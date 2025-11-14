Kansainvälisesti menestynyt jännityskirjailija Antti Tuomainen siirtyy WSOY:lle
Pitkän ja menestyksekkään kansainvälisen uran tehneen Antti Tuomaisen teoksia on käännetty jo liki 30 kielelle. Tuomainen tunnetaan poikkeuksellisesta taidostaan yhdistää samoihin kansiin rikosromaani ja musta komedia. Brittiläinen sanomalehti The Times on nostanut Tuomaisen arviossaan Euroopan hauskimmaksi kirjailijaksi. WSOY julkaisee Tuomaisen seuraavan teoksen vuonna 2027.
WSOY:n toimitustusjohtaja Timo Julkunen odottaa pian alkavaa yhteistyötä innostuneena. “Kukapa ei olisi innoissaan, kun The Times -lehden Euroopan hauskimmaksi nimeämä kirjailija haluaa aloittaa yhteistyön WSOY:n kanssa." Myös WSOY:n kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Mirjam Ilvas iloitsee alkavasta yhteistyöstä kansainvälisesti menestyneen Tuomaisen kanssa: ”Huumori ei ole mikään helppo laji. Antti Tuomaisella on harvinaislaatuinen kyky kirjoittaa mustan huumorin sävyttämiä jännäreitä, joita rakastetaan ympäri maailmaa. Olen varma, että WSOY:n ammattitaitoinen tiimi onnistuu nostamaan kansainvälisesti arvostetun kirjailijan uran uusille kierroksille myös kotimaassa.”
Vuonna 2016 julkaistu Antti Tuomaisen teos Mies joka kuoli (Otava) toi Tuomaiselle hänen ensimmäisen ehdokkuutensa arvostetun brittiläisen Petrona-kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Romaanin pohjalta on tehty myös tv-sarja. Vuonna 2018 julkaistulla Pikku Siperia -teoksellaan Tuomainen saavutti CWA International Dagger -ehdokkuuden, voitti Petrona-palkinnon ja kirjasta on tehty myös Netflix-elokuva (2025). Teoksesta Jäniskerroin (2020) on puolestaan parhaillaan tekeillä Hollywood-elokuva.
Kirjailija Antti Tuomainen kuvailee tuntojaan uuden edessä seuraavasti: ”Juuri nyt tuntuu, että olen kirjailijanurallani päässyt melko hyvään alkuun, ja että tästä on mukava kiihdyttää vauhtia. WSOY:n toiminta alati muuttuvassa kirjamaailmassa näyttäytyy poikkeuksellisen proaktiivisena ja tuloksellisena – myös laajan kansainvälisen kokemukseni perusteella – ja odotan innolla yhteistyön aloittamista. Rakastan kirjoittamista ja uskon, että tulemme yhdessä löytämään tarinoilleni runsaasti lukijoita.”
WSOY julkaisee Antti Tuomaisen seuraavan teoksen vuonna 2027.
