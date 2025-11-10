TURUN XV SELLOKILPAILU 13.-20.2.2026
Turun Soitannollinen Seura r.y. järjestää Turun valtakunnallisen sellokilpailun viidennentoista kerran 13.-20.2.2026. Kilpailun osallistujat, aikataulu ja tilausteos ovat nyt julki.
Turun Soitannollinen Seura r.y. järjestää Turun valtakunnallisen sellokilpailun viidennentoista kerran 13.-20.2.2026. Seura on järjestänyt kilpailut vuodesta 1972 lähtien, aluksi kolmen, viime vuosina neljän vuoden välein. Vuoden 1990 kilpailu oli pohjoismainen.
Turun sellokilpailuilla on ollut kiistattoman suuri merkitys siihen, että sellonsoiton taso on Suomessa noussut kansainväliselle tasolle. Turun sellokilpailulla on edelleen vahvasti motivoiva vaikutus uusien sellistisukupolvien kehittymiseen.
Osallistujat
Kilpailu on tarkoitettu aikaisempia voittajia lukuun ottamatta kaikille sellisteille, jotka ovat Suomen kansalaisia eivätkä ole kilpailun alkamispäivään mennessä täyttäneet 30 vuotta. Kilpailussa on kolme erää, joista kaksi ensimmäistä järjestetään Turun konservatorion Sigyn-salissa ja finaali Turun konserttitalossa. Finaalissa kilpailijoita avustaa Turun filharmoninen orkesteri ja kapellimestari Erkki Lasonpalo.
Kilpailijoita on 29:
Aalto Artturi
Haapala Selim
Hakamies Selja
Hanhikoski Joanna
Järvilehto Janne
Koivukangas Oona
Lavrenchuk Sviatoslav
Lindfors Helmi
Malmivaara Saima
Mankkinen Alli
Morfin Venäläinen Maria
Pekonen Otto
Pelli Leevi
Peltonen Juho
Pietikäinen Mirella
Pihlajamäki Marika
Piri Iiris
Pöntinen Liu
Puhakka Taika
Rudin Akseli
Schultz Oscar
Sköld Selma
Skyttä Matti
Smolander Pekka
Steudle Ruth
Stupak Alma
Suninen Kaisa
Välilä Flora
Vihervaara Eeva-Dorotea
AIKATAULU:
Pe 13.2. Esiintymisjärjestyksen arvonta klo 18.00
Sigyn-sali, Linnankatu 60
Ensimmäinen erä (Sigyn-salissa)
La 14.2. klo 10.00, klo 14.30, klo 19.00
Su 15.2. klo 10.00, klo 14.30, klo 19.00
Toinen erä (Sigyn-salissa)
Ma 16.2. klo 13.00, klo 19.00
Ti 17.2. klo 13.00, klo 19.00
Ke 18.2. Välipäivä
Loppukilpailu
To 19.2. klo 18.30 ja pe 20.2. klo 18.00
Konserttitalo, Aninkaistenkatu 9
Turun filharmoninen orkesteri
Erkki Lasonpalo, kapellimestari
Palkintojen jako
Pe 20.2. noin klo 21.00
TILAUSTEOS:
Turun sellokilpailu on tilannut pakolliseksi kappaleeksi uuden teoksen säveltäjä Lauri Mäntysaarelta. Tämä tilaussävellys nimeltään Kimara on pakollinen osa kilpailun välierää. ”Turun sellokilpailulle säveltäminen on minulle suuri ilo ja kunnia. Suomen nuorten sellistien osaaminen ja muusikkous on ällistyttänyt minua kilpailu toisensa jälkeen, ja tuntuu hienolta olla sparraamassa heitä myös uuden musiikin tekemisessä.
