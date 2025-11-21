Helsinki edistää lumenhallintaansa uusilla lumitiloilla ja sulatuskokeilulla

Lumet aurataan totuttuun tapaan niin sanotun hoitoluokituksen mukaisesti. Ensin aurataan pääkadut ja joukkoliikenteen käyttämät kadut. Asuntokadut ovat vuorossa vasta niiden jälkeen.

Lumelle varataan tilaa pysäköintipaikoilta

Noin 250 pysäköintipaikkaa varataan ennalta lumenkasauksen tilaksi keskustassa ja eteläisessä kantakaupungissa, missä tarve lumitilalle on suurin. Viime vuosien tapaan lumelle varataan lisätilaa myös sähköpotkulautojen pysäköintipaikoista. Tavoitteena on vuoteen 2033 mennessä varata lumelle tilaa 2000 pysäköintipaikan verran.

Helsingin kaupunki jatkaa myös sulatuslaitteiden kokeilua. Tälle talvelle on tavoitteena ottaa kokeiluun kaukolämpöön kytkettävä sulatuslaite Jätkäsaaren Saukonkujalla. Tavoitteena on, että vuoteen 2033 mennessä on perustettu 21 lumen sulatuspaikkaa. Lumen sulatuspaikkojen toteutuksessa hyödynnetään laitekokeilujen oppeja. Sulatuslaitteiden paikkoja suunnitellaan parhaillaan.

Kaupungin tavoitteena on palauttaa vuosien varrella pienentynyttä lumenvastaanoton kapasiteettia merkittävästi vuoteen 2033 mennessä. Tämä on välttämätöntä, sillä lumen poiskuljettamisen tarve kasvaa kaupungin kasvaessa, ja samalla iso osa nykyisistä lumenvastaanottopaikoista poistuu käytöstä. Helsinki lopettaa lumen merikaadon vuonna 2028 ympäristölain muutoksen mukaisesti.

Hernesaaren lumenvastaanottopaikan käyttö on jo vähentynyt. Ympäristöluvan määräysten mukaisesti lunta ei voi kuljettaa Hernesaareen yöllä. Tästä syystä kuorma-autoja voi päiväsaikaan näkyä aikaisempaa enemmän eteläisen Helsingin kaduilla. Myös kuljetusta odottavia lumikasoja saattaa olla kaduilla aiempaa enemmän.

Tehostetun talvihoidon reitistö laajenee

Kävely- ja pyörätiet aurataan hoitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Erityisen laadukkaasti hoidettava tehostetun talvihoidon reitistö kattaa nyt noin 160 kilometriä pyöräilyn ja kävelyn reittejä.

Telakkakadulla, Hämeentiellä Hakaniemestä Sörnäisiin sekä Helsinginkadulla Kaarlenkadun ja Hämeentien välillä kaupunki on ottanut hoitaakseen kiinteistöille kuuluvia kunnossapitotehtäviä pyörätien talvihoidon parantamiseksi. Kaupunki vastaa näillä kaduilla jalkakäytävän aurauksesta ja liukkaudentorjunnasta sekä jalkakäytävän vierelle kertyneen lumivallin poiskuljetuksesta. Kyseessä on väliaikainen kokeilu, joka toteutetaan nyt toista kertaa.

Tilaa liukkausvaroitukset puhelimeen

Helsinki on ottanut käyttöön liukastumisvaroituspalvelun, joka varoittaa tekstiviestillä, kun sääolosuhteet voivat olla liukkaat. Palvelu on maksuton.

Tilaa varoitukset näin:

Lähetä tekstiviesti numeroon 050 902 4308

Kirjoita viestiin: LIITY HELSINKI

Jos haluat varoitukset tiettyyn kellonaikaan, lisää viestin loppuun tunti (0–23).

Esimerkkiviesti: LIITY HELSINKI 8

Katujen ja muiden väylien talvikunnossapidosta voit jättää palautetta Helsingin kaupungin palautejärjestelmään osoitteessa palautteet.hel.fi. Sieltä palaute ohjataan suoraan alueen vastaavalle työnjohtajalle.