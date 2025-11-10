TURUN XV SELLOKILPAILU 13.-20.2.2026

Turun Soitannollinen Seura r.y. järjestää Turun valtakunnalli­sen sellokilpailun viidennentoista kerran 13.-20.2.2026. Seura on järjes­tänyt kilpai­lut vuodesta 1972 lähtien, aluksi kolmen, viime vuosina neljän vuo­den välein. Vuoden 1990 kilpailu oli pohjoismai­nen.

Turun sellokilpailuilla on ollut kiistattoman suuri merkitys siihen, että sellonsoiton taso on Suomessa noussut kansainväliselle tasolle. Turun sellokilpailulla on edelleen vahvasti motivoiva vaikutus uusien sellistisukupolvien kehittymiseen.

Osallistujat

Kilpailu on tarkoitettu aikaisempia voittajia lukuun ottamatta kaikille sellisteille, jotka ovat Suomen kansalaisia eivätkä ole kilpailun alkamispäivään mennessä täyttäneet 30 vuotta. Kilpailussa on kolme erää, joista kaksi ensimmäistä järjestetään Turun konservatorion Sigyn-salissa ja finaali Turun konserttitalossa. Finaalissa kilpailijoita avustaa Turun filharmoninen orkesteri ja kapellimestari Erkki Lasonpalo.

Kilpailijoita on 29:

Aalto Artturi

Haapala Selim

Hakamies Selja

Hanhikoski Joanna

Järvilehto Janne

Koivukangas Oona

Lavrenchuk Sviatoslav

Lindfors Helmi

Malmivaara Saima

Mankkinen Alli

Morfin Venäläinen Maria

Pekonen Otto

Pelli Leevi

Peltonen Juho

Pietikäinen Mirella

Pihlajamäki Marika

Piri Iiris

Pöntinen Liu

Puhakka Taika

Rudin Akseli

Schultz Oscar

Sköld Selma

Skyttä Matti

Smolander Pekka

Steudle Ruth

Stupak Alma

Suninen Kaisa

Välilä Flora

Vihervaara Eeva-Dorotea

AIKATAULU:

Pe 13.2. Esiintymisjärjestyksen arvonta klo 18.00

Sigyn-sali, Linnankatu 60

Ensimmäinen erä (Sigyn-salissa)

La 14.2. klo 10.00, klo 14.30, klo 19.00

Su 15.2. klo 10.00, klo 14.30, klo 19.00

Toinen erä (Sigyn-salissa)

Ma 16.2. klo 13.00, klo 19.00

Ti 17.2. klo 13.00, klo 19.00

Ke 18.2. Välipäivä

Loppukilpailu

To 19.2. klo 18.30 ja pe 20.2. klo 18.00

Konserttitalo, Aninkaistenkatu 9

Turun filharmoninen orkesteri

Erkki Lasonpalo, kapellimestari

Palkintojen jako

Pe 20.2. noin klo 21.00

TILAUSTEOS:

Turun sellokilpailu on tilannut pakolliseksi kappaleeksi uuden teoksen säveltäjä Lauri Mäntysaarelta. Tämä tilaussävellys nimeltään Kimara on pakollinen osa kilpailun välierää. ”Turun sellokilpailulle säveltäminen on minulle suuri ilo ja kunnia. Suomen nuorten sellistien osaaminen ja muusikkous on ällistyttänyt minua kilpailu toisensa jälkeen, ja tuntuu hienolta olla sparraamassa heitä myös uuden musiikin tekemisessä.

Kilpailuteokseni Kimara on oikeastaan kolmen teoksen kokoelma. Värien tanssista inspiroituneet kappaleet houkuttelevat esiin virtuoosin, joka riemuitsee Keväänvihreästä, värisee Sähkönsinisen mukana ja antautuu Kohisevan valkoisen huumaan. Oman lisänsä esityksen suunnitteluun tuo, että kappaleita ei tarvitse esittää kerralla, vaan ne voi halutessaan ripotella sopiviin paikkoihin konserttiohjelmassa.

Toivon soittajille ja yleisölle antoisia hetkiä teoskokonaisuuden parissa.”

Palkinnot

Kilpailussa jaetaan palkinnot kaikille kuudelle finalistille. Erityisestä syystä tuomaristo voi päättää palkintojen jakamisesta toisin. Lisäksi jaetaan erikoispalkintoja.

Kilpailun palkintosummat ovat

I palkinto 6000 euroa

II palkinto 4500 euroa

III palkinto 3000 euroa

IV-VI palkinto à 1000 euroa

Arvostelulautakunnalla on oikeus jakaa palkinnot toisinkin.

Kilpailuorganisaatio

Tuomaristo:

Tuomariston puheenjohtajana toimii professori, säveltäjä Mikko Heiniö.

Muita jäseniä ovat sellistit, Bjørg Lewis, Filipe Quaresma, Senja Rummukainen ja Tomas Nunez.

YLE mukana Turun XV sellokilpailussa 2026

Molemmat finaalipäivät ja palkintojen jako 19.-20.2. kuullaan YLE Radio 1:n suorina lähetyksinä. Lähetykset on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa.

Kilpailutoimikunta:

Erkki Lahesmaa, puheenjohtaja

Niina Helander

Mikael Kemppainen

Eero Linjama

Hanna-Viola Miettinen

Jussi Merikanto

Maaria Toskala, tuotantopäällikkö

Asiantuntijat:

Timo Hanhinen

Martti Rousi

Pianistit:

Sonja Fräki

Mikael Kemppainen

Valeria Resjan

Kilpailun tuotantopäällikkö on Turun musiikkijuhlasäätiön tuotantopäällikkö Maaria Toskala: 040 059 5926 / maaria.toskala@tmj.fi.

Aiemmat voittajat

Kilpailun ovat aiemmin voittaneet Raimo Sariola ja Timo Hanhinen 1972, Risto Poutanen 1975, Pauli Heikkinen 1978, Martti Rousi 1982, Riitta Pesola 1986, Tuija Rantamäki 1990, Susanna Mälkki ja Roi Ruottinen 1994, Panu Luosto 1998, Tuomas Ylinen 2002, Samuli Peltonen 2006 sekä Tomas Nuñes-Garcés 2010, Senja Rummukainen 2014, Leonardo Chiodo 2018 ja Tatu Kauppinen 2022.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Kilpailun vastaava tuottaja Maaria Toskala 040 059 5926 / maaria.toskala@tmj.fi

Postiosoite: Turun sellokilpailu c/o

Turun musiikkijuhlasäätiö

Nunnankatu 4, 20700 TURKU

Lipunmyynti Turun sellokilpailuun Turun filharmonisen orkesterin lipunmyynnin kautta / Lippupiste.