Kaapelitehdas avaa historiakäytävän – muraalit kertovat lähes sadan vuoden tarinan
Kaapelitehdas juhlistaa teollista ja kulttuurikeskushistoriaansa avaamalla kellaritiloihinsa marraskuussa taiteilija Ruusan toteuttaman, lähes 200 neliömetrin laajuisen muraalisarjan. Teokset kertovat Kaapelitehtaan tarinan tehtaasta eläväksi kulttuurikeskukseksi. Historiakäytävä tulee osaksi Kaapelitehtaan Rundi -kierroksia, joiden kautta yleisö pääsee tutustumaan talon vaiheisiin.
Taiteilija Ruusan muraalit kuvaavat Kaapelitehtaan historiaa lähes sadan vuoden ajalta. Kokonaisuus kattaa 14 erikokoista maalausta, yhteensä noin 200 neliömetriä.
-On ollut kunnia työskennellä Kaapelitehtaan historian parissa. Maalaamisen lomassa syntyneet kohtaamiset talon vuokralaisten kanssa ja heidän tarinansa ovat tuoneet teoksiin lisää syvyyttä, Ruusa kertoo. - Toivon, että teoskokonaisuus elävöittää tilaa ja toimii kävijöille linkkinä Kaapelitehtaan menneeseen, ja siihen elävään nykyhetkeen, jonka historiasta saamme varmasti kuulla vielä tulevaisuudessa, hän jatkaa.
Muraaleissa kuljetaan kaapeliteollisuuden alkuvaiheista ja merikaapelien valmistuksesta tietoliikenteen ja Nokian matkapuhelinkehityksen aikaan sekä Pro Kaapeli -yhdistyksen toimintaan. Lopulta ne johdattavat kohti nykyistä kulttuurikeskusta ja sen moninaisia toimijoita.
Teokset nostavat esiin Kaapelitehtaan historian keskeiset hahmot: Suomen ensimmäisen kaapelialan yrityksen perustaneen insinööri Arvid Wikströmin sekä Kaapelitehtaan alkuvuosien johtajat, olympiavoittaja Verner Weckmanin ja vuorineuvos Björn Westerlundin.
Seinillä nähdään Jörn Donner ja Erkki Tuomioja, joilla oli merkittävä rooli Kaapelitehtaan tulevaisuuden kannalta Helsingin kaupungin päätöksenteossa. Lisäksi muraaleihin on kuvattu ensimmäinen taiteilijavuokralainen, kitaristi ja säveltäjä Raoul Björkenheim sekä arkkitehti Pia Ilonen ja pitkäaikainen isännöitsijä Soile Kaukolander, joiden molempien kädenjälki näkyy Kaapelitehtaan nykyisessä ilmeessä ja toiminnassa.
Löytyypä reitin varrelta myös pienempi versio Radio Cityn valomainoksesta, joka siirtyi aikanaan Lepakosta Kaapelitehtaan päätyseinään yli 20 vuoden ajaksi. Valomainoksen ja sen pienoismallin on toteuttanut Suomi-Neon.
-Kaapelitehtaan historiakäytävä on kumarrus rakennuksen historialle ja katutaiteelle. Ruusan muraalit tuovat hienosti esiin Kaapelitehtaan roolin suomalaisen teollisuuden yhtenä käänteentekevänä voimana 1980-luvun loppuun asti sekä Suomen suurimpana kulttuurin keskittymänä 1990-luvun alusta tähän päivään, KAAPELIn toimitusjohtaja Kai Huotari kertoo.
Osa Kaapelitehtaan Rundia - kierros elää ja täydentyy
Historiakäytävä tulee osaksi myöhemmin julkaistavaa ja kaikille kävijöille suunnattua Kaapelitehtaan Rundi -kokonaisuutta, joka koostuu sekä opastetuista että omatoimisista kierroksista. Ne avaavat Kaapelitehtaan värikästä historiaa ja laaja-alaista nykytoimintaa. Kierros ja historiakäytävä täydentyvät vaiheittain uusilla osioilla.
-Avaamme historiakäytävän päähän graffitigallerian ensi kesänä. Taiteilija haetaan avoimella haulla ensi vuoden alussa. Meillä on ensi vuoden suunnitelmissa myös kunnianosoitus Jörn Donnerille, KAAPELIn ensimmäiselle hallituksen puheenjohtajalle, Huotari kuvaa tulevaa.
Historiakäytävä on kaikille avoin
Historiakäytävä sijaitsee Kaapelitehtaan Baanalla, Lasipihalta kellarikerroksen C-portaan suuntaan vievän reitin varrella.
Käytävä on avoinna kaikille Baanan aukioloaikojen mukaisesti (ma–su klo 7.30–21), ja siihen voi tutustua myös omatoimisesti.
Applikaatioon nojaavat Kaapelitehtaan Rundit on tarkoitus käynnistää tämän vuoden lopussa. Opastetut ryhmäkierrokset käynnistetään ensi vuoden aikana.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Huotari, KAAPELI (Kiinteistö Oy Kaapelitalo), kai.huotari@kaapeli.com, puh. 050 384 1557
Taiteilija Ruusa, Rosa Hultman, rosa@ruusaart.com, puh. 040 703 5999
Avainsanat
Kuvat
KAAPELI (Kiinteistö Oy Kaapelitalo)
KAAPELI (Kiinteistö Oy Kaapelitalo) on Helsingin kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, joka ylläpitää ja kehittää Helsingissä kolmea kulttuurikeskusta: Kaapelitehdasta, N10:ä ja Suvilahtea.
KAAPELI omistaa, peruskorjaa ja vuokraa vanhoja teollisuusrakennuksia. Yhtiön tavoitteena on tarjota toimivia ja inspiroivia tiloja taiteen, kulttuurin ja luovan alan tarpeisiin sekä luoda parhaat edellytykset vuokralaistensa toiminnalle. KAAPELI hallinnoi yhteensä noin 100 000 m2 tiloja, jotka antavat vuosittain puitteet sadoille kulttuuritapahtumille ja työskentely-ympäristön yli 700 toimijalle. Kulttuurikeskuksissa käy yhteensä noin 1,5 miljoonaa kävijää vuosittain.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.