Kansainvälisesti menestynyt jännityskirjailija Antti Tuomainen siirtyy WSOY:lle

WSOY:n toimitustusjohtaja Timo Julkunen odottaa pian alkavaa yhteistyötä innostuneena. “Kukapa ei olisi innoissaan, kun The Times -lehden Euroopan hauskimmaksi nimeämä kirjailija haluaa aloittaa yhteistyön WSOY:n kanssa." Myös WSOY:n kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Mirjam Ilvas iloitsee alkavasta yhteistyöstä kansainvälisesti menestyneen Tuomaisen kanssa: ”Huumori ei ole mikään helppo laji. Antti Tuomaisella on harvinaislaatuinen kyky kirjoittaa mustan huumorin sävyttämiä jännäreitä, joita rakastetaan ympäri maailmaa. Olen varma, että WSOY:n ammattitaitoinen tiimi onnistuu nostamaan kansainvälisesti arvostetun kirjailijan uran uusille kierroksille myös kotimaassa.”

Vuonna 2016 julkaistu Antti Tuomaisen teos Mies joka kuoli (Otava) toi Tuomaiselle hänen ensimmäisen ehdokkuutensa arvostetun brittiläisen Petrona-kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Romaanin pohjalta on tehty myös tv-sarja. Vuonna 2018 julkaistulla Pikku Siperia -teoksellaan Tuomainen saavutti CWA International Dagger -ehdokkuuden, voitti Petrona-palkinnon ja kirjasta on tehty myös Netflix-elokuva (2025). Teoksesta Jäniskerroin (2020) on puolestaan parhaillaan tekeillä Hollywood-elokuva.

Kirjailija Antti Tuomainen kuvailee tuntojaan uuden edessä seuraavasti: ”Juuri nyt tuntuu, että olen kirjailijanurallani päässyt melko hyvään alkuun, ja että tästä on mukava kiihdyttää vauhtia. WSOY:n toiminta alati muuttuvassa kirjamaailmassa näyttäytyy poikkeuksellisen proaktiivisena ja tuloksellisena – myös laajan kansainvälisen kokemukseni perusteella – ja odotan innolla yhteistyön aloittamista. Rakastan kirjoittamista ja uskon, että tulemme yhdessä löytämään tarinoilleni runsaasti lukijoita.”

WSOY julkaisee Antti Tuomaisen seuraavan teoksen vuonna 2027.