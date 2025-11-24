Artesaaniruoan SM-kilpailut Oulussa 2026
Artesaaniruoan SM-kilpailut järjestetään vuonna 2026 Oulussa, Euroopan kulttuuripääkaupungissa. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille laadukkaan, kotimaisen ja lisäaineettoman ruoan ystäville. Käsityömäisesti valmistetut tuotteet vahvistavat paikallistaloutta ja ruokakulttuuria.
Ruoka-alan ammattilaiset kokoontuvat Oulun ammattikorkeakoulun kampukselle 17.-20.9.2026 artesaaniruoan pariin. Kymmenvuotista taivaltaan juhlivassa tapahtumassa on luvassa mm. mielenkiintoinen seminaari, tiukkaa tuomarointia, verkostoitumista, herkullisia makuja sekä Likis-lähiruokatapahtuma, jossa kilpailuun osallistuvat yrittäjät voivat myydä tuotteittaan artesaaniruokakadulla.
SM-kilpailuiden tuomaristo koostuu eri alojen huippuosaajista, joten yrittäjät saavat tuotteistaan arvokasta palautetta. Uusi pisteytysjärjestelmä on käytössä toista kertaa. Ennen jokaisesta kilpailukategoriasta on valittu kultamitalisti vain, mikäli kategoriassa on ollut vähintään kolme osallistujaa. Uuden käytännön mukaan mitalistit valitaan tuomariston antamien pistemäärien perusteella.
Artesaaniruoka tarjoaa maukkaan ja vastuullisen vaihtoehdon kuluttajille
Tervetuloa Teams-webinaariin Tiedätkö mitä on artesaaniruoka? joka järjestetään keskiviikkona 26.11.2025 klo. 13.00–15.00
Tilaisuudessa kuulet, mitä kuluttaja saa ostaessaan artesaaniruokaa. Pääset myös kuulemaan inspiroivan puheenvuoron artesaaniruokayrittäjältä.
Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille. Ilmoittaudu mukaan verkkosivuiltamme.
Webinaari on osa Artesaaniruoka Aito o Äktä -hankkeen webinaarisarjaa, joka kokoaa yhteen artesaaniruoan toimijoita ja aiheesta kiinnostuneita. Sarjan tulevina teemoina ovat mm. artesaaniruokatuotteiden sertifiointi, artesaaniruoan SM-kilpailut, yrittäjätarinat sekä tuotekehitys ja tuotteistaminen.
Mathantverk i Finland rf − Suomen Artesaaniruoka ry:n toiminnanjohtaja Mirka Olin toivoo, että kilpailutuotteet, ja artesaanituotteet yleisemminkin, löytäisivät tiensä kuluttajien ostoskoreihin.
– Artesaaniruokatuotteet ovat maukkaita, laadukkaita, jäljitettäviä ja ekologisia vaihtoehtoja. Lisäksi artesaaniruokayrittäjät ovat paikallistalouden ja ruokakulttuurin rikastuttajia. Olisi tärkeää, että kuluttajat löytäisivät artesaanituotteet yhä paremmin, Olin painottaa.
Olin toivoo myös, että yhä useampi pientuottaja ryhtyisi artesaanituottajaksi ja sertifioisi tuotteensa.
– Sertifioinnin tarkoituksena on helpottaa kuluttajaa löytämään oikea artesaaniruoka laajasta elintarviketarjonnasta. Artesaaniruokayrittäjille sertifiointi mahdollistaa artesaaniruokatuotteen aitouden osoittamisen.
Yhteistyöllä artesaaniruokayrittäjyys nousuun
– Artesaaniruokayrittäjyys on hyvä keino lisätä maataloustuotannon kannattavuutta tai muodostaa täydentäviä ja uusia toimeentulolähteitä maaseudulle. Artesaaniruoka tarjoaa merkittävää potentiaalia myös vastuullisen maaseutumatkailun kehittämiseen ja edistämiseen, korostaa toiminnanjohtaja Christell Åström Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riikka Meskanen, SM-kilpailujärjestelyt, webinaari
Pohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset
p. 050 466 6043
riikka.meskanen@mkn.fi
Mirka Olin, toiminnanjohtaja
Mathantverk i Finland rf − Suomen Artesaaniruoka ry
p. 040 568 6283
info@mathantverkarna.fi
Christell Åström, toiminnanjohtaja
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
p. 041 730 9115
christell.astrom@mkn.fi
Kuvat
MITÄ ON ARTESAANIRUOKA
-
Artesaaniruoka tuo esille perinteisen ruoan, kehittää sen valmistustapoja ja luo innovatiivisia tuotteita.
-
Artesaaniruoan perussääntöjen mukaan tuotteet eivät saa sisältää säilöntä- ja lisäaineita, raaka-aineiden tulee olla kotimaisia, mielellään paikallisia ja niiden alkuperä pitää olla tunnettu.
-
Raaka-aineet jalostetaan huolella, pienissä erissä ja usein omalla tilalla. Tuotteiden valmistus tulee tapahtua käsityömäisten periaatteiden mukaan. Artesaaniruokaa leimaa ihmisen kädenjälki ja ammattitaito koko tuotantoketjun ajan.
AITO O ÄKTA -HANKE
-
Artesaaniruoka AITO O ÄKTA – Artesaaniruoka tutuksi maaseudun yrittäjille, kuluttajille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille -hankkeen tavoitteena on lisätä yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien sekä kuluttajien tietoisuutta artesaaniruoasta. Hanke edistää artesaaniruokayrittäjyyden kehittymistä ja lisää tietoa sertifioinnin mahdollisuuksista. Laajempana tavoitteena on monipuolistaa ja vahvistaa elintarvikealan yrittäjyyttä Etelä-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueilla.
-
Päätoteuttaja: Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
-
Osatoteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Etelä-Savo, Pohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Pohjois-Suomi, Mathantverk i Finland rf – Suomen Artesaaniruoka ry
-
Rahoittaja: Euroopan maaseuturahasto
