Kaapelitehdas avaa historiakäytävän – muraalit kertovat lähes sadan vuoden tarinan

Taiteilija Ruusan muraalit kuvaavat Kaapelitehtaan historiaa lähes sadan vuoden ajalta. Kokonaisuus kattaa 14 erikokoista maalausta, yhteensä noin 200 neliömetriä.

-On ollut kunnia työskennellä Kaapelitehtaan historian parissa. Maalaamisen lomassa syntyneet kohtaamiset talon vuokralaisten kanssa ja heidän tarinansa ovat tuoneet teoksiin lisää syvyyttä, Ruusa kertoo. - Toivon, että teoskokonaisuus elävöittää tilaa ja toimii kävijöille linkkinä Kaapelitehtaan menneeseen, ja siihen elävään nykyhetkeen, jonka historiasta saamme varmasti kuulla vielä tulevaisuudessa, hän jatkaa.

Muraaleissa kuljetaan kaapeliteollisuuden alkuvaiheista ja merikaapelien valmistuksesta tietoliikenteen ja Nokian matkapuhelinkehityksen aikaan sekä Pro Kaapeli -yhdistyksen toimintaan. Lopulta ne johdattavat kohti nykyistä kulttuurikeskusta ja sen moninaisia toimijoita.

Teokset nostavat esiin Kaapelitehtaan historian keskeiset hahmot: Suomen ensimmäisen kaapelialan yrityksen perustaneen insinööri Arvid Wikströmin sekä Kaapelitehtaan alkuvuosien johtajat, olympiavoittaja Verner Weckmanin ja vuorineuvos Björn Westerlundin.

Seinillä nähdään Jörn Donner ja Erkki Tuomioja, joilla oli merkittävä rooli Kaapelitehtaan tulevaisuuden kannalta Helsingin kaupungin päätöksenteossa. Lisäksi muraaleihin on kuvattu ensimmäinen taiteilijavuokralainen, kitaristi ja säveltäjä Raoul Björkenheim sekä arkkitehti Pia Ilonen ja pitkäaikainen isännöitsijä Soile Kaukolander, joiden molempien kädenjälki näkyy Kaapelitehtaan nykyisessä ilmeessä ja toiminnassa.

Löytyypä reitin varrelta myös pienempi versio Radio Cityn valomainoksesta, joka siirtyi aikanaan Lepakosta Kaapelitehtaan päätyseinään yli 20 vuoden ajaksi. Valomainoksen ja sen pienoismallin on toteuttanut Suomi-Neon.

-Kaapelitehtaan historiakäytävä on kumarrus rakennuksen historialle ja katutaiteelle. Ruusan muraalit tuovat hienosti esiin Kaapelitehtaan roolin suomalaisen teollisuuden yhtenä käänteentekevänä voimana 1980-luvun loppuun asti sekä Suomen suurimpana kulttuurin keskittymänä 1990-luvun alusta tähän päivään, KAAPELIn toimitusjohtaja Kai Huotari kertoo.

Osa Kaapelitehtaan Rundia - kierros elää ja täydentyy

Historiakäytävä tulee osaksi myöhemmin julkaistavaa ja kaikille kävijöille suunnattua Kaapelitehtaan Rundi -kokonaisuutta, joka koostuu sekä opastetuista että omatoimisista kierroksista. Ne avaavat Kaapelitehtaan värikästä historiaa ja laaja-alaista nykytoimintaa. Kierros ja historiakäytävä täydentyvät vaiheittain uusilla osioilla.

-Avaamme historiakäytävän päähän graffitigallerian ensi kesänä. Taiteilija haetaan avoimella haulla ensi vuoden alussa. Meillä on ensi vuoden suunnitelmissa myös kunnianosoitus Jörn Donnerille, KAAPELIn ensimmäiselle hallituksen puheenjohtajalle, Huotari kuvaa tulevaa.

Historiakäytävä on kaikille avoin

Historiakäytävä sijaitsee Kaapelitehtaan Baanalla, Lasipihalta kellarikerroksen C-portaan suuntaan vievän reitin varrella.

Käytävä on avoinna kaikille Baanan aukioloaikojen mukaisesti (ma–su klo 7.30–21), ja siihen voi tutustua myös omatoimisesti.

Applikaatioon nojaavat Kaapelitehtaan Rundit on tarkoitus käynnistää tämän vuoden lopussa. Opastetut ryhmäkierrokset käynnistetään ensi vuoden aikana.



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Huotari, KAAPELI (Kiinteistö Oy Kaapelitalo), kai.huotari@kaapeli.com, puh. 050 384 1557

Taiteilija Ruusa, Rosa Hultman, rosa@ruusaart.com, puh. 040 703 5999