Artesaaniruoan SM-kilpailut Oulussa 2026

Artesaaniruoka AITO O ÄKTA – Artesaaniruoka tutuksi maaseudun yrittäjille, kuluttajille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille -hankkeen tavoitteena on lisätä yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien sekä kuluttajien tietoisuutta artesaaniruoasta. Hanke edistää artesaaniruokayrittäjyyden kehittymistä ja lisää tietoa sertifioinnin mahdollisuuksista. Laajempana tavoitteena on monipuolistaa ja vahvistaa elintarvikealan yrittäjyyttä Etelä-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueilla.