget förvärvar Akateeminen Kirjakauppa OY (Akademeiska Bokhandeln). Förvärvet är en del av Adlibris långsiktiga satsning på den finska marknaden och innebär att bolaget stärker sin närvaro inom både fysisk och digital bokhandel i Finland. Ägarbytet träder i kraft den 1:a januari 2026.