Kilpailuteokseni Kimara on oikeastaan kolmen teoksen kokoelma. Värien tanssista inspiroituneet kappaleet houkuttelevat esiin virtuoosin, joka riemuitsee Keväänvihreästä, värisee Sähkönsinisen mukana ja antautuu Kohisevan valkoisen huumaan. Oman lisänsä esityksen suunnitteluun tuo, että kappaleita ei tarvitse esittää kerralla, vaan ne voi halutessaan ripotella sopiviin paikkoihin konserttiohjelmassa.
Toivon soittajille ja yleisölle antoisia hetkiä teoskokonaisuuden parissa.”
Palkinnot
Kilpailussa jaetaan palkinnot kaikille kuudelle finalistille. Erityisestä syystä tuomaristo voi päättää palkintojen jakamisesta toisin. Lisäksi jaetaan erikoispalkintoja.
Kilpailun palkintosummat ovat
I palkinto 6000 euroa
II palkinto 4500 euroa
III palkinto 3000 euroa
IV-VI palkinto à 1000 euroa
Arvostelulautakunnalla on oikeus jakaa palkinnot toisinkin.
Kilpailuorganisaatio
Tuomaristo:
Tuomariston puheenjohtajana toimii professori, säveltäjä Mikko Heiniö.
Muita jäseniä ovat sellistit, Bjørg Lewis, Filipe Quaresma, Senja Rummukainen ja Tomas Nunez.
YLE mukana Turun XV sellokilpailussa 2026
Molemmat finaalipäivät ja palkintojen jako 19.-20.2. kuullaan YLE Radio 1:n suorina lähetyksinä. Lähetykset on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa.
Kilpailutoimikunta:
Erkki Lahesmaa, puheenjohtaja
Niina Helander
Mikael Kemppainen
Eero Linjama
Hanna-Viola Miettinen
Jussi Merikanto
Maaria Toskala, tuotantopäällikkö
Asiantuntijat:
Timo Hanhinen
Martti Rousi
Pianistit:
Sonja Fräki
Mikael Kemppainen
Valeria Resjan
Kilpailun tuotantopäällikkö on Turun musiikkijuhlasäätiön tuotantopäällikkö Maaria Toskala: 040 059 5926 / maaria.toskala@tmj.fi.
Aiemmat voittajat
Kilpailun ovat aiemmin voittaneet Raimo Sariola ja Timo Hanhinen 1972, Risto Poutanen 1975, Pauli Heikkinen 1978, Martti Rousi 1982, Riitta Pesola 1986, Tuija Rantamäki 1990, Susanna Mälkki ja Roi Ruottinen 1994, Panu Luosto 1998, Tuomas Ylinen 2002, Samuli Peltonen 2006 sekä Tomas Nuñes-Garcés 2010, Senja Rummukainen 2014, Leonardo Chiodo 2018 ja Tatu Kauppinen 2022.
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt
Kilpailun vastaava tuottaja Maaria Toskala 040 059 5926 / maaria.toskala@tmj.fi
Postiosoite: Turun sellokilpailu c/o
Turun musiikkijuhlasäätiö
Nunnankatu 4, 20700 TURKU
Lipunmyynti Turun sellokilpailuun Turun filharmonisen orkesterin lipunmyynnin kautta / Lippupiste.
Turun musiikkijuhlat on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut musiikkifestivaali. Festivaalin perustajana oli vuonna 1960 Turun Soitannollinen Seura. Monipuolinen kaupunkifestivaali tarjoaa yleisölleen korkeatasoista musiikkia, mm. suuria orkesterikonsertteja, kamarimusiikkia, resitaaleja, jazzia, ulkoilmatapahtumia sekä konsertteja lapsille. Taiteellisena johtajana toimii kapellimestari ja sellisti Klaus Mäkelä. Varsinaisen festivaalin lisäksi Turun musiikkijuhlat järjestää konsertteja ja tapahtumia kaikkina vuodenaikoina, yhteensä n. 30-50kpl vuosittain. www.turunmusiikkijuhlat.fi
